DevOps 概述了软件开发流程和组织文化转变，以促进开发团队和 IT 运营团队之间的协调与协作。这两个团队传统上是分开作业，或者各自为战的。在 DevOps 方法中，他们作为一个团队使用一组共享工具和实践工作。

DevOps 的特点是持续集成和持续交付 (CI/CD)，它们支持更小、更快的软件更新。通过 CI/CD，一小部分新代码会频繁地合并到代码库中，然后自动集成、测试和准备部署到生产环境。