IBM® WebSphere® Application Server 通过基于 Java Enterprise Edition 的高度可靠运行时环境加速应用程序交付，现已属于 IBM WebSphere Hybrid Edition 的组成部分。如今的敏捷企业要依赖 IT 领导者交付高性能应用程序来支持快速变革，同时帮助节省成本，加速实现价值。但是，要在复杂的异构 IT 环境中实现这些成果难度不小。WebSphere Hybrid Edition 能助力企业开发团队交付新的云原生应用程序并对现有应用程序完成现代化改造，同时维护企业的传统 WebSphere 资产。
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这款十分灵活、高度安全的服务器运行时环境适用于多种任务关键型应用程序部署。
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IBM WebSphere Application Server 是一种面向企业应用程序的灵活且安全的 Java 服务器运行时环境。可随时随地利用任何类型的设备部署和管理应用程序与服务。集成式管理工具可增强安全性和可控性，同时支持多云环境，以便您选择部署方法。持续的交付能力和服务可帮助您根据业务需求及时作出响应。
V9.0.5 是 WebSphere Application Server 及其以下相关版本的最新发布版本：WebSphere Liberty、WebSphere Application Server Network Deployment 和 WebSphere Application Server Family Edition。此版本提供全新的操作现代化组件，可以推进企业的 Kubernetes 现代化之旅。全新的 IBM Application Navigator 应用程序对采用传统部署和基于容器的部署的应用程序实现可视化管理。现已推出基于 Kubernetes 的服务，可专门针对现有 WebSphere 环境集中进行日志记录和监控。
WebSphere Application Server 通过灵活、高度安全且经 Java EE 认证的运行时环境（从轻量级生产环境到大型企业部署），帮助企业构建、部署和运行应用程序。该平台将为开发和测试提供与应用程序实际运行所在的生产环境相同的运行时环境，帮助开发人员从容自信地执行编码任务，并减少了测试工作量。
可以。IBM 提供针对传统 WebSphere Application Server 和 WebSphere Liberty 认证的容器。这些经过认证的容器通过根据最佳实践验证、支持、测试和妥善记录的容器映像，简化了容器的构建和使用。容器还提供 Helm 图表，将应用程序自动连接到平台的日志记录和监控基础架构。
为了帮助优化使用 WebSphere 的各种部署环境，永久处理器价值单元 (PVU) 和月度虚拟处理器核心 (VPC) 是获得服务器环境许可的优选项。对于运行混合工作负载的容器化环境，全新的 WebSphere 每小时容器选项可能会是最佳选项。
IBM WebSphere Application Server Network Deployment 支持开放标准和众多编程模型。功能包括智能管理和路由，改善了运营，增强了弹性。集成的管理和管理工具增强了安全性和控制。
除了 WebSphere Application Server 包含的全部功能以外，Network Deployment 还提供全新的管理工具，帮助推动企业的运营现代化之旅，加速容器化转型过程。
它采用集成工具，坚持开放标准，支持众多编程模型，有助于提高企业生产力。高效使用计算资源有助于降低成本。借助定制功能和第三方组件，可以将企业应用程序迁移到 WebSphere Application Server 的更高版本。
可轻松下载，且安装和部署只需几分钟便可完成。WebSphere Liberty 与开放式平台完全集成，为 Web、移动和 OSGI（开放式服务网关协议）应用程序提供 Java EE Web Profile 支持。WebSphere Liberty 还为微服务提供了理想的运行时。