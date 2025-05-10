IBM JSphere Suite Tools

IBM Mono2Micro 帮助用户创建自己的微服务架构，而无论技能水平或技术知识如何。这提供了一种更快、破坏性更小的方法来保留代码并将单体应用程序重构为微服务。用户可以分析应用程序以了解其运行时行为，并在图视图中探索分区建议。然后他们可以生成代码，使所需的类配置在现代运行时（例如 Liberty）上运行。