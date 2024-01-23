Ilmarinen 互惠养老保险公司

Ilmarinen 是芬兰最大的私营养老保险公司，将提供一流的客户体验作为其战略核心。具体来说，该公司希望提供新的数字服务，通过多种渠道创造价值，同时提高内部效率。

Ilmarinen 首席技术架构设计师 Jani Itkonen 解释道：“缩短上市时间是我们行业的一个重要差异化因素，我们希望能在竞争中领先。为了实现这一目标，我们需要采取不同的开发方法，但受到了现有环境的阻碍。”



该环境包括 70 多个内部和外部应用程序，其中有许多是以 IBM WebSphere Application Server 平台为基础，并由总部位于芬兰的 IT 服务提供商 Tieto 提供支持。



Itkonen 继续说道：“我们的发布需求不断增加，但我们只有几个静态环境供开发人员用于工作和测试，而且我们必须按日历和时钟安排使用时间。这意味着我们的更新速度无法达到客户的预期。我们希望我们的开发人员能够快速失败并进行迭代。”



此外，Ilmarinen 希望通过采用 Scaled Agile Framework (SAFe) 开发方式来提高开发敏捷性，但如果有数十个项目同时进行，公司有限的开发环境则无法全力支持这些项目的 SAFe。



与 Tieto 讨论了他们的愿景后，Itkonen 和他的团队制定了一项计划来对 Ilmarinen 的应用程序环境进行现代化改造：他们要把单一应用程序架构转换为微服务，并采用容器进行更灵活、更敏捷的应用程序开发。

