rKube 是一家总部位于摩洛哥的 IT 解决方案提供商，专门从事 IBM® WebSphere 应用程序的现代化以及在欧洲、中东和非洲 (EMEA) 提供 Java 升级服务，该公司发现自己帮助客户更新 Java 应用程序的需求日益增长。组织在实现 Java 应用程序现代化时面临许多潜在挑战，包括文档不完善、代码库复杂和测试过时。对于许多企业而言，这些挑战阻碍了他们的增长并影响竞争优势。

凭借在该领域拥有的十年经验，rKube 认识到，他们迫切需要通过了解整个软件开发生命周期并协助实际转型的解决方案来加速实现 Java 现代化功能。传统上，应用程序现代化流程需要大量的手动工作，这通常会导致严重的瓶颈和成本增加。因此，rKube 寻求一种利用生成式 AI (Gen AI) 和自动化的方法。