在当今竞争激烈的市场中，数字化转型是成功的核心。领导者正在优先考虑能够迅速满足业务未来需求的投资。成功的数字化转型需要确保业务和 IT 系统的安全和可持续性，并最大限度地减少技术债务。技术债务给企业带来了安全漏洞和资源利用效率低下的负担。为了最大限度地减少技术债务，有效的现代化战略至关重要。



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