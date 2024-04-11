在当今竞争激烈的市场中，数字化转型是成功的核心。领导者正在优先考虑能够迅速满足业务未来需求的投资。成功的数字化转型需要确保业务和 IT 系统的安全和可持续性，并最大限度地减少技术债务。技术债务给企业带来了安全漏洞和资源利用效率低下的负担。为了最大限度地减少技术债务，有效的现代化战略至关重要。
无论您的组织是在维护、实现现代化还是构建新的云原生 Java 应用程序，IBM WebSphere Hybrid Edition 都是您的合适解决方案。IBM WebSphere Hybrid Edition 提供全面的应用程序运行时和现代化工具。因此可以支持您经济高效地实现 Java 运行时、操作和架构的现代化。
为 Blue Cross Blue Shield of South Carolina 节省时间
缩短 FlowFactor 的完整部署周期
为 Blue Cross Blue Shield of South Carolina 提升服务器利用率
了解 IBM WebSphere Hybrid Edition 如何在全新 Java 应用程序的运行、现代化和创建中发挥积极作用
FlowFactor 通过实施 WebSphere Hybrid Edition，帮助运输提供商实现应用现代化，将部署时间缩短 99% 以上。
WebSphere Liberty 帮助 Hera 将单一应用程序转换为灵活的微服务架构。
WebSphere Liberty 帮助 GBM 为客户提供环境，助力客户实现应用程序现代化改造，转而采用十分灵活的微服务架构。
使用巿场上最灵活、可靠且极为安全的平台，实现开发流程的现代化。
InstantOn with Liberty 提供更好的解决方案，且无任何影响。
查看实现应用现代化的逐步指导示例。