地球三分之二面积被水体覆盖，然而在这样一个星球上，寻找和维持清洁饮用水有时可能是件极具挑战性的事情。幸运的是，在西澳大利亚州的干燥气候下，Water Corporation 能够胜任这项任务。
作为一家国有企业，Water Corporation 拥有超过 52,000 公里的庞大管道网络，并负责为面积约为 260 万平方公里的地区提供用水、废水与排水服务。为确保这一关键资源能不断流向数百万客户，该组织严重依赖其根深蒂固的 SAP 架构。
“SAP 是我们企业系统的核心，或者说是一颗跳动的心脏”，Water Corporation 的 IT 服务主管 Steve Elliott 解释道。“它涉及我们整个企业运营的很多方面。没有它，我们就无法管理管道、无法追踪财务状况、无法保证水源供应。”
不幸的是，Water Corporation 用于支持其 SAP 基础架构的一系列本地服务器即将寿终正寝，且需进行更新。尽管如此，购买更多硬件却似乎并非正确的解决方案。
“可持续发展是我们的首要任务”，Steve 指出。“我们承诺到 2035 年实现净零排放，并借助此承诺来影响我们近期颁布的 Evergreen IT 战略。我们希望以负责任的方式推动自身系统向前发展；因此，当我们踏上 Evergreen 之旅时，我们确实采纳了两项关键的架构原则。其一：我们的后台服务将采用云优先的方法。其二：我们会在购买之前进行重用，并在建造之前先行购买。
鉴于环境与运营优势，Water Corporation 选择将其关键 SAP 系统转向由 Amazon Web Services (AWS) 提供支持的云战略。现有架构的复杂性很快就表明，该企业需要外部支持来完成此过渡。
Steve Elliott 指出：“多年来，我们积累了大量数据。”“具体来说，这一数据量超过了 50 TB。同时，我们需确保这些数据的安全。但它并不仅仅是指过渡期间的安全。我的意思是，它需要在整个变革过程中保持完整。同时，我们在 SAP 与其他系统之间部署了大量集成，因此在云端对这些连接进行解耦和重新耦合将是一项不小的挑战。
率先了解我们发布的 AI 意见领袖内容和行业新闻。
在与 IBM 合作开展各项 SAP 项目十余年后，Water Corporation 很快便选择由 IBM Consulting 来规划其迁移事宜，并从 AWS 和 IBM 旗下公司 SXiQ（ibm.com 外部链接）获得额外的支持和专业知识。
“对于如此庞大且对我们业务至关重要的项目，信任在我们的决策流程中起着非常重要的作用”，Water Corporation 企业应用程序经理 Brad Filmer 解释道。“在 Water Corporation 内部，我们有来自 16 个不同部门的 140 多名员工会不同程序地使用 SAP，因此我们其实无法承受太多风险。我们从 IBM、SXiQ 和 AWS 那里享受到的合作、关怀和可靠性是无价的。它们了解我们的系统、数据和集成。”
针对 AWS Cloud 的 IBM Consulting 服务推动了该项目的发展，同时还负责设计整个云环境以及整体 SAP 目标状态架构。此外，IBM 团队还制定了迁移计划，并选择了一种三阶段方法。其中一个阶段（也是规模最大的阶段）侧重于转移与 SAP 环境相关的事务处理系统。此后，第二与第三阶段则分别侧重于迁移数据分析组件和迁移管理系统。
“我们有很多东西需要迁移”，Steve 补充道。“我们必须迁移超过 50 TB 的数据。同时，我们还须迁移约 100 个 SAP 系统、总共 125 台以上的服务器以及无数的集成。第一次迁移需要 2 天 2 小时又 20 分钟的计划停机时间才能完成传输和后续集成。与此同时，我们还与 IBM Consulting 协调更新了为我们 SAP 架构提供支持的底层操作系统、数据库和 SQL 服务器。”
在整个规划与迁移过程中，Water Corporation Architects、AWS 和 SXiQ 都做出了巨大贡献。尤其是 SXiQ，它负责新虚拟环境的平台工程与总体设计工作。在此设计阶段，AWS 的工作人员开展了精心策划的审查，以帮助确保拟议的布局与 AWS 和 SAP 的最佳实践相一致。
在迁移自身和相应的实施过程中，AWS 技术支持团队协助 IBM 和 SXiQ 提供了额外的故障排除与测试资源，以便解决出现的所有问题。如今，随着新 SAP 环境在云端上线，AWS 团队还会持续提供云平台支持和更新以确保所有对象平稳运行。在不断做出此类努力的同时，它们还在有效管理 SAP 工作负载和相关主题方面提供了经验、见解和思想领导力。
鉴于此项目的规模和紧迫的时间表，IBM Consulting 团队采用了敏捷优先与自动化优先的战略来加速迁移工作。具体而言，该联合团队利用 AWS CloudFormation 模板创建了“基础架构即代码”架构，而该架构可简化 AWS Cloud 中新资源的移除和启动。
