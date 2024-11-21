rKube 是一家总部位于摩洛哥的 IT 解决方案提供商，专门从事 IBM® WebSphere 应用程序的现代化以及在欧洲、中东和非洲 (EMEA) 提供 Java 升级服务，该公司发现自己帮助客户更新 Java 应用程序的需求日益增长。组织在实现 Java 应用程序现代化时面临许多潜在挑战，包括文档不完善、代码库复杂和测试过时。对于许多企业而言，这些挑战阻碍了他们的增长并影响竞争优势。
凭借在该领域拥有的十年经验，rKube 认识到，他们迫切需要通过了解整个软件开发生命周期并协助实际转型的解决方案来加速实现 Java 现代化功能。传统上，应用程序现代化流程需要大量的手动工作，这通常会导致严重的瓶颈和成本增加。因此，rKube 寻求一种利用生成式 AI (Gen AI) 和自动化的方法。
为了有效应对这些普遍存在的挑战，rKube 向 IBM 寻求帮助，并与 IBM Client Engineering 合作，使用 IBM watsonx Code Assistant 进行概念验证 (PoC)。watsonx Code Assistant 是一种生成式 AI 编码助手，可为多种编程语言提供通用编码帮助，并且还经过专门训练和优化，以实现企业 Java 应用程序现代化。试点为期 6 周，共有来自两家公司的 10 名参与者，主要使用来自 rKube 的数据。
PoC 期间，将 watsonx Code Assistant 集成到 rKube 的工作流程中，从而帮助自动执行多个繁琐的步骤。这些步骤包括生成直接适用于现有系统的精确代码转换、创建全面的单元测试以帮助确保更新后的准确性以及提供修改组件的详细解释性分析，从而提高了整个开发周期的整体透明度。这些功能使开发人员能够加快应用程序现代化的过程，并大幅提高运营效率。
PoC 取得了成功。由于 watsonx Code Assistant 经过专门训练，用于实现企业 Java 应用程序现代化，因此该团队实现了一个令人印象深刻的里程碑，即将 80% 的范围内 80% 的 WebSphere 应用程序代码自动转换为 IBM WebSphere Liberty 的现代框架。此外，通过 watsonx Code Assistant 中内置的单元测试生成和总结功能，加快了整个应用程序现代化开发周期。
对于 rKube 而言，事实证明，IBM watsonx Code Assistant 的功能非常适合简化软件开发、提高员工工作效率，同时实现企业 Java 应用程序现代化并改善流程中的客户体验。
rKube（ibm.com 外部链接）是一家位于摩洛哥的领先应用程序现代化公司，它提供创新解决方案，帮助企业轻松升级并将现有应用程序迁移到云端。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。