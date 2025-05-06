IBM Enterprise Application Runtimes (EAR) 是一款企业就绪软件，旨在帮助您更智能地扩展业务，无锁定、无限制。通过为您的应用程序工作负载灵活选择合适的运行时，重新定义您的应用程序基础设施，同时加速您的现代化之旅。无论您希望维持现有的 IBM WebSphere 运营模型，还是迁移到基于云的环境，IBM EAR 都能满足您的独特用例需求。​

为您的企业提供合适的运行时和工具，以支持现代化的每个阶段，从而增强敏捷性、可扩展性，并与您的战略业务目标保持一致。将现代化的力量掌握在自己手中，通过自动化提升生产力，构建面向未来的企业。

低风险，高回报。