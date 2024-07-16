提交代码后，CI 工具会通过创建构建迭代并运行一系列自动化测试来验证每个集成，以便更快地检测和解决集成错误。

CI 的创建是为了应对传统软件开发的挑战；即，与整合和部署相关的流程。在传统开发中，每个开发人员均负责手动将新代码集成到应用程序或服务的新迭代中，从而致使整合流程速度缓慢且容易出错，对于大型开发团队而言更是如此。

不同的代码片段并不总能良好地协同工作，且开发人员会在不同的时间线整合其更改（有时甚至是在最后一刻），因此有关集成问题的反馈常会出现延迟。与不一致集成相关的延迟使得团队更难找出哪项更改引入了该错误，因此调试也成为一个艰巨的流程。

此外，由于软件测试不充分且会一次性进行大批量更新，因此错误可能会被忽略并在代码库中积累，从而引发面向最终用户的错误和故障。（对于开发人员，故障排除也更为困难。）

CI 工具是现代 DevOps 实践、持续整合/持续部署 (CI/CD) 管道和微服务架构的基础；它们可通过提供有关整合性能的快速反馈来帮助简化构建流程。

对于 CI 系统，新代码会添加到中央存储库（通常每天会进行多次）中，并在此驻留以便进行构建和测试。如果系统检测到错误，便会发出通知、更正相关代码并确认更新后的代码正确无误，然后再将其与代码库完全合并。

因此，CI 方法有助于软件开发团队在错误影响软件性能之前发现并修复错误，从而提高软件质量和更可预测的交付时间表。