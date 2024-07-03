该团队快马加鞭行动起来，争分夺秒重新构建了 Alinma 应用程序（ibm.com 外部链接），把它打造成一个多用途超级应用程序，将多个移动应用程序的服务、特性和功能整合到一个应用程序中，供客户和员工使用。

随着客户的品味、期望和习惯不断变化，作为一家拥有前瞻性思维的公司，Alinma Bank 深知自己必须利用 Alinma 应用程序上的嵌入式开放金融模式。这将让该银行能够高效分配其服务，成为数字生态系统的协调者，并随时随地为客户提供服务。

为了安全地驾驭这一新领域，Alinma Bank 向其信赖的长期数字化转型合作伙伴 IBM 寻求帮助；IBM 曾帮助该银行改进了 B2B 入驻流程和数字化转型战略。该银行依靠 IBM Cloud Pak for Integration、IBM WebSphere Liberty、IBM Cloud Transformation Advisor 和 Red Hat OpenShift（ibm.com 外部链接）等 IBM 解决方案，来帮助实现规模经济、增强系统稳定性并推动以客户为中心的卓越体验。

“在我们与 IBM 团队讨论了中东地区不断变化的金融格局以及银行的 2025 年战略计划和超级应用程序愿景后，他们了解了我们的目标和抱负。”Alinma Bank 首席信息官 Yasser AlOufi 说道，“他们推荐了 Cloud Pak for Integration 和 WebSphere Liberty 等混合云和 AI 解决方案，旨在安全地改造我们的核心系统，以便与新的云原生技术整合。”

Alinma Bank 采用 IBM Cloud Transformation Advisor 解决方案，对现有的旧版 API 通道和单体应用程序进行评估和现代化升级，以便利用云原生功能。该银行利用 IBM Cloud Pak for Integration 来管理和整合移动应用程序的内部和外部 API，还利用 IBM WebSphere Liberty 来加快以云原生应用程序的形式交付该超级应用程序的速度，并利用 Red Hat OpenShift 来部署该应用程序并管理其生命周期。