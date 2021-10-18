持续部署可以是持续交付管道的一部分。具体来说，持续交付是代码在整个开发生命周期（有时称为交付生命周期）中的自动化移动。持续部署是指该代码在通过所需的自动化测试后自动将其移至生产环境中。

是否将持续部署作为交付管道的一部分取决于您的业务需求。如果业务需要交付团队重复、可靠或尽快地将新的或更新的软件发布到生产中，或者如果解决方案具有多个依赖项，那么您可能会从持续部署中受益。

有关持续部署和持续交付之间差异的更多信息，请观看此视频：