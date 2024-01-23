随着消费者期望的提高，银行面临的加速创新压力也增大。客户日益认为金融服务机构要提供从多个设备实时访问银行服务的功能，并与第三方应用程序集成。他们还希望能保证财务数据的高度安全性。欧洲某大型银行希望 IBM 业务合作伙伴 RedBridge 帮助自己应对这些需求。由于应用程序开发方法僵化过时，该银行难以跟上更敏捷的竞争对手，因此希望实现彻底转型，并寻求开源技术专家 RedBridge 的指导。
RedBridge 咨询开发主管 Daniel Pfeifer 表示：“在应用程序开发方面，组织很容易陷入困境。这家欧洲大型银行就是一个典型例子。在某些领域，他们一直在接近 15 年寿命的基础设施上开发服务。”
他继续道：“基础设施团队不断向基础设施上搭建新应用程序，并且要独立将这些应用程序投入生产。提前时间长达九个月。”
该银行面临着加快创新的竞争压力，请 RedBridge 协助评估挑战的规模。RedBridge 顾问很快发现需要进行彻底变革。
“开发人员有责任让组织的服务保持新鲜感和吸引力”，Pfeifer 评论道。“对自己的工具箱或流程不满意会扼杀生产力。我们与该银行共同决定引入敏捷 DevOps 原则和相匹配的现代技术。”
在 RedBridge 的帮助下，该银行选择 IBM® WebSphere® Liberty、Red Hat OpenShift（链接位于 ibm.com 外部）和 MicroProfile 来推动其应用程序现代化之旅。
Pfeifer 回忆道：“首先，我们分析了该银行现有的应用程序格局，研究如何将其从整体环境转变为微服务环境。我们认为容器是托管微服务的最佳方式，并确定 Red Hat OpenShift 是理想的 Kubernetes 平台。其次是如何增强该银行现有的 Java EE 代码，从而与 Kubernetes 和 DevOps 最佳实践集成。答案是 IBM WebSphere Liberty 和 MicroProfile 的组合。”
通过 IBM WebSphere Liberty，该银行获得了最新的、基于标准的运行时，消除了 Java 架构的限制。RedBridge 指导该银行实现核心银行业务和分行内应用程序的现代化，并在全行实施真正的文化变革。
“我们的第一个挑战是让银行员工相信有必要实施如此重大的变革”，Pfeifer 说。“一旦达成一致，我们就牵头在整个组织推行 Liberty。我们接着引入适当的 DevOps 思维方式，消除孤岛并将应用程序的所有权转移给开发团队。”
通过一个重要的项目里程碑，该银行与 RedBridge 共同将大型单一企业应用程序转变为微服务部署。RedBridge 还向该银行引入了 A/B 部署，降低了推出新服务和功能时的风险。
"我们承接的最大项目是对该银行的基金管理服务应用程序进行现代化改造。"我们将其从一个庞大的整体转变为多达 71 项单独服务，大大缩短了部署时间并提高了灵活性。通过 A/B 部署和不可变容器，我们让该他们相信无论他们测试什么，在生产中的运行情况都是一样的，不会出现意外！"
借助 Liberty 的零迁移体系结构，在升级到 Liberty 新版本时避免对应用程序进行非必要更改
该银行使用新引入的敏捷 DevOps 方法，加快将新服务推向市场，不断开拓竞争优势。现代化阶段已经完成，该银行可以充分利用云原生开发的优势。
“将 IBM WebSphere Liberty 与 MicroProfile 和 Red Hat OpenShift 相结合能够缩短部署时间”，Pfeifer 回忆道。“例如，该银行能够在几分钟推出其基金管理服务应用程序的新功能，而以往可能需要数月时间。该银行现在可以与金融科技公司和其他竞争对手同步创新，保持并扩大市场份额。云原生开发和交付是该银行的一个关键差异化因素。”
该银行发挥 IBM WebSphere Liberty 内置功能的优势，为开发人员提供强大的新功能，同时控制成本和复杂性。Pfeifer 解释道：“该银行的 DevOps 管道自动使用最新版本的 IBM WebSphere Liberty，确保获取最新功能和修复。得益于 Liberty 的零迁移体系架构，应用程序无需修改即可在每新 Liberty 版本中运行。使用另一个运行时将迫使该银行进行额外迁移，因此可以节省大量时间，同时有助于确保应用程序的安全。”
依托 Liberty 的零迁移架构，该银行还可按照自己的节奏为各种应用程序采用更新的功能。该银行仍然使用 Java EE 支持发展较慢的微服务，同时采用最新的 Jakarta EE 支持发展较快的微服务。IBM WebSphere Liberty 的最新安全版本可以轻松运行这两者。其他运行时将迫使该银行迁移所有应用程序或保留不安全的旧版本。
该银行正将传统的 IBM WebSphere Application Server 工作负载从大型机迁移到分布式服务器环境，并相信新部署的 IBM WebSphere Liberty 和 Red Hat OpenShift 平台将继续产生长期效益。
Pfeifer 总结道：“RedBridge 协助企业充分发挥开源技术的潜力。我们与这家大型欧洲银行的合作表明，IBM 在这一领域的解决方案可以助力组织实现服务的现代化。”
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美国出品，2023 年 7 月。
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