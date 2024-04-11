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利用生成式 AI 加快代码生成速度、提高开发者工作效率

IDC Spotlight：AI 编码助手
企业级 AI 代码生成

IBM watsonx™ Code Assistant 利用生成式 AI 来加快开发，同时保持信任、安全性、合规性的核心原则。开发人员和 IT 运营商可以加快应用程序现代化工作并实现自动化，以快速扩展 IT 环境。

watsonx Code Assistant 由 IBM Granite 基础模型提供支持，其中包括专为代码设计的先进大型语言模型，旨在帮助 IT 团队根据自然语言请求或现有源代码，使用 AI 生成的建议来创建高质量代码。
行业对 AI 编码助手用于应用程序现代化和 IT 自动化的看法

在此次网络研讨会中与 IDC 和 IBM 交流，了解为什么应用程序现代化是生成式 AI 在软件开发生命周期中的主要用例之一。
阅读新闻稿，了解我们如何将生成式 AI 引入大型机应用程序现代化
客户收益 最大限度地减小学习曲线

帮助开发人员根据自然语言输入或现有源代码提供 AI 生成的代码推荐。

 减少错误，提高工作效率

减少认知切换，使开发者能够以更高效率编写全新代码或转换高质量代码。

 构建高质量代码

允许开发人员在接受代码建议之前审查并与原始数据源进行匹配。

 释放发展潜力

支持开发团队使用该产品培养技能。

 加速实现价值

支持开发人员访问 IBM 基础模型，在他们的工作中应用 AI 技术，从而将专门构建和部署效率放在首位。
主要功能 代码生成

利用自然语言请求生成具有适用语法的全新代码。

 代码匹配

通过了解已生成代码建议的潜在来源，提高透明度。

 代码现代化

将代码从一种语言翻译成另一种语言，或对遗留代码进行重构。
watsonx Code Assistant 产品
watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 借助 IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed，任何技能水平的开发人员都能使用 AI 生成的建议来编写 Ansible 运行手册。该解决方案专为加速 IT 自动化而构建，将提供符合最佳实践的内容推荐。该产品可以使用以纯英语文本编写的自然语言请求生成语法正确且上下文相关的内容。 查看 watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed
Watsonx Code Assistant for Z IBM watsonx Code Assistant for Z 是一款 AI 辅助的大型机应用程序现代化产品，旨在提高整个应用程序开发生命周期的开发人员生产力和敏捷性。借助 watsonx Code Assistant for Z，开发人员可以了解应用程序及其依赖项、自动重构应用程序的选定元素并继续在 COBOL 中进行现代化改造，或者有选择地将代码转换为 Java。开发人员将有机会在接受之前检查生成的代码。 查看 watsonx Code Assistant for Z
客户成功案例 Water Corporation

了解 watsonx Code Assistant 技术如何加快创建 Ansible 运行手册的速度，并将开发工作量和相关成本降低 30%。

 阅读成功案例 CIO 办公室

在 IBM 首席信息官 (CIO) 组织试点项目中，使用生成式 AI 将运行手册的开发工作减少了 50% 以上。

 阅读成功案例 IBM Consulting

IBM Consulting 将 Ansible Playbook 的开发工作减少了 30%，同时保持了质量、合规性和弹性。

 阅读成功案例
资源 IBM watsonx Code Assistant for Z 将生成式 AI 引入大型机应用程序现代化

观看 Code Assistant for Z 如何将生成式 AI 引入大型机应用程序现代化

 观看网络研讨会 使用生成式 AI 加速 Ansible 运行手册创建

观看一场信息丰富的网络研讨会，了解 IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 的正式发布版本。

 观看网络研讨会 IBM 代码编写 AI 助您一臂之力

COBOL 程序员越来越难找到。了解 IBM 如何提供解决方案。

 阅读博客 AI 能否修复华尔街的“意大利面条式代码”危机？

Microsoft 和 IBM 都押注 AI 可以做到这一点。

 阅读文章 AI 代码生成软件

具体内容以及工作原理，了解有关 AI 代码生成软件的所有信息。

 阅读博客 IBM AI Academy

了解 IBM AI 学院，感受全新的旗舰版商用 AI 教育体验。

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与我们的一位专家预约时间，踏上 IBM watsonx Code Assistant 产品定制之旅。

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脚注

*IBM 可自行决定随时更改或撤销公司计划、方向和意图，恕不另行通知。有关未来潜在产品和改进的信息旨在概述 IBM 的目标和目的，不应用于指导购买决策。IBM 没有义务提供基于此信息的任何材料、代码或功能。本声明将取代之前关于该主题的所有声明。