V9.0.5 是 WebSphere Application Server 及其以下相关版本的最新发布版本：WebSphere Liberty、WebSphere Application Server Network Deployment 和 WebSphere Application Server Family Edition。此版本提供全新的操作现代化组件，可以推进企业的 Kubernetes 现代化之旅。全新的 IBM Application Navigator 应用程序对采用传统部署和基于容器的部署的应用程序实现可视化管理。现已推出基于 Kubernetes 的服务，可专门针对现有 WebSphere 环境集中进行日志记录和监控。