IBM watsonx™ Code Assistant 利用生成式 AI 来加快开发，同时保持信任、安全性、合规性的核心原则。开发人员和 IT 运营商可以加快应用程序现代化工作并实现自动化，以快速扩展 IT 环境。
watsonx Code Assistant 由 IBM Granite 基础模型提供支持，其中包括专为代码设计的先进大型语言模型，旨在帮助 IT 团队根据自然语言请求或现有源代码，使用 AI 生成的建议来创建高质量代码。
在此次网络研讨会中与 IDC 和 IBM 交流，了解为什么应用程序现代化是生成式 AI 在软件开发生命周期中的主要用例之一。
帮助开发人员根据自然语言输入或现有源代码提供 AI 生成的代码推荐。
减少认知切换，使开发者能够以更高效率编写全新代码或转换高质量代码。
允许开发人员在接受代码建议之前审查并与原始数据源进行匹配。
支持开发团队使用该产品培养技能。
支持开发人员访问 IBM 基础模型，在他们的工作中应用 AI 技术，从而将专门构建和部署效率放在首位。
了解 watsonx Code Assistant 技术如何加快创建 Ansible 运行手册的速度，并将开发工作量和相关成本降低 30%。
在 IBM 首席信息官 (CIO) 组织试点项目中，使用生成式 AI 将运行手册的开发工作减少了 50% 以上。
IBM Consulting 将 Ansible Playbook 的开发工作减少了 30%，同时保持了质量、合规性和弹性。
观看 Code Assistant for Z 如何将生成式 AI 引入大型机应用程序现代化
观看一场信息丰富的网络研讨会，了解 IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 的正式发布版本。
COBOL 程序员越来越难找到。了解 IBM 如何提供解决方案。
Microsoft 和 IBM 都押注 AI 可以做到这一点。
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