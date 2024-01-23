想象一下，在两分钟内完成一周的工作。
或者第一次就正确完成复杂的流程，无需返工。
这些是中美洲托管服务提供商 GBM 希望通过帮助企业采用混合云 IT 方法为该地区带来的功能。
中美洲的托管服务市场增长迅速。GBM 的架构经理 Alex Mathews 在与客户的对话中亲眼目睹了这一需求。Mathews 说：“他们中的许多人都看到了在自己的位置管理自己的系统所带来的不必要的成本和能力限制。他们需要的是更合适、更少垃圾的系统。”
只需 2 分钟即可满足 1 周服务级别协议的要求
通过自动化提高质量，消除了以前占虚拟机执行时间 30% 的返工现象
但 GBM 与多个行业（银行、电信、公用事业、中小型企业和零售）合作，这些行业的 IT 需求和目标各不相同。有些客户只是想通过将 IT 外包给 GBM 的托管基础设施来降低成本。其他人则是更积极的创新者，他们利用 GBM 平台开发公共云服务。
Mathews 认识到，IT 混合云方法（混合本地、私有云和公共云资源）使 GBM 能够为每个客户提供正确的组合。
然而，GBM 面临的挑战是，如何为每一位客户提供定制的混合云环境，同时又不使自身运营变得过于昂贵和复杂。
GBM 选择 IBM Cloud Pak® for Multicloud Management 软件（包括Red Hat® OpenShift®容器平台）来为其每个独特的客户创建和管理定制的混合云基础设施。使用 IBM Cloud Pak 解决方案，GBM 可以在客户的本地系统、GBM 数据中心以及任何私有或公共云平台之间移动工作负载，同时将其作为一个无缝基础设施进行管理。
“我们只需单一配置流程，就能提供完整、非常复杂的环境，”Mathews 说。 “以前，我们必须在网络、存储和服务器场中执行许多操作，才能配置具有三到四个不同虚拟机的单个应用程序。Cloud Pak for Multicloud Management 在单个软件包中为我们提供了一种跨平台标准化和自动化虚拟机配置的方法。只需一次设置，我们即可针对不同环境进行配置和编排。这将我们此环节的运营费用减少了一半。
根据 GBM 与客户合同中的服务级别协议 (SLA)，当客户请求新的虚拟机 (VM) 时，GBM 有一周的时间来配置它以满足客户的要求。Mathews 表示，如今，使用 IBM Cloud Pak Software，“我们在线两分钟内即可完成此操作。”这并不是说为期一周的 SLA 过于宽松。Mathews 解释说：“以前，由于环境的复杂性，这样做是有道理的。”
降低复杂性还有助于提高质量。以前，平均约有 30％ 的 VM 执行时间花在返工上。现在，几乎完全不需要返工了。
当然，这种能力上的飞跃也会产生相应的期望飞跃。“现在，客户希望用更具挑战性的 SLA 重新协商合同，”Mathews 笑着说。
GBM 还通过使用 IBM Cloud Pak 解决方案提高效率，即使客户的环境跨越多个云，也能通过单一控制窗格实现标准化和自动化维护。“如今，多云环境非常复杂，”Mathews 说。 “借助 Cloud Pak，我们就有机会以扁平化的方式了解多云。”
例如，通过使用 IBM Cloud Pak 软件的 Red Hat Cloud Forms 和 Red Hat OpenShift 组件，GBM 可以清晰地了解不同系统和平台上的容器化 VM。VM 可根据需要在系统间自动转移，这意味着硬件故障对服务几乎没有影响。对于客户来说，这意味着最大限度地延长了应用程序的正常运行时间。
这种将应用程序从底层系统中抽象出来的能力激励着 Mathews 和他的 GBM 团队成员以不同的方式思考他们的工作。“我们正在以不同的方式开展工作。我们已将服务重点提升到客户的实际业务服务层面。”这种思维方式的转变说明了混合云的威力：它可以让公司更加专注于开发其所需的业务能力，而减少对底层 IT 的关注。
云提供了无限的创新能力。GBM 的最终使命是帮助客户充分利用它们。
作为朝着这个方向迈出的一步，GBM 构建了一个应用程序现代化沙箱，这是一个试点环境，客户可以将其应用程序转换为灵活的微服务架构，随着时间的推移，这些架构对基于云的创新更加开放。由于 GBM 的大多数客户在传统的 IBM® WebSphere® Application Server 平台上运行企业 Java 应用程序，因此 GBM 在 IBM WebSphere Liberty 平台上构建了沙箱，这是一个支持 Java 微服务开发的云原生应用程序服务器。GBM 还希望通过 IBM Mono2Micro 服务将自动化引入沙箱，这是一种 AI 驱动的实用工具，用于半自动地将整体 Java 应用程序转换为微服务。WebSphere Liberty 和 Mono2Micro 解决方案现已在 IBM WebSphere Hybrid Edition中提供。
Mathews 说，公司的长期愿景是创建一个由有价值的云服务（例如 AI）组成的生态系统，供客户使用。GBM 计划将生态系统整合为针对特定客户或行业的群体，帮助缩短并明确实现价值的途径。此外，它还将使用 IBM Cloud Pak for Multicloud Management 对不断扩大的服务范围进行统一的自动控制。正如 Mathews 所说，“我们希望整合各项服务，成为客户的创新经纪人。”
GBM （链接位于 ibm.com 外部） 为中美洲和加勒比地区的各行各业设计、提供和管理完整的 IT 解决方案。它认真了解客户在 IT 方面的现状以及他们希望的发展方向。然后，该公司利用其在新兴技术方面的经验和专业知识，提供定制解决方案，以满足当前需求，并实现持续发展和创新。
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2021 年 3 月在美国制作。
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