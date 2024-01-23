Ilmarinen 互惠养老保险公司

为了持续快速地向市场提供增强服务，Ilmarinen 需要提高其开发环境的敏捷性。在 IBM® 业务合作伙伴 Tieto 的帮助下，Ilmarinen 通过以下举措消除了开发限制：容器化过程，过渡到 IBM WebSphere® Application Server Liberty Profile 解决方案，以及选择 IBM Cloud®Private (ICP) 平台。
Ilmarinen 是芬兰最大的私营养老保险公司，将提供一流的客户体验作为其战略核心。具体来说，该公司希望提供新的数字服务，通过多种渠道创造价值，同时提高内部效率。
Ilmarinen 首席技术架构设计师 Jani Itkonen 解释道：“缩短上市时间是我们行业的一个重要差异化因素，我们希望能在竞争中领先。为了实现这一目标，我们需要采取不同的开发方法，但受到了现有环境的阻碍。”
该环境包括 70 多个内部和外部应用程序，其中有许多是以 IBM WebSphere Application Server 平台为基础，并由总部位于芬兰的 IT 服务提供商 Tieto 提供支持。
Itkonen 继续说道：“我们的发布需求不断增加，但我们只有几个静态环境供开发人员用于工作和测试，而且我们必须按日历和时钟安排使用时间。这意味着我们的更新速度无法达到客户的预期。我们希望我们的开发人员能够快速失败并进行迭代。”
此外，Ilmarinen 希望通过采用 Scaled Agile Framework (SAFe) 开发方式来提高开发敏捷性，但如果有数十个项目同时进行，公司有限的开发环境则无法全力支持这些项目的 SAFe。
与 Tieto 讨论了他们的愿景后，Itkonen 和他的团队制定了一项计划来对 Ilmarinen 的应用程序环境进行现代化改造：他们要把单一应用程序架构转换为微服务，并采用容器进行更灵活、更敏捷的应用程序开发。
对于基于 WebSphere Application Server 平台的应用程序，Ilmarinen 和 Tieto 迈出了非常简单的第一步：他们部署了 IBM WebSphere Application Server Liberty Profile 解决方案，与支持容器化开发的大型平台相比，这是一个轻量级、基于云的版本。但该公司仍然需要一种有效的方法来重新构建其余应用程序，包括其主要的保险决策应用程序，该应用程序基于生命周期即将结束的 JBoss 软件。确定和实施下一代应用程序平台的需求日益迫切。
由于 IT 环境大部分是外包的，并且连接了一系列公共云服务，Itkonen 面临着一个挑战：“我们如何在不让复杂性变得失控的情况下管理这一转变？”
IBM 给出了答案。IBM 刚刚宣布发布 IBM Cloud Private 解决方案，这是一款企业级私有云平台，用于创建和管理本地容器化应用程序。Itkonen 解释道：“作为 IBM 技术的长期用户，我在 IBM 一推出 Cloud Private 就知道它就是正确选择了，它是一款可提供强大支持的企业级产品。”
IBM 这款新产品还有其他优势，Itkonen 说道：“我们的确很想使用容器编排器 Kubernetes。在 IBM Cloud Private 之前，我们针对 Kubernetes 平台选择的大多数产品都来自初创公司或我们不太了解的供应商。当 IBM 为我们提供 Cloud Private 这一替代方案时，我们非常满意。”
Ilmarinen 很快就决定将其整个应用程序环境迁移到 Cloud Private 平台，该平台推动了向微服务架构的转变，并且整合了用于管理 Docker 容器的 Kubernetes 软件。这使得开发人员能够在开发、测试和生产环节之间以及云和本地环境之间无缝移动应用程序组件。
Itkonen 描述了这一变化：“我们过去拥有 WebSphere 平台、DataPower® 平台以及 Linux 和 Windows 平台，例如 JBoss 和 .NET。我们必须为每个特定平台购买服务和专家，而管理所有这些平台都非常复杂。现在，我们只有一个平台，那就是 IBM Cloud Private。管理一个平台比管理许多不同的平台容易得多。”
