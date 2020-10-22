主页 容器 IBM Cloud 上的容器
借助 IBM Cloud 的安全领先优势、开放式源代码创新和企业级功能，运行容器化工作负载
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概述
Red Hat-IBM 荣膺多云容器开发领域领导者称号

容器因其轻量级和可移植的特征，是应用程序现代化和混合多云场景的理想选择。借助由 IBM 提供的开放式源代码技术（如 Kubernetes）构建的容器服务，促进并加速企业的云之旅。使用持续集成和持续交付 (CI/CD) 工具在云中构建和部署容器化应用程序。使用托管 Red Hat® OpenShift®IBM Cloud® Kubernetes Service 编排容器。借助 IBM Cloud Pak® 解决方案中的容器化 IBM 中间件和开源组件，满足企业的大部分转型需求。
容器采用的优势 IBM 市场开发与洞察部门 2020 年调研结果 阅读报告 78%

应用程序质量提升

 78%

响应消费群变化速度提升

 76%

上市时间加速
为什么选择 IBM 容器 立即免费试用 开始免费构建

免费获取 Kubernetes 集群，以及 40 多种始终免费的产品和价值 200 美元的积分。
致力于支持 Kubernetes

在 Kubernetes 上运行的 IBM Cloud® 可实现可扩展性和工作负载多样性，并支持超过 25,000 个集群。

 开放式 - 无供应商锁定

IBM Cloud 基于开放式标准构建，提供灵活性、可移植性以及已启用 API 的开放式云服务。

 企业级功能

IBM Cloud 提供 KYOK 和容器级安全性、广泛的行业合规性和 99.99% 的 SLA 正常运行时间。

适用于容器生命周期每个步骤的工具

编排 IBM Cloud Kubernetes Service

简化 Kubernetes 的部署、管理和运营。

 了解更多信息 Red Hat OpenShift on IBM Cloud

只需点击一个按键，即可部署高度可用、完全托管的 OpenShift 集群。

 了解更多信息
开发 IBM Cloud® Code Engine

从源代码或容器映像运行无服务器应用程序。

 了解更多信息 IBM Cloud® Container Registry

在专用注册表中存储和分发容器映像。

 了解更多信息 Istio on IBM Cloud

大规模连接、保护、控制和观察微服务。

 了解更多信息 Knative on IBM Cloud

构建、部署和运行云原生无服务器应用程序。

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DevOps IBM Cloud Code Engine

借助完全托管的无服务器平台简化运营。

 了解更多信息 IBM Cloud® Continuous Delivery

使用基于 Tekton 的 Delivery Pipeline 自动执行构建和测试。

 了解更多信息 Tekton on IBM Cloud

以最快速度创建 Kubernetes 原生 CI/CD 流程。

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可观察性 IBM Log Analysis with LogDNA

聚集和搜索企业的应用程序和服务器日志。

 了解更多信息 IBM Cloud® Monitoring with Sysdig

推动 DevOps 并更好地管理软件生命周期。

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成功案例 Exxon Mobil Corporation

ExxonMobil 选用 IBM Cloud Kubernetes Service 来管理其构建的架构，以便将工作负载迁移到云。

 Etihad Airways

Etihad 采用 IBM Cloud Kubernetes Service 创建了基于微服务的开放式服务编排平台。

 美国网球协会

USTA 选用 IBM 和 Red Hat 将 AI 和分析交到教练手中，以帮助改进球员表现。

 Irene Energy

Irene Energy 通过将其应用程序容器化，并在 IBM Cloud Kubernetes Service 中启用 SGX 的裸机工作程序节点上运行，来借助微支付平台打开非洲和欧洲的能源市场。

 Circeo

Circeo 的借贷即服务产品借助 Red Hat OpenShift on IBM Cloud，在高度灵活且安全的环境中更快地触达更多客户。

相关产品

具有动态数据的服务器机架透视图
IBM Cloud Pak 解决方案

IBM Cloud Pak 解决方案提供简单但功能强大的方法，可在 Kubernetes 现代编排平台上运行基于容器的高质量企业软件。从企业了解并信任的来源获取企业应用程序的高可用性、可扩展性和持续维护。

培训和认证 IBM Cloud® 专业架构设计师

通过 IBM Cloud 专业架构设计师课程，培养容器技能。

 IBM Cloud® 专业开发人员

通过 IBM Cloud 专业开发人员课程，培养容器技能。

后续步骤

 
Kubernetes 基础知识：相关介绍及其重要性

了解 Kubernetes 如何在整个应用程序生命周期中简化容器的运营。

 探索 实践实验室，Kubernetes 认证

创建 IBM 帐户。借助 IBM CloudLabs 提升技能。获得认证。

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在创建免费 IBM Cloud 帐户时获取 Kubernetes 集群。

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