尽管 Java 8 多年来已被广泛采用且保持稳定,许多应用程序都基于其构建,但第三方应用程序和各种库正在逐步停止对它的支持。我们高度数字化的世界正在快速发展,组织正在进行现代化改造,以拥抱新技术,从而继续保持竞争优势。

IBM Modernized Runtime Extension for Java (MoRE) 通过单一运营模型管理 Java 8 和 Java 17(包括 Jakarta EE 10、MicroProfile 6)部署,使企业能够利用在 IBM WebSphere Network Deployment (WAS ND) 管理控制台上的现有投资。通过保留传统的 WebSphere 脚本模型,IBM MoRE 可以避免对运营模型进行重大更改,从而能够在不中断业务运营的情况下更新应用程序。确保连续性,减少干扰,轻松实现现代化。

通过降低迁移到新运行时环境的风险和复杂性,简化现代化流程。