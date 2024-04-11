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实现 Java 运行时、操作和架构现代化，以创建安全且可持续的基础架构。
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它是什么？

在当今竞争激烈的市场中，数字化转型是成功的核心。领导者正在优先考虑能够迅速满足业务未来需求的投资。成功的数字化转型需要确保业务和 IT 系统的安全和可持续性，并最大限度地减少技术债务。技术债务给企业带来了安全漏洞和资源利用效率低下的负担。为了最大限度地减少技术债务，有效的现代化战略至关重要。

无论您的组织是在维护、实现现代化还是构建新的云原生 Java 应用程序，IBM WebSphere Hybrid Edition 都是您的合适解决方案。IBM WebSphere Hybrid Edition 提供全面的应用程序运行时和现代化工具。因此可以支持您经济高效地实现 Java 运行时、操作和架构的现代化。
提高 WebSphere 投资回报率
影响 70% 缩短代码部署时间

为 Blue Cross Blue Shield of South Carolina 节省时间

 了解更多信息 >99% 减少应用程序现代化和迁移工作量

缩短 FlowFactor 的完整部署周期

 了解更多信息 50% 基础架构利用率

为 Blue Cross Blue Shield of South Carolina 提升服务器利用率

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用例

运行时现代化 将现有应用程序运行时升级到单个现代云原生运行时，对应用程序产生最小影响。 6 个原因 Java 运行时现代化网络研讨会
运营和架构现代化 利用 AI 和自动化工具对现有应用程序进行现代化改造，以利用云原生容器的操作和架构优势。 IBM CIO App Mod Journey 可持续现代化网络研讨会
云原生开发 利用 WebSphere Liberty 构建全新云原生应用程序，作为高效的运行时，用于容器部署和基于 Kubernetes 的部署。 深入了解 WebSphere Liberty
客户成功案例

了解 IBM WebSphere Hybrid Edition 如何在全新 Java 应用程序的运行、现代化和创建中发挥积极作用

 FlowFactor

FlowFactor 通过实施 WebSphere Hybrid Edition，帮助运输提供商实现应用现代化，将部署时间缩短 99% 以上。

 Hera

WebSphere Liberty 帮助 Hera 将单一应用程序转换为灵活的微服务架构。

 GBM

WebSphere Liberty 帮助 GBM 为客户提供环境，助力客户实现应用程序现代化改造，转而采用十分灵活的微服务架构。
产品评论
IBM WebSphere Hybrid Edition 被评为 G2 领导者
G2 将 IBM WebSphere Hybrid Edition 认定为应用程序构建、部署和现代化改造方面的领导者。 找出原因并阅读评论
资源 弥合应用程序开发中的差距

使用巿场上最灵活、可靠且极为安全的平台，实现开发流程的现代化。

 Liberty：InstantOn

InstantOn with Liberty 提供更好的解决方案，且无任何影响。

 参考架构

查看实现应用现代化的逐步指导示例。
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下一步

预约与 IBM 专家举行一对一会议，讨论 IBM WebSphere Hybrid Edition 如何通过运行时现代化策略最大限度地减少组织的技术债务。
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