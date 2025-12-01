IBM Enterprise Application Service for Java

IBM JEnterprise Application Service for Java (EASeJ) 旨在简化企业级 Java 应用程序的云迁移流程。它可提升可扩展性、安全性和性能，助力应用平稳过渡至云环境，同时消除了基础设施和中间件管理的复杂性。减轻认知负荷，助力开发团队优化遗留 Java 应用程序，并在云时代持续创新。