借助 IBM Cloud Private，Ilmarinen 还采用了 SAFe 开发方法，这是一种适合多个敏捷团队同步调整、协作和交付的方法。该公司现在有 17 个开发团队可以并行开发服务的各个解耦组件。“如果没有 Cloud Private，”Itkonen 说，“我们就很难采用 SAFe，我们向更加敏捷、响应更快的组织转型的过程中，SAFe 起到了至关重要的作用。”
“此外，”他补充道，“IBM Cloud Private 还大大降低了 DevOps 管道的难度。我们不需要供应或维护整体式环境，也不必努力节约资源。我们可以将所有内容直接放入容器中并动态供应不同的环境。”
通过利用 Docker 和 Kubernetes 技术对其应用程序环境进行现代化改造，WebSphere Application Server Liberty Profile 和 Cloud Private 平台为 Ilmarinen 带来了许多显著的优势。最重要的是新环境更加灵活。该公司以前的环境是整体式的，这使得创建和更新应用程序成为一个复杂而漫长的过程。新架构可帮助 Ilmarinen 将其庞大的基础架构分解为微服务，使开发人员能够更加灵活地进行即时更改。在 WebSphere Liberty 和 Cloud Private 平台之间移动开发也很容易，因此 Ilmarinen 可以不断平衡其工作负载，从而能够最大限度地利用内部环境，并且只为所需的云时间付费。
更高的灵活性为 Ilmarinen 带来了另一个关键优势：速度更快。过去，部署更改可能需要几天时间；如今，在新的开发环境中，同样的更改只需几分钟。“例如，”Itkonen 解释道，“过去需要 15 名专家花费 3 小时才能完成的开发任务，现在使用 IBM Cloud Private 只需 10 分钟即可完成。”
他继续说道：“最重要的是，Cloud Private 让一切变得如此简单，用户也不需要非常熟练的技术。这两个因素结合起来能够大大缩短上市时间，因此我们可以不断推出新服务，让我们的客户满意。随着时间的推移，我们将能够引入更多优化，可以自由地进行实验，不会因为局限于单一供应商而受到限制。”
最后，作为一家养老保险公司，Ilmarinen 管理着 100 多万芬兰人的退休金。因此，安全性对这家公司来说是非常重要的考虑因素。借助 Cloud Private 解决方案，Ilmarinen 由防火墙保护的开发环境仍然与传统本地平台一样安全，但灵活性和速度都有所提升。
Itkonen 总结道：“IBM Cloud Private 让我们能够以经济高效的方式实现现代化应用程序环境，从而推动 Ilmarinen 迈向更加敏捷的新时代，我们可以在竞争中脱颖而出，不断超越客户的期望。”
Ilmarinen（ibm.com 外部链接）成立于 1961 年，最近与 Etera 互惠养老保险公司合并，是芬兰最大、历史最悠久的私营养老金公司。Ilmarinen 为芬兰企业家和芬兰企业的雇员提供与收入挂钩的养老保险服务。这家总部位于赫尔辛基的公司拥有 500 多名员工，为大约 110 万客户提供服务。2017 年，其投资资产超过 450 亿欧元。
IBM 业务合作伙伴 Tieto（链接位于 ibm.com 外部）是一家 IT 服务提供商，总部位于赫尔辛基，业务遍及 20 多个国家/地区。其客户来自各个行业，包括医疗保健、金融服务和消费者服务。Tieto 成立于 1968 年，拥有 13,000 多名员工。
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2018 年 8 月在美国制作。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、DataPower、IBM Cloud 和 WebSphere 是 International Business Machines Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。IBM 商标的最新列表可在 ibm.com/trademark的“版权和商标信息”网站上查看。
Linux 是 Linus Torvalds 在美国和/或其他国家/地区的注册商标。
Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标。
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