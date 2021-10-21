公有云供应商拥有并管理运行客户工作量的数据中心。服务提供商负责维护所有硬件和基础设施，并提供高带宽网络连接，以确保快速访问应用程序和数据。云供应商还负责管理底层虚拟化软件。简而言之，公有云模型就相当于我们日常用电或用水时所使用的“公用事业”模型的计算版本。

公有云资源可以免费获取，也可以按照订阅或按使用付费的定价模式购买。

公有云架构是多租户环境，用户共享一个虚拟资源池，该资源池通过自助服务界面自动配置并分配给各个租户。这意味着多个租户的工作量可能会在共享的物理服务器上同时运行 CPU 实例。但是，每个云租户的数据在逻辑上与其他租户相隔离。

公共云服务的兴起和采用是企业计算历史上最重要的转变之一。在过去几年中，全球公有云计算市场迅速增长，分析师预测这种趋势将会持续；Gartner 预测，到 2022 年年底，全球公有云收入将超过 3,300 亿美元。

许多企业正在将其部分计算基础架构迁移到公有云，因为公有云服务具有弹性且易于扩展，可以灵活调整以满足不断变化的工作量需求。其他企业则被更高的效率和更少的资源浪费所吸引，因为客户只需为他们所使用的资源付费。还有一些公司希望减少在硬件和本地基础架构方面的支出。

观看以下视频，了解有关公有云的更多信息：