Blue Cross Blue Shield of South Carolina 便是这样一家公司，它看到了寻找新方法来实现应用程序现代化的机会。而这正是该组织的资深 ICT 中间件服务主管 Shawn Hisaw 和他的团队开始切入的环节。

负责管理其软件环境（托管有 Blue Cross 应用程序）的 ICT 中间件服务团队发现了可为该组织的应用程序团队提供帮助的机会。他们需要说服公司的开发人员将其应用程序从现有不够灵活的基础设施迁移到更为敏捷的系统中。

第一个参与改造的团队是负责开发该公司呼叫中心的商业桌面应用程序的团队。该软件支持客户服务代理 (CSA)，而这些代理每天会接听数十万个电话。CSA 使用该应用程序快速提取索赔、保单和帐户验证信息，并协助完成保险范围变更。该应用程序每天可处理上千名唯一访问者。Blue Cross 发现了改进机会，以及转向更现代化工具所带来的好处。CSA 探索了一套新工具以期快速改善客户服务。

“考虑到当前的架构及其对眼下代码库的运算能力，商业桌面团队意识到他已达到回报递减的地步，因而无法进一步增强或满足客户要求”，Hisaw 解释道。