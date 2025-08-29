IBM® JSphere Suite for Java

无论目标运行时环境如何，JSphere Suite 都能借助我们的 Application Modernization Accelerator (AMA) 支持简化流程，帮助您完成应用程序现代化改造以满足战略需求。AMA 可帮助您实现应用程序资产可视化，并对其进行评估。它能制定全面的迁移计划，深入洞察分析所选目标的工作量、成本和复杂性。然后，AMA 可利用 IDE 中的自动化功能支持您完成迁移，并在新的运行时中运行应用程序。