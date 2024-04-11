IBM Cloud Satellite 扩展了 Red Hat OpenShift on IBM Cloud，在任意数量的本地、边缘和多云环境中创建通用基础架构管理层。

现有的企业资产和应用程序被提升和转移，同时与一些不会迁移的内部系统进行了整合。

缩短了部署解决方案的时间，并实施了标准的 DevOps 和监控流程，以解决影响报告准确性的错误。