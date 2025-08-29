IBM® JSphere Suite for Java

灵活的解决方案，可快速实现企业 Java 应用程序现代化并延长其生命周期。

利用 IBM 全新 JSphere Suite 的强大功能，减少 Java 8 技术债务

加速 Java 应用程序现代化的新一代解决方案

IBM JSphere Suite for Java 是一款专门无缝集成现有 IBM® WebSphere 技术堆栈而构建的套件。选择灵活的完全托管或客户托管运行时方案，并借助自动化和生成式 AI 简化转型。加速创建、扩展和保护应用程序，同时降低云迁移风险、成本和复杂性。

灵活的部署战略

轻松解决云端、本地的 Java 8 安全和合规问题，或继续利用开放库提供支持。选择最符合企业战略的部署方案和目标运行时环境。
实现企业应用现代化

Application Modernization Accelerator 可自动发现、规划并确定迁移的优先级，从而减少 80% 的成本和工作量。1
提高开发人员的工作效率

利用 Liberty 等高效模块化现代运行时环境，将开发人员的生产力提高 31%。2这些环境可以缩短启动时间、提高资源利用率并打造更具吸引力的开发人员体验。
削减成本。促进可持续发展。

大幅减少运行时计算需求，节省高达 80% 的磁盘空间以及超过 50% 的内存。3

零号客户博客

IBM 如何将 Java 现代化改造时间缩短 70%

使用 JSphere Suite 构建面向未来的 Java 资产

创新能力对业务成功至关重要。了解 JSphere Suite for Java 如何利用符合组织战略的运行时和操作环境简化应用程序现代化及开发，从而帮助组织构建面向未来的 Java 资产。

特色功能

简化由自动化和生成式 AI 支持的现代化战略，利用全新增强型运行时环境和工具加速创新，同时提高生产力、运营和基础设施利用率。
一名男子正在使用多台显示图表和分析数据的电脑屏幕工作
Enterprise Application Service for Java (EASeJ)

充分利用专为简化 Java 应用程序迁移、现代化和运营而设计的完全托管式应用程序平台。专注提升业务价值，而非仅维护安全、合规和运行时间。体验开发人员生产力提升所带来的优势，并为实现企业长足发展奠定安全且可扩展的基础。

双手在键盘上敲击的特写
Enterprise Application Runtimes (EAR)

实现更智能地扩展，规避供应商锁定和限制。根据您的应用程序战略，为工作量和现代化目标选择合适的运行时。 无论您希望维持现有的 IBM WebSphere 运营模型，还是迁移到基于云的环境，IBM® EAR 都能凭借灵活的运行时选项支持您的战略。

开发人员正在使用显示代码和图表的多个屏幕工作
Modernized Runtime Extension (MoRE)

最大限度地降低迁移风险，并继续使用传统的 WebSphere Application Server (tWAS) 运营模型，以在同一管理环境中管理 Java 17 和 Java 8 应用程序。

一名女子使用多台显示器工作的背影
WebSphere Liberty

利用 Liberty 增强应用程序，实现精准控制运行时、持续交付和 InstantOn。将现有应用程序迁移到虚拟机或容器、本地或云端，并以单片架构、微服务或混合形式运行。Liberty 所需的基础设施和内存更少，同时还能提高性能和开发人员的生产力。确保您的团队能够在混合环境中高效构建、部署和管理应用程序。

两名年轻同事在工作场所操作电脑并聊天。
Application Modernization Accelerator (AMA)

无论目标运行时环境如何，JSphere Suite 都能借助我们的 Application Modernization Accelerator (AMA) 支持简化流程，帮助您完成应用程序现代化改造以满足战略需求。AMA 可帮助您实现应用程序资产可视化，并对其进行评估。它能制定全面的迁移计划，深入洞察分析所选目标的工作量、成本和复杂性。然后，AMA 可利用 IDE 中的自动化功能支持您完成迁移，并在新的运行时中运行应用程序。

真实客户，真实成效。

Alinma Bank 徽标
Alinma Bank

了解 Alinma Bank 如何借助与 IBM 的战略伙伴关系应对不断变化的数字业务环境，并打造卓越的客户体验。

GBM 徽标
GBM

了解 GBM 如何利用 IBM® Cloud Pak 解决方案在中美洲地区实现混合云环境自动化，将虚拟机配置时间从一周缩短到两分钟。

RedBridge 徽标
RedBridge

了解某家大型欧洲银行如何依托 IBM® WebSphere Liberty、Red Hat OpenShift 开启应用程序现代化之旅，推动服务进入未来世界。

南卡罗莱纳州 Blue Cross Blue Shield 客户徽标
Blue Cross Blue Shield of South Carolina

BlueCross BlueShield 通过 WebSphere Liberty 优化计算资源，并为开发人员提供更多灵活性和更高的效率。

采取后续步骤

JSphere 通过混合云提供无与伦比的灵活性、多运行时支持和 AI 驱动的现代化。

