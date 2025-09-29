SOA（面向服务的架构）定义了一种可通过服务接口复用软件组件并实现其互操作的方法。 服务使用公共接口标准和架构模式，因此可以快速整合到新应用中。 这让应用开发人员无需像之前那样重新开发或复制现有功能，也不必了解如何连接现有功能或提供与现有功能的互操作性 。

SOA 中的每项服务都包含执行完整的独立业务功能（例如，检查客户信用、计算每月还贷额或处理抵押申请）所需的代码和数据。 服务接口可提供松散耦合，这意味着即便对底层的服务实施方式知之甚少或根本不了解，也可以调用这些服务，减少了应用之间的依赖性。

此接口是服务供应商和服务使用者之间的服务合同。 服务接口背后的应用可采用 Java、Microsoft . Net、Cobol 或任何其他编程语言来编写，由供应商（如 SAP）作为打包软件应用提供，作为软件即服务应用（如 Salesforce CRM）提供，或作为开源应用获取。 服务接口经常使用 Web 服务定义语言 (WSDL) 定义，这是基于 xml（可扩展标记语言）的一种标准标记结构。

使用 SOAP（简单对象访问协议）/HTTP 或 Restful HTTP (JSON/HTTP) 等标准网络协议来公开服务，以便发送有关读取或更改数据的请求。 服务管制控制开发生命周期，且服务将在相应的阶段发布在注册表中，以便于开发人员快速查找并复用服务来组装新的应用或业务流程。

此类服务可从头开始构建，但通常是通过将原有记录系统的功能公开为服务接口来创建。

因此，SOA 代表了过去几十年中应用开发和集成发展的重要阶段。 在 20 世纪 90 年代末 SOA 出现之前，将应用连接到其他系统中包含的数据或功能需要进行复杂的点对点集成 - 开发人员必须为每个新开发项目部分或全部重新创建这种集成。 通过 SOA 服务公开这些功能后，开发人员只需复用现有功能并通过 SOA ESB 架构 进行连接即可（查看下文）。

请注意，尽管 SOA 以及最近的微服务架构会共用许多词汇（如“服务”和“架构”），但它们仅松散相关，且事实上在不同的范围运行，本文稍后会加以讨论。