watsonx Code Assistant 产品

watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 借助 IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed,任何技能水平的开发人员都能使用 AI 生成的建议来编写 Ansible 运行手册。该解决方案专为加速 IT 自动化而构建,将提供符合最佳实践的内容推荐。该产品可以使用以纯英语文本编写的自然语言请求生成语法正确且上下文相关的内容。 查看 watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed