Java 是一种广泛使用的面向对象的编程语言和软件平台，可在数十亿台设备上运行，包括笔记本电脑、移动设备、游戏主机、医疗设备及许多其他设备。Java 规则和语法基于 C 和 C++ 语言。
使用 Java 开发软件时，一个主要优势在于可移植性。这意味着，在笔记本电脑上编写好 Java 程序的代码后，可以轻松将其迁移到移动设备上。Java 语言由 Sun Microsystems（后来被 Oracle 收购）的 James Gosling 于 1991 年创造，其最初的设计宗旨是“编写一次，随处运行”。
此外，需要着重指出的一点是，Java 与 JavaScript 存在明显差异。JavaScript 无需编译，而 Java 代码则相反。另外，Javascript 只能在 Web 浏览器上运行，而 Java 能够随处运行。
无论是全新的软件开发工具还是经过改进的软件开发工具，都正在以惊人速度进入市场，致使曾认为不可或缺的现有产品相继被取而代之。考虑到这种持续的更新迭代，Java 的超长使用寿命无疑令人印象深刻。在诞生二十多年后，Java 仍然是备受欢迎的应用软件开发语言。大量开发人员依旧优先选择 Java，而不是 Python、Ruby、PHP、Swift、C++ 等语言。因此，Java 依然是在就业市场获得竞争优势所必需的一项重要技能。
IBM 提供了一个简单教程，旨在帮助您练习使用 Kubernetes 和 Java 平台构建可扩展的 Web 应用程序，从而掌握 Java 用法。
在深入了解 Java 为何一直备受欢迎之前，我们先详细回顾一下 Java 是什么及其对企业应用程序开发的重要性。
Java 是一种结合了编程语言和软件平台的技术。要使用 Java 开发应用程序，需要下载 Java 开发工具包 (JDK)，该工具包适用于 Windows、macOS 和 Linux。使用 Java 编程语言编写程序后，编译器会将程序为 Java 字节码，也即 Java 虚拟机 (JVM) 的指令集，而 JVM 是 Java 运行时环境 (JRE) 的一部分。Java 字节码无需修改，即可在任何支持 JVM 的系统上运行，这使得编写的 Java 代码可随处运行。
Java 软件平台由 JVM、Java API 和完整的开发环境共同构成。JVM 可解析并运行或解读 Java 字节码。Java API 包含一系列库，其中涵盖基本对象、网络和安全功能、可扩展标记语言 (XML) 生成功能以及 Web 服务。总而言之，Java 语言和 Java 软件平台共同形成了一种强大而成熟的技术，可为企业软件开发提供强势助力。
如果您是一名企业应用程序开发人员，您知道 Java 是什么，而且您所在的组织很可能已经有使用 Java 编写的成千上万甚至数百万行生产线代码。您可能需要具备一定的 Java 专业知识，才能对现有代码库执行故障排除、维护和升级。
然而，如果认为 Java 只适用于旧版应用程序，那就大错特错了。Java 语言是 Android 操作系统的基石，而目前全球绝大多数智能手机采用的都是 Android 操作系统。不仅如此，Java 也是机器学习和数据科学应用程序所常用的编程语言之一。Java 具有出色的稳健性、易用性、跨平台功能和安全性，因此成为许多企业互联网解决方案的首选编程语言。
特别值得注意的是，Java 技术是 Web 应用程序开发的理想框架，亦是任何行业打造数字业务的重要基石。Java 应用程序服务器是一种 Web 容器，能够支持 Java 组件、XML 和 Web 服务，而且能够与数据库交互并提供动态 Web 内容。Java 应用程序服务器可为企业应用程序提供稳定可靠的部署环境，其功能特性包括事务管理、安全防护、集群化、性能管理、可用性、连接性和可扩展性。
在选择编程语言和环境以开发新的企业应用程序时，应充分考虑到 Java 所具备的技术优势，包括互操作性、可扩展性和灵活适应性。
Java 背后的核心设计理念便是跨不同设备的互操作性，正是由于这一特性，Java 才能长期成为开发新企业应用程序的首选语言。由于 Java 具有面向对象的架构，您可以构建模块化程序和编写可重用代码，从而缩短开发周期并延长所开发企业应用程序的使用寿命。
平台可扩展性是 Java 的一个重要特性。利用 Java，只需一个系统即可满足一系列应用场景的不同需求。您可以轻松调整现有的桌面应用程序，以使其在资源有限的小型设备上运行。您还可以将应用程序从移动设备迁移到桌面，方法是先为 Android 平台开发业务应用程序，然后将应用程序集成到当前桌面软件中，这样即可缩短开发周期并降低开发成本。
此外，Java 还能够适应新应用场景，并因此备受战略规划者青睐。例如，Java 被广泛视为开发物联网 (IoT) 应用程序的理想平台。典型的 IoT 应用程序需要将多个不同设备互联，而 Java 大大简化了这项任务，因为数十亿台设备都在运行 Java。此外，在广泛的 Java 生态系统内，开发人员还在不断开发和共享新库，这些库中包含专门针对 IoT 应用程序开发的功能。
之所以选择 Java，技术优势不容忽视，但商业理由同样有力，包括庞大的人才库、较短的学习曲线以及广泛的集成开发环境 (IDE)。
随着越来越多的公司开始使用互联设备、机器学习算法和云解决方案，对技术娴熟的开发人员的需求在不断增长。大量分析人员预测，在不久的将来会出现高级程序员短缺，而这会使得公司很难为新软件开发项目找到合适的技术人员。此外，移动应用程序开发人员也可能很快供不应求。
因此，庞大的开发人员人才库无疑是企业选择 Java 作为其主要软件开发项目编程语言的一大理由。在人力资源经理发布 Java 开发人员职位空缺后，他们应该会收到许多符合职位要求的简历，因此能够相对较快地填补这些职位空缺。此外，人力资源经理还可以利用合同资源调配内部员工来完成特定任务，而无需招聘新员工。
企业要推进其主要软件开发项目，不仅需要高级开发人员，还需要大量初级开发人员。虽然 Java 在大学计算机科学课程中一直是常用的入门编程语言之一，但许多毕业生尚未熟练掌握 Java 技术，无法在入职第一天就高效进行开发工作。与许多其他编程语言相比，Java 更容易学习和掌握，因此可缩短学习曲线并更快地提高开发工作效率。庞大的 Java 在线社区包括开发人员论坛、实用教程和用户组，不仅可以帮助初学者快速上手，还可以为经验丰富的程序员提供经过验证、行之有效的问题解决工具。
在编程工具方面，Java 提供了一系列集成开发环境 (IDE)。经验丰富的 Java 开发人员可以快速适应新的开发环境，这使得开发项目经理能够根据项目、预算、开发方法和程序员技能水平灵活选择最适合的 IDE。对于许多经验丰富的 Java 程序员而言，NetBeans、Eclipse 和 IntelliJ IDEA 是适用于企业应用程序开发的三大 IDE。但在，在某些情况下，DrJava、BlueJ、JCreator、Eclipse Che 等轻量级的 IDE 更为适用。
