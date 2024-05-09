在一个系统中运行成百上千个容器可能会让管理它们变得十分困难，而此时便需一个协调管理解决方案。



此时，容器编排便有了用武之地；它可让各大公司在其整个生命周期中管理大量数据，从而提供：

供应

冗余

运行状况监控

资源分配

扩展和负载均衡

在物理主机之间移动

虽然存在其他容器编排平台（例如，Apache Mesos、Nomad、Docker Swarm），但 Kubernetes 已成为行业标准。

Kubernetes 架构由正在运行的集群组成，而这些集群允许容器在多个计算机和环境中运行。每个集群通常由若干工作节点和控制计划节点组成；前者可运行容器化应用程序，后者则可控制集群。控制平面则充当 Kubernetes 集群的编排器。它包括若干组件：API 服务器（管理与 Kubernetes 的所有交互）、控制管理器（处理所有控制流程）、云控制器管理器（面向云提供商的 API 的接口）等等。工作节点使用容器运行时（如 Docker）来运行容器。Pod 是集群中的最小可部署单元，它可容纳一个或多个应用程序容器，并共享存储和网络信息等资源。

借助 Kubernetes，开发人员和操作人员可通过 YAML 文件来声明其整体容器环境的所需状态。然后，Kubernetes 会执行建立并维护该状态的所有处理工作，以及包括以下内容的其他操作：部署给定应用程序或工作负载的指定数量的实例、失败时重新启动该应用程序、执行负载均衡、自动缩放、零停机时间部署等等。附带 Kubernetes 的容器编排对于持续集成和持续交付 (CI/CD) 或 DevOps 管道也至关重要；如果缺少自动化，便无法实现这些管道。

2015 年，Google 将 Kubernetes 捐赠给云原生计算基金会 (CNCF)8，该基金会是在 Linux 基金会的支持下运营的开源、供应商中立的云原生计算中心。从那时起，Kubernetes 已成为全球运行基于容器的工作负载时使用最为广泛的容器编排工具。根据一份 CNCF 报告9，Kubernetes 是全球第二大开源项目（仅次于 Linux），也是 71% 的财富 100 强公司的主要容器编排工具。