Terraform 会分析开发人员提供的书面配置以及组织基础设施的当前状态。然后，它会创建一个执行计划，描述它将如何从当前状态达到期望的最终状态。

执行计划本身以基础设施清单形式呈现，Terraform 将通过创建、更新或销毁这些资源，使现实环境与开发人员描述的配置保持一致。

以先前开发人员需要在虚拟私有云中部署虚拟机应用程序为例。Terraform 的执行计划可能包含以下操作：

创建托管应用程序的新虚拟机。





修改现有安全组，允许流量流向新的虚拟机。





配置负载均衡器以在虚拟机之间分配流量。

开发人员可以在 Terraform 执行计划之前对计划进行审核和修改。