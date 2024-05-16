地球三分之二面积被水体覆盖，然而在这样一个星球上，寻找和维持清洁饮用水有时可能是件极具挑战性的事情。幸运的是，在西澳大利亚州的干燥气候下，Water Corporation 能够胜任这项任务。

作为一家国有企业，Water Corporation 拥有超过 52,000 公里的庞大管道网络，并负责为面积约为 260 万平方公里的地区提供用水、废水与排水服务。为确保这一关键资源能不断流向数百万客户，该组织严重依赖其根深蒂固的 SAP 架构。

“SAP 是我们企业系统的核心，或者说是一颗跳动的心脏”，Water Corporation 的 IT 服务主管 Steve Elliott 解释道。“它涉及我们整个企业运营的很多方面。没有它，我们就无法管理管道、无法追踪财务状况、无法保证水源供应。”

不幸的是，Water Corporation 用于支持其 SAP 基础架构的一系列本地服务器即将寿终正寝，且需进行更新。尽管如此，购买更多硬件却似乎并非正确的解决方案。



“可持续发展是我们的首要任务”，Steve 指出。“我们承诺到 2035 年实现净零排放，并借助此承诺来影响我们近期颁布的 Evergreen IT 战略。我们希望以负责任的方式推动自身系统向前发展；因此，当我们踏上 Evergreen 之旅时，我们确实采纳了两项关键的架构原则。其一：我们的后台服务将采用云优先的方法。其二：我们会在购买之前进行重用，并在建造之前先行购买。



鉴于环境与运营优势，Water Corporation 选择将其关键 SAP 系统转向由 Amazon Web Services (AWS) 提供支持的云战略。现有架构的复杂性很快就表明，该企业需要外部支持来完成此过渡。



Steve Elliott 指出：“多年来，我们积累了大量数据。”“具体来说，这一数据量超过了 50 TB。同时，我们需确保这些数据的安全。但它并不仅仅是指过渡期间的安全。我的意思是，它需要在整个变革过程中保持完整。同时，我们在 SAP 与其他系统之间部署了大量集成，因此在云端对这些连接进行解耦和重新耦合将是一项不小的挑战。