容器即服务 (CaaS) 是一种云计算服务，允许开发者管理和部署容器化应用程序，使各种规模的企业都能访问可移植、易于扩展的云解决方案。
容器化应用程序由仅与操作系统 (OS) 库和运行应用程序所需的依赖项打包在一起的软件代码组成，创建了敏捷的可执行单元（即容器），可以在从本地数据中心到混合云和多云环境的几乎任何 IT 基础架构上运行。
CaaS 位于云计算堆栈中的基础架构即服务 (IaaS) 和平台即服务 (PaaS) 之间，在 IaaS 提供的控制和 PaaS 的简单性之间取得平衡。IaaS 是一种基础云模型，允许组织虚拟化计算、网络和存储资源，并运行软件即服务 (SaaS) 或 PaaS 等其他云服务。IaaS 平台允许团队完全定制从应用程序堆栈到操作系统的组件，但供应商管理计算机资源和硬件。
另一方面，PaaS 在代码堆栈级别运行，让用户专注于更高级别的应用程序依赖关系（例如，语言运行时），但它消除了用户对操作系统的控制，并限制了跨部署环境的可移植性。
CaaS 通过促进操作系统虚拟化和定制，以及支持特定于容器的部署，将控制权重新交到用户手中。
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CaaS 提供了一个基于云的平台，用户可以在其中简化基于容器的虚拟化和容器管理流程。CaaS 提供商提供多种功能，包括（但不限于）容器运行时、编排层和持久存储管理。CaaS 还具有独特的整合功能，可帮助企业优化其 IT 基础架构。
CaaS 的主要功能包括：
当最终用户仅使用几个容器化应用程序时，手动管理容器化过程切实可行。但企业越来越依赖容器来使其 IT 基础架构更加敏捷，这意味着需要管理更大量的容器。CaaS 允许团队自动化容器化过程，因此他们可以利用容器规模化的可移植性。
CaaS 系统的编排层促进整个 IT 生态系统的自动化容器部署、负载均衡、调度、扩展和生命周期管理流程。目前，最流行的容器编排平台是基于 Linux 的开源 Kubernetes 服务，但其他领先的公共云提供商也提供了自己的优质容器编排服务，例如 AWS 的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)、Google Cloud Platform、Docker Swarm、IBM Cloud 和 Microsoft Azure 容器实例。
CaaS 平台使用网络覆盖和软件定义网络 (SDN) 技术来创建虚拟网络并优化容器连接，促进容器之间的无缝通信。
用户通过高级、可定制的应用程序编程接口 (API) 或网络门户接口与容器平台交互，从而能够为容器和相关资源确定资源要求、网络设置和环境变量。
CaaS 系统通常包括灵活的安全功能，如基于角色的访问控制 (RBAC)、容器隔离和漏洞图像扫描，以及帮助企业监控容器间流量的网络策略。
CaaS 通过抽象化基础架构管理的复杂性，使企业能够专注于核心能力。借助 CaaS，开发者可以优先构建和部署应用程序，而无需担心底层基础架构或存储要求。其他主要优势包括：
用户可以根据需求轻松添加和/或删除容器，这使得 CaaS 成为工作负载变动不居的企业和希望快速扩展的企业的绝佳选择。CaaS 平台还包括自动扩展功能，允许组织自动进行容器扩展，以获得超灵活的迁移体验。
CaaS 通过自动化容器化流程并促进跨环境的无缝、无服务器应用程序迁移，帮助企业消除可移植性障碍。
与传统虚拟机 (VM) 和裸机软件相比，轻量级容器需要最少的计算资源，因此速度特别快。依靠容器服务可以帮助团队快速测试、部署和更新容器，而无需中断整个 IT 基础架构。
CaaS 可以促进 DevOps 环境中的协作和灵活性。例如，如果配备 CaaS 的软件开发者想要解决新电商平台的问题，他们可以让开发团队解决容器内容和操作环境的问题，而运营团队则解决编排系统问题。换言之，CaaS 使团队能够在应用程序的不同组件上独立但同时工作，从而实现并行开发和更快的迭代周期。
CaaS 服务提供商提供按需付费的定价模式，允许用户只需为其所用服务付费。
各行各业的企业都在向 CaaS 寻求云基础架构解决方案。事实上，2022 年全球 CaaS 市场价值接近 20 亿美元。1研究人员预计，到 2027 年，该市场价值将超过 70 亿美元，期间复合年增长率为 30.2%。2随着未来几年市场增长预计将加速，CaaS 服务显然会成为对全球应用程序开发者越来越有用的工具。
团队可以使用 CaaS 构建微服务架构，将应用程序分解为可以独立开发、部署和扩展的更小服务。实施微服务可提高应用程序开发流程的整体灵活性和速度。
CaaS 还可以促进向 DevOps 文化的过渡，让软件开发和 IT 运营团队在整个软件生命周期中可以协同工作。CaaS 提供了一个共享平台，团队可以在其中协作开发并交付更好地为用户服务的最终产品。
此外，应用程序容器化还能让团队更快地实现旧版应用程序的现代化。容器化应用程序尤其具有可移植性，使团队能够充分利用现代云原生应用程序开发的优势，而无需从头开始重新设计应用程序。
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1“到 2027 年，容器即服务市场价值将达到 56 亿美元 - MarketsandMarkets 的独家研究”，Cision，2022 年 11 月 30 日。 （ibm.com 外部链接）
2“2023 年容器即服务全球市场报告”，雅虎财经，2023 年 6 月 1 日。（ibm.com 外部链接）