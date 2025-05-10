IBM JSphere Suite Tools

帮助自动化企业 Java 应用程序现代化和开发的工具
应用程序现代化是数字化转型的关键步骤，需要一个能够将旧版应用程序和新版应用程序结合起来、具备安全性、可扩展性和伸缩性的平台。为满足更快创新和市场响应的业务需求，组织必须评估其当前应用程序，并根据业务、技术和经济目标确定最佳现代化策略和目标运行时环境。
Application Modernization Accelerator (AMA) 可自动将现有运行时环境迁移到以下目标位置。每个目标环境均针对特定应用程序策略进行了优化。
Enterprise Application Service for Java (EASeJ)
托管云原生运行时
WebSphere Liberty
快速安全的企业运行时
通过 WebSphere 管理的 Liberty (MoRE)
Transitional Liberty 运行时
容器中的 WebSphere Application Server (tWAS)
传统企业运行时
专注于增加业务价值而非管理中间件和基础设施。体验开发人员生产力提升所带来的优势，并为实现企业长足发展奠定安全且可扩展的基础。
在本地或云端的虚拟机或容器中加速交付云原生应用程序。Liberty 是一种快速、模块化、开发人员友好的运行时，所需基础设施和内存更少，同时性能更高。
最大限度地降低迁移风险，并继续使用传统的 WebSphere Application Server (tWAS) 运营模型，以在同一管理环境中管理 Java 17 和 Java 8 应用程序。
为在容器环境中运行且需要强大管理和集群操作的任务关键型 Java EE 应用程序提供稳定、功能丰富的环境
IBM Mono2Micro 帮助用户创建自己的微服务架构，而无论技能水平或技术知识如何。这提供了一种更快、破坏性更小的方法来保留代码并将单体应用程序重构为微服务。用户可以分析应用程序以了解其运行时行为，并在图视图中探索分区建议。然后他们可以生成代码，使所需的类配置在现代运行时（例如 Liberty）上运行。
企业级 Java 开发对业务仍然至关重要，推动着大规模、任务关键型应用程序的交付。为开发人员提供应用程序开发加速器，以简化和自动化与现代化、开发和运维相关的关键任务。在您选择的 Java IDE（Eclipse IDE、VS Code 或 IntelliJ IDEA）中安装并使用这些加速器。
使用 Open Liberty 和 WebSphere Liberty 开发云原生 Java 应用程序。通过 Liberty 开发模式快速迭代，借助 MicroProfile 和 Jakarta EE API 辅助编码，并轻松编辑 Liberty 配置文件。
AMA Developer Tools 扩展您的 IDE，轻松快速地将企业级 Java 现代化，以使用云原生 Java 运行时、最新的企业级 Java API 和当前 Java SE 版本。
简化和自动化新软件开发和应用程序现代化，帮助提高生产力，并使所有技能水平的开发团队都能支持业务创新。
通过 IDE 中的上下文感知辅助及其聊天功能提高开发人员生产力，帮助生成、完成、转换、解释、记录、审查和测试代码。
了解 Alinma Bank 如何借助与 IBM 的战略伙伴关系应对不断变化的数字业务环境，并打造卓越的客户体验。
深入了解 Discover 如何通过使用 Transformation Advisor 实现向 WebSphere Liberty 的现代化路径。
南卡罗来纳州的 BlueCross BlueShield 通过 WebSphere Liberty 优化计算资源，并为开发人员提供更大的灵活性和效率。
