公有云是一种云计算，其中第三方服务提供商通过公共互联网向用户提供计算资源，包括从即用型软件应用程序到各个虚拟机 (VM)，再到完整的企业级基础设施和开发平台。
公有云供应商拥有并管理运行客户工作量的数据中心。服务提供商负责维护所有硬件和基础设施，并提供高带宽网络连接，以确保快速访问应用程序和数据。云供应商还负责管理底层虚拟化软件。简而言之，公有云模型就相当于我们日常用电或用水时所使用的“公用事业”模型的计算版本。
公有云资源可以免费获取，也可以按照订阅或按使用付费的定价模式购买。
公有云架构是多租户环境，用户共享一个虚拟资源池，该资源池通过自助服务界面自动配置并分配给各个租户。这意味着多个租户的工作量可能会在共享的物理服务器上同时运行 CPU 实例。但是，每个云租户的数据在逻辑上与其他租户相隔离。
公共云服务的兴起和采用是企业计算历史上最重要的转变之一。在过去几年中，全球公有云计算市场迅速增长，分析师预测这种趋势将会持续；Gartner 预测，到 2022 年年底，全球公有云收入将超过 3,300 亿美元。
许多企业正在将其部分计算基础架构迁移到公有云，因为公有云服务具有弹性且易于扩展，可以灵活调整以满足不断变化的工作量需求。其他企业则被更高的效率和更少的资源浪费所吸引，因为客户只需为他们所使用的资源付费。还有一些公司希望减少在硬件和本地基础架构方面的支出。
观看以下视频，了解有关公有云的更多信息：
还有其他服务模式（通常更加专业化）可供选择。其中包括业务流程即服务 (BPaaS)，其中整个横向或纵向业务流程以相关的 IaaS、PaaS 和 SaaS 服务的组合形式交付；也可能是功能即服务 (FaaS)，它是 SaaS 的一部分，其中应用程序代码仅在响应特定事件或请求时运行。然而，这些产品大多数都是三种基本云计算服务模式的子类型或扩展。
私有云是专为一家公司运营的云基础设施。通常，私有云在本地托管，位于客户公司自己的防火墙后面，但也可以在专用云供应商或第三方基础设施上托管。无论在哪种情况下，客户公司都拥有对基础设施的独占、独立访问权限。
私有云使公司能够利用云效率，同时更好地控制资源、数据安全和法规遵从性，并避免与其他云客户共享资源可能带来的性能和安全影响。
有一种说法，将私有云计算比作拥有一个独户住宅，而将公共云计算比作租用多单元楼中的公寓或共管公寓。
在私有云中，客户通常负责管理和维护基础架构（包括容量规划），以确保可用硬件能够满足今后的需求、软件许可和安装以及监控和执行安全策略。
与公有云相比，私有云可能具有以下优势：
与公有云相比，私有云通常的前期和持续成本更高。但是，虚拟私有云 (VPC) 等新兴的公有云产品具有许多与私有云计算相同的优势，但不会带来相同的成本或管理负担。此外，新的私有云产品，例如托管私有云服务（由第三方供应商介入，代表客户部署、配置和管理私有云），也使得类似私有云的服务更容易使用。
一般来说，如果满足以下条件，公有云是更好的选择：
但是，如果您有高度专业化的安全、监管或基础设施需求，希望最大限度地控制您的云环境，并发现您的工作负载具有可预测的使用模式，那么私有云或类似私有云的服务可能更适合。
混合云集成了私有云和公有云，所采用的技术和管理工具允许企业根据需要在两种云之间无缝移动工作量，以实现最佳性能、安全性、合规性和成本效益。
例如，混合云使企业能够在本地保留敏感数据和（难以迁移到云上的）任务关键型旧版应用程序，同时利用公有云来部署 SaaS 应用程序，利用 PaaS 来快速部署新的应用程序，并利用 IaaS 来实现按需提供额外存储或计算容量。
大多数企业云用户都采用混合云架构，以便灵活地为每个工作量选择最佳的云环境（公有云或私有云），或根据需求变化在云之间移动工作量。
有关混合云的更多背景信息，请观看我们的视频“混合云详解”：
传统上，安全问题一直是组织采纳公有云的首要障碍。然而，为了响应需求，云服务提供商提供的安全性正稳步超越本地部署的安全解决方案。
随着容器（它可以大大增强云原生应用架构的安全性）以及符合供应商认证行业标准和法规的新公有云服务的日益普及，如今要达到至少等同于本地基础架构的强大安全状况，比以往任何时候都更容易。
根据安全软件提供商 McAfee 的数据，如今 52% 的企业在云中都体验到了比本地部署更高的安全性。Gartner 预测截至今年（2020 年），基础架构即服务 (IaaS) 云工作量的安全事件将比传统数据中心减少 60% 。
尽管如此，与旧版 IT 环境相比，在公有云中维护此类安全标准需要不同的治理程序和员工技能。云安全需要强大的访问管理，对静态、传输或使用中的数据进行加密，以及卓越的可视性来监控、检测和管理网络威胁。
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