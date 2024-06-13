Apache 与 Nginx 如果您正在从事 Web 开发，那您肯定听说过 Apache 和 Nginx。在此视频中，Martin Keen 将解释这些 Web 服务器的工作方式，然后深入阐述每个解决方案的优劣（剧透：它并非一个非此即彼的答案）。

什么是混合云？ 观看 IBM Cloud 的 Sai Vennam 以一家正在进行混合云转型的虚构分销公司为例，解释选择正确战略的优势。

Kubernetes 说明 在本视频中与 Sai Vennam 一起深入了解 Kubernetes，他将讲解容器编排的事实标准，支持您运行和管理基于容器的工作负载。