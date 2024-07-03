消费者的习惯变化迅速，年轻人群更是如此，因此消费者需要高度个性化、移动优先的金融服务。这样的金融服务能够提高参与度，并利用更充分的信息来提供财务洞察分析。为满足这些需求，Alinma Bank 进行了大规模创新。
随着沙特阿拉伯王国朝着其 2030 年愿景计划迈进，该国正处于繁荣且持续增长的状态——它是 2022 年经济增速最快的 G20 经济体（ibm.com 外部链接），年增长率为 8.7%。和所有快速发展的国家一样，民众购买力的增强导致了消费者习惯的改变。和全球趋势一致的是，沙特年轻人对他们与金融服务等关键领域的服务提供商之间互动方式的期望正在迅速转变。沙特消费者正在寻求一致、便捷、高度个性化的体验，此类体验能够提高他们对数字金融旅程的满意度。功能强大且易于使用的一站式移动优先体验至关重要。此外，许多消费者坚持要求金融机构提高参与度。他们更愿意从自己的财务足迹中获得洞察分析，以此来帮助自己保持财务健康并改善资金管理。
这一影响深远的转变给银行和其他金融服务供应商带来了巨大压力，要求他们加深对消费者的了解，并不断提供能够满足消费者需求的产品和服务。银行要想在日益数字优先的经济中保持竞争力和相关性，就必须在符合伊斯兰教教义且保证安全的前提下积极进行大规模创新。
对于 2023 年最佳伊斯兰银行 Alinma Bank（ibm.com 外部链接）的数字渠道顾问 Mohammad Hamoda 和数字渠道团队来说，要想引导该银行应对消费者不断变化的品味并实现最佳客户满意度，时间非常紧迫。对金融服务行业的转变进行研究之后，该团队得出结论：构建一个银行业务超级应用程序既符合消费者的需求，也与 Alinma 的整体业务方向一致。
该团队快马加鞭行动起来，争分夺秒重新构建了 Alinma 应用程序（ibm.com 外部链接），把它打造成一个多用途超级应用程序，将多个移动应用程序的服务、特性和功能整合到一个应用程序中，供客户和员工使用。
随着客户的品味、期望和习惯不断变化，作为一家拥有前瞻性思维的公司，Alinma Bank 深知自己必须利用 Alinma 应用程序上的嵌入式开放金融模式。这将让该银行能够高效分配其服务，成为数字生态系统的协调者，并随时随地为客户提供服务。
为了安全地驾驭这一新领域，Alinma Bank 向其信赖的长期数字化转型合作伙伴 IBM 寻求帮助；IBM 曾帮助该银行改进了 B2B 入驻流程和数字化转型战略。该银行依靠 IBM Cloud Pak for Integration、IBM WebSphere Liberty、IBM Cloud Transformation Advisor 和 Red Hat OpenShift（ibm.com 外部链接）等 IBM 解决方案，来帮助实现规模经济、增强系统稳定性并推动以客户为中心的卓越体验。
“在我们与 IBM 团队讨论了中东地区不断变化的金融格局以及银行的 2025 年战略计划和超级应用程序愿景后，他们了解了我们的目标和抱负。”Alinma Bank 首席信息官 Yasser AlOufi 说道，“他们推荐了 Cloud Pak for Integration 和 WebSphere Liberty 等混合云和 AI 解决方案，旨在安全地改造我们的核心系统，以便与新的云原生技术整合。”
Alinma Bank 采用 IBM Cloud Transformation Advisor 解决方案，对现有的旧版 API 通道和单体应用程序进行评估和现代化升级，以便利用云原生功能。该银行利用 IBM Cloud Pak for Integration 来管理和整合移动应用程序的内部和外部 API，还利用 IBM WebSphere Liberty 来加快以云原生应用程序的形式交付该超级应用程序的速度，并利用 Red Hat OpenShift 来部署该应用程序并管理其生命周期。
构建银行的超级应用程序架构，并将其置于 IBM Coud 云原生解决方案上的做法帮助该银行在数量和质量方面都取得了积极成果。
该应用程序按计划成功部署，数字渠道团队将上市速度加快了两倍。该应用程序将移动服务与互联网服务无缝整合，提供了能够进行多通道交互的单一多服务层。此外，该应用程序还与内部和外部 API 安全集成，促进了 API 驱动的高效服务生态系统，能够为个性化服务和吸引人的客户体验提供数据可见性。
客户能够管理多个账户、多笔投资、多笔购物和支付账单，还能获得量身定制的优惠。这也有助于提高员工的内部工作效率。借助该应用程序的自动化功能，Alinma Bank 现在能够比以前更快速地处理融资和信贷请求。因此，该银行能够随时随地提供易于访问、量身定制的金融解决方案，从而帮助维持和扩大其客户关系份额。
“通过在 Red Hat OpenShift 等久经考验的 IBM 云解决方案上托管超级应用程序，我们提供了一个具有高速、高性能且易于浏览的界面的移动平台，将金融服务应用程序转变为能够满足日常需求的生活方式平台，从而为客户创造全新价值。”
Alinma Bank（ibm.com 外部链接）总部位于沙特阿拉伯利雅得，是该地区充满活力、富于创新、符合伊斯兰教交易的银行业务和金融服务中心，以快速、便捷的服务满足客户在繁忙现代生活中的需求。Alinma Bank 于 2006 年根据沙特皇家法令成立，在支持国民经济以及助力个人和企业达成目标、实现理想方面取得了骄人成绩。
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2024 年 5 月美国出品。
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