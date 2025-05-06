IBM Enterprise Application Runtimes
维护、现代化、构建 – 重新定义企业应用程序的灵活性
一名男士在家中使用电脑的俯视图，图像具有色彩丰富的渐变线条
轻松开发并部署新的 Java 应用程序，同时实现现有应用程序现代化

IBM Enterprise Application Runtimes (EAR) 是一款企业就绪软件，旨在帮助您更智能地扩展业务，无锁定、无限制。通过为您的应用程序工作负载灵活选择合适的运行时，重新定义您的应用程序基础设施，同时加速您的现代化之旅。无论您希望维持现有的 IBM WebSphere 运营模型，还是迁移到基于云的环境，IBM EAR 都能满足您的独特用例需求。​

为您的企业提供合适的运行时和工具，以支持现代化的每个阶段，从而增强敏捷性、可扩展性，并与您的战略业务目标保持一致。将现代化的力量掌握在自己手中，通过自动化提升生产力，构建面向未来的企业。

低风险，高回报。 

功能

IBM Modernized Runtime Extension for Java IBM WebSphere Liberty 和 Red Hat® Runtimes IBM Application Modernization Accelerator
优势
在利用现有 WebSphere 管理控制台投资的同时，Java 17 已准备就绪

使用 IBM MoRE 来维护现有的自动化和操作人员专业知识，同时使开发人员能够接受创新，并尝试推动业务增长的新技术。
利用现代化工具优化应用程序性能并加速迁移

利用现代运行时强化性能，实现成本节约、性能提升和资源利用优化。
借助许可和部署的灵活性降低计算资源成本

访问 IBM 和 Red Hat 运行时，根据需求灵活组合和匹配您的部署方式，无论是虚拟机、容器、本地部署还是托管部署。
采取后续步骤

预约与 IBM 专家的咨询，讨论 IBM Enterprise Application Runtime 如何满足您的特定业务需求。