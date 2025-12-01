IBM Enterprise Application Service for Java

在云端轻松构建、部署和运行企业级 Java 应用程序。

预约实时演示 浏览 IDC 报告
Enterprise Application Service for Java 用户界面仪表板

走进 2025 年 AWS re:Invent 大会，探索 EASeJ

欢迎于 2025 年 12 月 1 日至 5 日在拉斯维加斯举办的 AWS re:Invent 大会期间，亲临 IBM 展位 #539 与我们交流，了解更多关于 EASeJ 的信息

了解更多

高效实现 Java 应用程序现代化并构建新应用程序

IBM JEnterprise Application Service for Java (EASeJ) 旨在简化企业级 Java 应用程序的云迁移流程。它可提升可扩展性、安全性和性能，助力应用平稳过渡至云环境，同时消除了基础设施和中间件管理的复杂性。减轻认知负荷，助力开发团队优化遗留 Java 应用程序，并在云时代持续创新。

     阅读解决方案简介 了解 IBM WebSphere Liberty 的业务价值
    绩效

    体验实现现代化所需的可扩展性、安全性和速度，无论是迁移应用程序、转向微服务还是交付新功能。
    赋能

    EASeJ 与主流 IDE 和托管式 CI/CD 管道集成，让您的团队可以专注于代码交付，而非基础设施。
    高效率

    通过转向可处理基础设施、运行时和持续维护的全托管应用程序平台，降低运营开销。
    洞察分析

    利用内置工具评估您的 Java 资产，发现现代化机遇，支持数据驱动的规划并加速云迁移。
    安全实现应用环境现代化。

    借助 IBM Enterprise Application Service for Java，以最低成本和风险将企业应用程序迁移至云端。

         阅读指南

    交互式演示

    特色功能

    服务器机房内有两个人，一人手持笔记本电脑，另一人在接触服务器机架
    IBM MQ 即服务
    体验卓越的消息传递可靠性、安全性和性能，专为混合云世界打造，并为您提供全托管服务。
    IT 工程师站在开放式服务器机架柜旁
    IBM Db2 即服务
    利用为现代化云端现有应用程序或构建全新云原生应用程序而打造的全托管云数据库。
    THINK 大会上的两人
    IBM Enterprise Application Runtimes
    维护、现代化、构建 – 重新定义企业应用程序的灵活性。
    专家在控制室检查神经网络数据
    IBM watsonx Code Assistant™
    利用生成式 AI 和自动化来加快 Java 应用程序生命周期。

    真实客户，真实成效。

    Ilmarinen 互惠养老保险公司

    Ilmarinen 通过与 IBM 业务合作伙伴 Tieto 合作，将流程容器化，并采用 IBM WebSphere Liberty 和 IBM Cloud Private，消除了开发限制。

         阅读客户案例
    Ilmarinen 徽标
    IBM 如何将 Java 现代化改造时间缩短 70%

    对已有 20 年历史的系统进行现代化改造绝非易事，尤其是当它驱动着 IBM 金融业务板块中最复杂的系统之一时。

         阅读零号客户案例
    现代办公环境中的两位开发人员，一位坐着，另一位站立

    深入了解 Enterprise Application Service for Java

    在云端轻松构建、部署和运行企业级 Java 应用程序
    公告
    EASeJ：企业级 Java 应用程序的一键式解决方案
    公告
    现代化 Java 应用程序：通过 IBM Enterprise Application Service for Java (EASeJ) 实现更智能、更简捷的转型路径
    规模化 Java 应用 - 无需重写代码即可实现传统应用现代化，零风险，高成效
    采取后续步骤

    加入我们的等候名单，抢先体验 IBM Enterprise Application Service for Java。

         预约实时演示
    了解更多信息 文档