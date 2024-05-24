容器化应用程序由仅与操作系统 (OS) 库和运行应用程序所需的依赖项打包在一起的软件代码组成，创建了敏捷的可执行单元（即容器），可以在从本地数据中心到混合云和多云环境的几乎任何 IT 基础架构上运行。

CaaS 位于云计算堆栈中的基础架构即服务 (IaaS) 和平台即服务 (PaaS) 之间，在 IaaS 提供的控制和 PaaS 的简单性之间取得平衡。IaaS 是一种基础云模型，允许组织虚拟化计算、网络和存储资源，并运行软件即服务 (SaaS) 或 PaaS 等其他云服务。IaaS 平台允许团队完全定制从应用程序堆栈到操作系统的组件，但供应商管理计算机资源和硬件。

另一方面，PaaS 在代码堆栈级别运行，让用户专注于更高级别的应用程序依赖关系（例如，语言运行时），但它消除了用户对操作系统的控制，并限制了跨部署环境的可移植性。

CaaS 通过促进操作系统虚拟化和定制，以及支持特定于容器的部署，将控制权重新交到用户手中。