在现代网络连接实践出现之前，计算机科学工程师必须物理移动计算机才能在各设备之间共享数据；而在计算机十分庞大且笨重的当时，这显然是一项艰巨的任务。

为简化此流程（尤其是针对政府工作人员），美国国防部于 20 世纪 60 年代末出资建立了首个正常运行的计算机网络（并最终将其命名为 ARPANET）。这一里程碑不仅为互联网奠定了基础，也为如今支持全球分布式基础设施和应用程序服务的云网络奠定了基础。

从那时起，网络连接实践以及驱动它们的计算机系统便发生了巨大的变化。当今的计算机网络促进了各种商业、娱乐和研究目的的大规模设备间通信。互联网、在线搜索、电子邮件、音频和视频共享、在线商务、直播和社交媒体的存在均得益于计算机网络连接领域的进步。

在企业环境中，这一进步导致了以云基础设施为中心的更灵活的网络模型。组织越来越依赖混合云和多云的网络战略，在这种战略下，应用程序和数据在本地部署的基础设施与云服务提供商提供的云环境之间无缝流动。一些著名的提供商包括 AWS、Microsoft Azure、IBM® Cloud 和 Google Cloud Platform。云优先的网络战略使企业能够动态扩展资源、降低基础设施成本并访问高级服务，而无需维护物理硬件。

如今，人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 通过支持更智能、更具适应性的系统，正在进一步改变网络。这些技术有助于实现网络管理自动化，通过异常检测增强安全性，并通过实时预测和响应流量模式来优化性能。