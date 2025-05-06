IBM Enterprise Application Runtimes (EAR) 是一款企业就绪软件，旨在帮助您更智能地扩展业务，无锁定、无限制。通过为您的应用程序工作负载灵活选择合适的运行时，重新定义您的应用程序基础设施，同时加速您的现代化之旅。无论您希望维持现有的 IBM WebSphere 运营模型，还是迁移到基于云的环境，IBM EAR 都能满足您的独特用例需求。
为您的企业提供合适的运行时和工具，以支持现代化的每个阶段，从而增强敏捷性、可扩展性，并与您的战略业务目标保持一致。将现代化的力量掌握在自己手中，通过自动化提升生产力，构建面向未来的企业。
低风险，高回报。
最大限度地降低迁移风险，并继续使用传统的 WebSphere Application Server (tWAS) 运营模型，以在同一管理环境中管理 Java 17 和 Java 8 应用程序。
利用 Liberty 提供恰到好处的运行时和持续交付，同时借助 InstantOn 和 Red Hat 运行时，使您的团队能够在混合环境中高效地构建、部署和管理应用程序，从而增强您的应用程序。
借助 IBM Application Modernization Accelerator 为现代化铺平道路，该加速器提供详细的现代化路线图，概述每个应用程序所需的必要步骤、时间表和资源。