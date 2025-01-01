IBM Modernized Runtime Extension for Java
将 Java 17+ 引入您的 WebSphere 运营模型 – 没有停机，只有高效
一名女士在家中使用电脑的侧视图，图像具有色彩丰富的渐变线条
将您的 WebSphere 提升到新水平

尽管 Java 8 多年来已被广泛采用且保持稳定，许多应用程序都基于其构建，但第三方应用程序和各种库正在逐步停止对它的支持。我们高度数字化的世界正在快速发展，组织正在进行现代化改造，以拥抱新技术，从而继续保持竞争优势。

IBM Modernized Runtime Extension for Java (MoRE) 通过单一运营模型管理 Java 8 和 Java 17（包括 Jakarta EE 10、MicroProfile 6）部署，使企业能够利用在 IBM WebSphere Network Deployment (WAS ND) 管理控制台上的现有投资。通过保留传统的 WebSphere 脚本模型，IBM MoRE 可以避免对运营模型进行重大更改，从而能够在不中断业务运营的情况下更新应用程序。确保连续性，减少干扰，轻松实现现代化。

通过降低迁移到新运行时环境的风险和复杂性，简化现代化流程。

功能

Java 17 就绪 统一管理 加速推动现代化
优势
优化资源管理并避免干扰工作流

通过保持 tWAS 运营基础设施的稳定性、可用性和安全性，避免应用程序现代化带来的代价高昂的切换成本和运营变更。
利用增强功能和安全性来强化您的应用程序

消除技术债务，升级到 Java 8 以上版本，以利用 Java 17 的增强安全性和性能特性来强化您的应用程序环境。
避免重新培训并保留自动化

维护现有的自动化和操作人员专业知识，同时使开发人员能够接受创新，并尝试推动业务增长的新技术。
采取下一步行动

预约与 IBM 专家的咨询，讨论 IBM Modernized Runtime Extension for Java 如何满足您的特定业务需求。