IBM JSphere Suite Tools

程序员坐在多个显示器前与同事交谈。

加速 Java 应用程序现代化

应用程序现代化是数字化转型的关键步骤，需要一个能够将旧版应用程序和新版应用程序结合起来、具备安全性、可扩展性和伸缩性的平台。为满足更快创新和市场响应的业务需求，组织必须评估其当前应用程序，并根据业务、技术和经济目标确定最佳现代化策略和目标运行时环境。

Application Modernization Accelerator (AMA)

端到端现代化

发现

AMA 分析您现有的应用程序资产，使您能够可视化连接的数据库、队列和依赖关系。深入了解并评估迁移到目标运行时环境所需的复杂性、成本和变更。
规划

根据分析，您可以规划并确定需要在选定目标运行时环境中更新的关键应用程序、相关依赖项和通用代码的优先级。您可以创建分组，使具有不同需求的应用程序能够到达不同目标，并掌握解决迁移问题所需工作量的预估。您还可以获取不同现代化选项的评估，并生成用于下一步的迁移计划。
执行

使用 AMA Developer Tools 或 watsonx Code Assistant (wCA) 加载生成的迁移计划，以协助进行基础架构和部署变更。该计划包包含针对每个应用程序定制的文件，以及用于自动化更改源代码和配置文件的方案，使其能够在目标运行时环境中运行。
比较目的地

Application Modernization Accelerator (AMA) 可自动将现有运行时环境迁移到以下目标位置。每个目标环境均针对特定应用程序策略进行了优化。 

Enterprise Application Service for Java (EASeJ)

托管云原生运行时

WebSphere Liberty

快速安全的企业运行时

通过 WebSphere 管理的 Liberty  (MoRE)

Transitional Liberty 运行时

容器中的 WebSphere Application Server (tWAS)

传统企业运行时

专注于增加业务价值而非管理中间件和基础设施。体验开发人员生产力提升所带来的优势，并为实现企业长足发展奠定安全且可扩展的基础。 

在本地或云端的虚拟机或容器中加速交付云原生应用程序。Liberty 是一种快速、模块化、开发人员友好的运行时，所需基础设施和内存更少，同时性能更高。

最大限度地降低迁移风险，并继续使用传统的 WebSphere Application Server (tWAS) 运营模型，以在同一管理环境中管理 Java 17 和 Java 8 应用程序。

为在容器环境中运行且需要强大管理和集群操作的任务关键型 Java EE 应用程序提供稳定、功能丰富的环境
  • 使用 Java SE 8 至 24
  • 内置构建和部署自动化
  • 关键工作负载 99.95% SLA
  • 具有高可用性的完全托管运行时
  • 应用程序启动快十倍
  • 部署时间减少 70%
  • 无需昂贵更新即可保持安全
  • 更高的 API 兼容性 
  • 升级到 Java SE 17 或更高版本
  • 保留传统 WAS 管理方式
  • 获得性能和内存节省
  • 降低基础架构的成本
  • 可继续使用 Java 8 或更早版本
  • 高可用性
  • 针对数据中心工作负载进行优化
  • 完全由 IBM 托管
  • 内置 CI/CD 和 GitOps
  • 包含现代化工具包
  • 企业级 SLA 和安全性
  • Java/Jakarta  EE 新特性和框架支持
  • 微服务优先设计
  • Spring 框架集成
  • 混合云灵活性
  • 针对 Kubernetes 进行优化
  • 集中式管理体验
  • 兼容旧系统
  • 一致的管理
  • 低风险现代化路径
  • 企业级稳定性
  • 丰富的管理和集群工具
  • 无需重构
  • 最适合传统运维

IBM Mono2Micro

IBM Mono2Micro 帮助用户创建自己的微服务架构，而无论技能水平或技术知识如何。这提供了一种更快、破坏性更小的方法来保留代码并将单体应用程序重构为微服务。用户可以分析应用程序以了解其运行时行为，并在图视图中探索分区建议。然后他们可以生成代码，使所需的类配置在现代运行时（例如 Liberty）上运行。

加速 Java 开发

企业级 Java 开发对业务仍然至关重要，推动着大规模、任务关键型应用程序的交付。为开发人员提供应用程序开发加速器，以简化和自动化与现代化、开发和运维相关的关键任务。在您选择的 Java IDE（Eclipse IDE、VS Code 或 IntelliJ IDEA）中安装并使用这些加速器。
Liberty Tools

使用 Open Liberty 和 WebSphere Liberty 开发云原生 Java 应用程序。通过 Liberty 开发模式快速迭代，借助 MicroProfile 和 Jakarta EE API 辅助编码，并轻松编辑 Liberty 配置文件。
AMA Developer Tools

AMA Developer Tools 扩展您的 IDE，轻松快速地将企业级  Java  现代化，以使用云原生  Java  运行时、最新的企业级  Java  API 和当前  Java  SE 版本。

watsonx  Code Assistant*

简化和自动化新软件开发和应用程序现代化，帮助提高生产力，并使所有技能水平的开发团队都能支持业务创新。 

通过 IDE 中的上下文感知辅助及其聊天功能提高开发人员生产力，帮助生成、完成、转换、解释、记录、审查和测试代码。

 深入了解 watsonx Code Assistant

客户案例

Alinma Bank

了解 Alinma Bank 如何借助与 IBM 的战略伙伴关系应对不断变化的数字业务环境，并打造卓越的客户体验。

探索博客系列

深入了解 Discover 如何通过使用 Transformation Advisor 实现向 WebSphere Liberty 的现代化路径。

Blue Cross Blue Shield of South Carolina

南卡罗来纳州的 BlueCross BlueShield 通过 WebSphere Liberty 优化计算资源，并为开发人员提供更大的灵活性和效率。

