持续部署可以是持续交付管道的一部分。具体来说，持续交付是代码在整个开发生命周期（有时称为交付生命周期）中的自动化移动；持续部署是指在通过所需的自动化测试后，将该代码自动转移生产环境。

是否将持续部署作为交付管道的一部分取决于您的业务需求。如果业务需要交付团队重复、可靠或尽快地将新的或更新的软件发布到生产中，或者如果解决方案具有多个依赖项，那么您可能会从持续部署中受益。

有关持续部署和持续交付之间差异的更多信息，请观看此视频：