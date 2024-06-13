通过我们的特色资源发掘混合云的潜力
了解如何创建无缝集成的互联混合云环境。
随着云计算、数据管理和人工智能 (AI) 的快速发展，混合云在下一代 IT 基础架构中发挥着不可或缺的作用。
观看本视频中 Jamil Spain 对混合云优点的解释，考虑您自身如何利用计算能力来满足不断增长的新应用程序需求。
观看 IBM 董事长兼首席执行官 Arvind Krishna 在 Think 2023 上发表的鼓舞人心的主题演讲，了解混合云和 AI 在帮助企业转型和发展方面所发挥的作用。
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了解针对 AI 工作负载来优化基础设施的七项关键战略，以便企业充分发挥 AI 技术的潜力。
探索私有云、公有云和混合云的不同功能。
探索可持续的交通基础设施、其对环境和经济的积极影响以及建设基础设施的最佳实践。
利用 HPC 的计算能力和灵活性，帮助各行各业加速解决复杂问题，同时保持竞争实力。
了解是哪五个行业从商用无人机执行的巡检过程受益，并因此提高了精度、安全性和效率。
了解信息技术基础架构为何如此重要，以及所有组件如何协同工作，以管理企业 IT 服务和环境。
利用大型机的强大功能，每天处理多达 1 万亿笔网络事务，同时保持最高级别的安全性和可靠性。
灾难恢复 (DR) 由 IT 技术和最佳实践组成，旨在防止或最大限度地减少由灾难性事件造成的数据丢失和业务中断，例如设备故障和局部断电、网络攻击、民事紧急事件、刑事或军事攻击以及自然灾害等。
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如果您正在从事 Web 开发，那您肯定听说过 Apache 和 Nginx。在此视频中，Martin Keen 将解释这些 Web 服务器的工作方式，然后深入阐述每个解决方案的优劣（剧透：它并非一个非此即彼的答案）。
观看 IBM Cloud 的 Sai Vennam 以一家正在进行混合云转型的虚构分销公司为例，解释选择正确战略的优势。
在本视频中与 Sai Vennam 一起深入了解 Kubernetes，他将讲解容器编排的事实标准，支持您运行和管理基于容器的工作负载。
观看 IBM 基础架构高级副总裁 Ric Lewis 与企业领导者的讨论，了解他们将如何利用混合云优化业务成果。
云计算正在成为各行各业 IT 基础设施不可或缺的一部分。浏览我们的播放列表，了解如何在任何云环境中开拓并取得成功。
混合云是一种计算环境，将私有云和公有云连接到了一个灵活的基础架构中。浏览我们的播放列表，全面了解混合云。
构建云原生应用程序需要利用 Kubernetes 的强大功能。浏览我们的播放列表，了解云服务和 Kubernetes、Docker、运算符、SDK 和 OpenShift 的基础知识。
计算机网络解决方案可优化流量，让用户保持满意，保护网络安全并提供服务。观看我们的播放列表，了解网络在云环境中的运作方式。
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IBM Research 是由若干全球科学家和研究人员组成的团队，他们坚信科学方法的强大力量，并致力于为 IBM、我们的客户以及全球民众发明出新一代的新兴事物。深入了解我们在混合云领域的工作和相关出版物。
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借助混合云解决方案，利用更加智能的策略迁移到云，并推动真正的业务转型。
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