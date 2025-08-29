灵活的解决方案，可快速实现企业 Java 应用程序现代化并延长其生命周期。
IBM JSphere Suite for Java 是一款专门无缝集成现有 IBM® WebSphere 技术堆栈而构建的套件。选择灵活的完全托管或客户托管运行时方案，并借助自动化和生成式 AI 简化转型。加速创建、扩展和保护应用程序，同时降低云迁移风险、成本和复杂性。
轻松解决云端、本地的 Java 8 安全和合规问题，或继续利用开放库提供支持。选择最符合企业战略的部署方案和目标运行时环境。
Application Modernization Accelerator 可自动发现、规划并确定迁移的优先级，从而减少 80% 的成本和工作量。1
利用 Liberty 等高效模块化现代运行时环境，将开发人员的生产力提高 31%。2这些环境可以缩短启动时间、提高资源利用率并打造更具吸引力的开发人员体验。
大幅减少运行时计算需求，节省高达 80% 的磁盘空间以及超过 50% 的内存。3
创新能力对业务成功至关重要。了解 JSphere Suite for Java 如何利用符合组织战略的运行时和操作环境简化应用程序现代化及开发，从而帮助组织构建面向未来的 Java 资产。
简化由自动化和生成式 AI 支持的现代化战略，利用全新增强型运行时环境和工具加速创新，同时提高生产力、运营和基础设施利用率。
了解 Alinma Bank 如何借助与 IBM 的战略伙伴关系应对不断变化的数字业务环境，并打造卓越的客户体验。
了解 GBM 如何利用 IBM® Cloud Pak 解决方案在中美洲地区实现混合云环境自动化，将虚拟机配置时间从一周缩短到两分钟。
了解某家大型欧洲银行如何依托 IBM® WebSphere Liberty、Red Hat OpenShift 开启应用程序现代化之旅，推动服务进入未来世界。
BlueCross BlueShield 通过 WebSphere Liberty 优化计算资源，并为开发人员提供更多灵活性和更高的效率。