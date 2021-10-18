持续交付 使开发团队能够自动化软件在开发生命周期中的移动。
持续交付可以在配置集成工具箱时提供许多好处，包括：
在使用持续交付时，您可能需要考虑以下一组最佳实践：
为了利用持续交付的优势，您还需要持续框架的其他元素，例如持续探索、持续集成、持续部署和按需发布。
使用持续交付管道阶段时，您应该将这些阶段划分为各个作业，也即阶段内的执行单元。
持续交付管道可以帮助开发团队：
持续部署可以是持续交付管道的一部分。具体来说，持续交付是代码在整个开发生命周期（有时称为交付生命周期）中的自动化移动。持续部署是指该代码在通过所需的自动化测试后自动将其移至生产环境中。
是否将持续部署作为交付管道的一部分取决于您的业务需求。如果业务需要交付团队重复、可靠或尽快地将新的或更新的软件发布到生产中，或者如果解决方案具有多个依赖项，那么您可能会从持续部署中受益。
有关持续部署和持续交付之间差异的更多信息，请观看此视频：
通过持续交付工具，您能够使用开源工具来构建、部署和管理应用程序。通过集成工具集，您能为开发团队和运营团队创建可重复且可管理的任务。
您的工具箱可以包括当前的云服务、开源工具和第三方工具，但您还需要考虑一种持续交付工具，其中包括：
有助于构建强大的持续交付管道的开源持续交付工具包括 Jenkins、Concourse CI、Spinnaker、Travis CI、GoCD 和 GitLab CI。
以前，您只发布一次软件，然后不断更新。那时，您只在开始和结束时咨询客户，了解软件是否满足客户需求。
敏捷是一种按照持续交付计划在短迭代中生产软件的方法。当今敏捷的持续交付流程意味着您可以在每个定义的功能可用时向客户发布代码。敏捷开发和持续交付是在生产就绪后立即向客户提供功能的关键。您的目标是在每项功能在退出管道时即可发布。
几十年来，软件开发经历了重大变化，从标准的瀑布概念转向更高效的敏捷方法。为了适应这一趋势，您需要采用聚焦敏捷、DevOps 和持续交付三大流程的方法。作为持续交付管道的一部分，这些流程可实现更可靠、更高质量的软件发布和更新。
通过敏捷开发进行更快速、更小的软件发布时，您将更加关注软件开发的各个阶段。同时，DevOps 让您的注意力集中在“大局观”和文化变革上。这种方法将开发和运营紧密合并为一个团队中。该团队致力于从编码到测试、从部署到支持的整个软件开发生命周期。
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