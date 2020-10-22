容器因其轻量级和可移植的特征，是应用程序现代化和混合多云场景的理想选择。借助由 IBM 提供的开放式源代码技术（如 Kubernetes）构建的容器服务，促进并加速企业的云之旅。使用持续集成和持续交付 (CI/CD) 工具在云中构建和部署容器化应用程序。使用托管 Red Hat® OpenShift® 或 IBM Cloud® Kubernetes Service 编排容器。借助 IBM Cloud Pak® 解决方案中的容器化 IBM 中间件和开源组件，满足企业的大部分转型需求。
免费获取 Kubernetes 集群，以及 40 多种始终免费的产品和价值 200 美元的积分。
在 Kubernetes 上运行的 IBM Cloud® 可实现可扩展性和工作负载多样性，并支持超过 25,000 个集群。
IBM Cloud 基于开放式标准构建，提供灵活性、可移植性以及已启用 API 的开放式云服务。
IBM Cloud 提供 KYOK 和容器级安全性、广泛的行业合规性和 99.99% 的 SLA 正常运行时间。
简化 Kubernetes 的部署、管理和运营。
只需点击一个按键，即可部署高度可用、完全托管的 OpenShift 集群。
从源代码或容器映像运行无服务器应用程序。
在专用注册表中存储和分发容器映像。
大规模连接、保护、控制和观察微服务。
构建、部署和运行云原生无服务器应用程序。
借助完全托管的无服务器平台简化运营。
使用基于 Tekton 的 Delivery Pipeline 自动执行构建和测试。
以最快速度创建 Kubernetes 原生 CI/CD 流程。
聚集和搜索企业的应用程序和服务器日志。
推动 DevOps 并更好地管理软件生命周期。
ExxonMobil 选用 IBM Cloud Kubernetes Service 来管理其构建的架构，以便将工作负载迁移到云。
Etihad 采用 IBM Cloud Kubernetes Service 创建了基于微服务的开放式服务编排平台。
USTA 选用 IBM 和 Red Hat 将 AI 和分析交到教练手中，以帮助改进球员表现。
Irene Energy 通过将其应用程序容器化，并在 IBM Cloud Kubernetes Service 中启用 SGX 的裸机工作程序节点上运行，来借助微支付平台打开非洲和欧洲的能源市场。
Circeo 的借贷即服务产品借助 Red Hat OpenShift on IBM Cloud，在高度灵活且安全的环境中更快地触达更多客户。