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借助功能强大的 DevOps 软件，在多种设备、环境和云中构建、部署和管理高度安全的云原生应用。
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概述

采用面向企业的 DevOps 工具。

按照市场要求的速度交付软件和服务，快速进行迭代和试验。 在反馈和数据的推动下，他们必须频繁部署新版本。 最成功的云开发团队采用现代 DevSecOps 文化与实践，接受云原生架构，将各种一流的工具组合成工具链以充分发挥其生产力。
IBM Cloud DevOps 战略简介：交付数字产品的现代方法

优点

看看能实现什么 通过利用 IBM Cloud 上的持续集成、交付与部署、合规与监控，像贵组织这样的企业可以： 及时把握市场商机

更快地响应市场需求，打造富有吸引力的用户体验。

 持续部署

持续将软件部署到开发、测试和生产环境中。

 平稳扩展

成功扩展 DevOps 而无需中断业务。

 提高一致性

提高包括测试、生产以及整个混合云在内的各种环境的一致性。

 统一企业文化

培养具有创业精神的企业文化，将业务、开发和运营职能有机结合在一起。

 频繁发布

通过频繁发布，有效提高应用的质量、安全性和稳定性。

 降低成本

通过提高效率和减少停机，帮助降低成本。

客户案例

DevSecOps 审视 DevOps 时，以安全的设计、开发和交付为焦点。 注意它是如何将安全性融入到集群、名称空间部署配置、SDN、角色以及管道等云原生应用和平台架构之中的。 使用 IBM Security 架构，保护和监控自己的云应用和数据。 了解 IBM Cloud 安全架构
AIOps 将深度学习和机器学习应用于实际运用中的模型行为模式，使用云原生应用生成的数据进行预测。 如果将 AIOps 应用于 IT 运营，它可以提供有关系统的洞察，发出预测性警报，缩短平均修复时间，以及避免运营中断。 详细了解 AIOps
ModelOps 在将 AI 融入企业的过程中，构建一系列丰富的 ML 模型，使贵组织从竞争中脱颖而出。 ML 模型生命周期频繁迭代，涉及到编码、部署以及发布后的使用。 尽管具体的构造有所不同，但管道活动（如应用编码）可在工具链中自动进行。 了解有关 ModelOps 的更多信息
GitOps 这种方法使运营职能能够从“第 2 天”的平台和服务管理中获益，类似于开发人员在“第 1 天”管理代码的方式。 GitOps 是基础架构即编码的进一步演进。 源存储库是定义期望的环境状态的运营、基础架构和平台资产的事实来源。 了解有关 DevOps 架构的信息

解决方案

IBM Cloud 平台为所有应用提供综合的 DevOps 体验。
规划

管理源代码。 跟踪工作和问题。 利用由 IBM 托管并基于 GitLab Community Edition 的  IBM Cloud Continuous Delivery  Git 存储库和问题跟踪系统，分享自己的奇思妙想。
构建

利用  IBM Cloud Continuous Delivery 和基于 GitLab Community Edition 的托管 git 存储库，管理源代码。 使用基于  Tekton 的交付管道，以可重复的自动化方式，执行构建、测试和交付工作。 利用  IBM Cloud Schematics，轻松配置和管理云资源，从而使自己可以集中精力开发应用。
验证

利用  IBM Cloud Continuous Delivery  DevSecOps 工具链模板，交付高度安全、确保合规的应用。 利用 Code Risk Analyzer，评估和管理源代码中的安全和法律风险。 利用  IBM Cloud App Configuration，集中进行功能管理和配置。 利用  IBM Key Protect，全面了解和控制加密密钥。 利用  IBM Cloud Secrets Manager，在专用的单租户实例中集中管理密钥。
发布

利用  IBM Cloud Continuous Delivery  和基于  Tekton 的交付管道，以可重复的自动化方式发布应用。 了解构建状态、安全扫描结果、代码和测试覆盖率，以评估是否可将应用提升到下一个环境。 使用政策卡口，在提升到下一个环境之前自动确保质量。 使用 DevSecOps 工具链模板，部署高度安全、确保合规的应用。
部署

使用  IBM Cloud Kubernetes Service，借助 IBM Cloud 的安全领先地位、开源创新成果和企业级的能力，运行容器化的工作负载。 借助  IBM Cloud Satellite™，在本地、边缘计算和公共云环境中，以统一方式部署和运行来自任何云供应商的应用。 利用  IBM Cloud Code Engine，在受管的无服务器平台上运行应用、作业或容器。
监控

借助  IBM Cloud Monitoring，在云端对基础架构、云服务和应用进行监控和故障诊断。 利用  IBM Cloud Security and Compliance Center，监管云资源配置，集中管理合规性，确保遵守组织和法规准则。 利用  IBM Cloud Activity Tracker，确定何时以及如何使用服务确定应用问题，对应用进行调试。
后续步骤

免费试用 IBM Cloud 上的 DevOps 工具。 免费创建 IBM Cloud 帐户，访问超过 40 种永久免费的产品，获得价值 200 美元的积分。

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从具有分步说明的工具链模板选项中进行选择。

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