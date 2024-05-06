根据定义，DevOps 旨在转变软件开发流程和组织文化，通过自动执行并 集成传统上各自为政的 开发和 IT 运营团队的工作，以更快速度交付更高质量的软件。

实际上，最出色的 DevOps 流程和文化超出了开发和运营的范畴，在软件开发生命周期中融入了所有应用程序利益相关方的建议 - 包括平台和基础架构工程、安全、合规、治理、风险管理、业务部门、最终用户和客户。

在 DevOps 框架中，持续集成位于软件开发过程的开始，每天至少检入代码一次，以确保本地副本不会游离于代码构建的主分支太远。 持续集成可帮助您避免灾难性的合并冲突，从而破坏构建，使得团队需要花费数小时甚至数天才能解决问题。

持续集成是持续交付的测试、部署和发布阶段的先决条件。 整个开发团队可在几分钟内知道您是否创建了错误代码，因为持续集成服务会自动构建并测试代码变更以发现任何错误。