但 GBM 与多个行业（银行、电信、公用事业、中小型企业和零售）合作，这些行业的 IT 需求和目标各不相同。有些客户只是想通过将 IT 外包给 GBM 的托管基础设施来降低成本。其他人则是更积极的创新者，他们利用 GBM 平台开发公共云服务。

Mathews 认识到，IT 混合云方法（混合本地、私有云和公共云资源）使 GBM 能够为每个客户提供正确的组合。

然而，GBM 面临的挑战是，如何为每一位客户提供定制的混合云环境，同时又不使自身运营变得过于昂贵和复杂。