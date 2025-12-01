在云端轻松构建、部署和运行企业级 Java 应用程序。
IBM JEnterprise Application Service for Java (EASeJ) 旨在简化企业级 Java 应用程序的云迁移流程。它可提升可扩展性、安全性和性能，助力应用平稳过渡至云环境，同时消除了基础设施和中间件管理的复杂性。减轻认知负荷，助力开发团队优化遗留 Java 应用程序，并在云时代持续创新。
体验实现现代化所需的可扩展性、安全性和速度，无论是迁移应用程序、转向微服务还是交付新功能。
EASeJ 与主流 IDE 和托管式 CI/CD 管道集成，让您的团队可以专注于代码交付，而非基础设施。
通过转向可处理基础设施、运行时和持续维护的全托管应用程序平台，降低运营开销。
利用内置工具评估您的 Java 资产，发现现代化机遇，支持数据驱动的规划并加速云迁移。
借助 IBM Enterprise Application Service for Java，以最低成本和风险将企业应用程序迁移至云端。
美国大型汽车公司系统架构师
与 IBM 合作进行 Enterprise Application Service for Java 概念验证具有重大的变革意义。Application Modernization Accelerator 简化了我们的迁移规划，在评估了我们的资产后，很明显我们的大多数应用程序都已准备好顺利迁移。这一洞察分析真切地阐明了我们的后续步骤，使我能够自信地带领我的团队使用 EASeJ 制定经济高效的 Java 战略。 ”