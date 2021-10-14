使用 Java 开发软件时，一个主要优势在于可移植性。这意味着，在笔记本电脑上编写好 Java 程序的代码后，可以轻松将其迁移到移动设备上。Java 语言由 Sun Microsystems（后来被 Oracle 收购）的 James Gosling 于 1991 年创造，其最初的设计宗旨是“编写一次，随处运行”。

此外，需要着重指出的一点是，Java 与 JavaScript 存在明显差异。JavaScript 无需编译，而 Java 代码则相反。另外，Javascript 只能在 Web 浏览器上运行，而 Java 能够随处运行。

无论是全新的软件开发工具还是经过改进的软件开发工具，都正在以惊人速度进入市场，致使曾认为不可或缺的现有产品相继被取而代之。考虑到这种持续的更新迭代，Java 的超长使用寿命无疑令人印象深刻。在诞生二十多年后，Java 仍然是备受欢迎的应用软件开发语言。大量开发人员依旧优先选择 Java，而不是 Python、Ruby、PHP、Swift、C++ 等语言。因此，Java 依然是在就业市场获得竞争优势所必需的一项重要技能。

IBM 提供了一个简单教程，旨在帮助您练习使用 Kubernetes 和 Java 平台构建可扩展的 Web 应用程序，从而掌握 Java 用法。