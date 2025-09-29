基础架构即代码 | IBM

基础架构即代码 (IaC) 使用高级描述性编码语言来自动完成 IT 基础架构的配置。 利用这种自动化功能，开发人员就不必每次开发、测试或部署软件应用时都手动配置和管理服务器、操作系统、数据库连接、存储和其他基础架构元素。

在当今时代，企业每天将数百个应用部署到生产环境早已是司空见惯的事。为了响应开发人员和用户的需求，企业不断地启动、拆除、扩展和缩减基础架构，这种情况下，实现基础架构自动化就显得至关重要，这样才能控制成本、降低风险，快速响应新的商业机会和竞争威胁。 IaC 便可以实现这一自动化目标。

IaC 也是一项必不可少的 DevOps 实践，对于具有竞争力的软件交付生命周期不可或缺。 IaC 让 DevOps 团队能够采用与版本源代码相同的方式快速创建和版本化基础架构，并跟踪这些版本，避免 IT 环境之间的不一致，这种不一致可能会导致部署期间出现严重问题。