消息代理是消息传递中间件或面向消息的中间件 (MOM) 解决方案中的软件模块。这种类型的中间件为开发人员提供处理应用程序组件之间数据流的标准化方法，以便他们可以专注于核心逻辑。它可以作为分布式通信层，允许跨越多个平台的应用程序进行内部通信。

消息代理可以验证、存储、路由并将消息传递到适当的目的地。它们充当其他应用程序之间的中介，允许发送者在不知道接收者位置、接收者是否处于活动状态或接收者数量的情况下发出消息。这有助于在系统内解耦流程和服务。

为了提供可靠的消息存储和有保证的传递，消息代理通常依赖于称为消息队列的子结构或组件来存储和对消息排序，直到使用的应用程序可以进行处理。在消息队列中，消息按照传输的准确顺序存储，并保留在队列中，直到确认接收为止。

异步消息传递是指消息代理可以实现的应用程序间通信类型。它可以防止宝贵的数据丢失，并使系统即使面对公共网络上常见的间歇性连接或延迟问题也能继续运行。异步消息传递保证消息将按相对于其他消息的正确顺序传递一次（且仅一次）。

消息代理可能包括队列管理器，以处理多个消息队列之间的交互，以及提供数据路由、消息转换、持久化和客户端状态管理功能的服务。