同时，Red Hat Ansible Lightspeed（ibm.com 外部链接）平台可为 Water Corporation 每天使用的 20 多个 SAP 系统以及相关 SQL 数据库的配置、预配和部署提供自动化功能。
利用 IBM watsonx Code Assistant 技术，云基础架构师便可使用生成式 AI 将纯英文文字转换为针对自动化功能的代码建议，而这些功能均旨在迁移和维护新的 SAP 环境。此后，这些操作会捆绑到 Ansible 运行手册或已制定的自动化任务蓝图中，从而可用于自动执行常见、经常重复的支持任务。
“过去，我们在围绕 IT 维护周期的某些规划与预算工作中会遭遇困难”，Brad 补充道。“比如，启动和关闭我们的 SAP 环境需要花费大量精力。它不仅仅是关闭电源，同时还须清理队列。此外，还须重新安排各项服务。但通过自动执行这些任务，我们就能降低运营成本。”
据 IBM 与 Water Corporation 的估算，新的自动化战略每年可为该企业节省约 1,500 个小时与基础设施支持相关的人工作业。同时，watsonx Code Assistant 技术还可加快 Ansible 运行手册的创建，并将开发工作和相关成本降低 30%。所有这些节余均有助于该企业抵消 40% 以上的 SAP 云环境运行成本。
此外，虽然以前交付新的 SAP 环境需要几周时间，但 Water Corporation 现在却可在大幅缩短的时间内启动新的 SAP 环境并减少人工作业。
除自动化带来的优势之外，Water Corporation 还享受到一些其他好处。
“只需一步，我们就能实现整个 SAP 基础设施的现代化改造”，Brad 表示。“同时，我们还可享受到所期待的各项云优势—可扩展性、灵活性以及最为重要的云服务的弹性。我们希望在此过渡中避免出现风险，而 IBM 做到了这一点。”
事实上，为期 12 个月的整个迁移项目（其中包括 1,000 多个单独的流程步骤）在完成时未出现任何意外停机事件。而借助 Ansible 运行手册，云支持人员就能更快、更轻松、更经济地重复执行未来的基础架构变更或实施转型计划。
Brad 补充道：“此外，我们还使 SAP 流程和政策更加符合我们的可持续发展战略。”眼下，Water Corporation 正在充分利用 AWS 的承诺（即，到 2025 年其运营将采用 100% 可再生能源），而这也是该公司承诺到 2040 年实现净零碳排放的其中部分举措。借助 AWS，Water Corporation 便可利用并最大限度地使用其可用资产，同时将我们的环境范围限定为所需的资源。
到目前为止，此次云过渡已使 Water Corporation 的碳排放量每年减少了约 150 公吨。
“我们从此次迁移中学到的主要一点就是：‘要做好转变的准备’”，Steve 总结道。“在如此复杂的操作中，我们会不断遭遇各种挑战。但通过与 IBM Consulting、SXiQ 和 AWS 进行协调，我们得以调整自身的计划，并可根据当前的现实情况找出最佳的前进方向。”
Water Corporation（ibm.com 外部链接）是一家国有企业，它负责为西澳大利亚州约 260 万平方公里地区的家庭、企业和农场提供用水、废水与排水服务。该组织拥有价值 370 亿澳元的资产基础，并维护着超过 52,000 公里的管道，其长度足以绕赤道约 1.3 圈。
© Copyright IBM Corporation 2024. IBM Corporation, IBM Consulting, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美国出品，2024 年 1 月。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、IBM Consulting 和 watsonx 是 International Business Machines Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。有关 IBM 商标的最新列表，请访问网站 ibm.com/legal/copyright-trademark。
Red Hat、JBoss、OpenShift、Fedora、Hibernate、Ansible、CloudForms、RHCA、RHCE、RHCSA、Ceph 和 Gluster 是 Red Hat, Inc. 或其子公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
以上所有引用或描述的客户实例的展示取决于部分客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能取得的结果。实际的环境成本和性能特征会因具体客户配置和情况而有所不同。无法提供通用的预期结果，因为每个客户的结果将完全取决于客户的系统和订购的服务。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。