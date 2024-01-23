RedBridge 咨询开发主管 Daniel Pfeifer 表示：“在应用程序开发方面，组织很容易陷入困境。这家欧洲大型银行就是一个典型例子。在某些领域，他们一直在接近 15 年寿命的基础设施上开发服务。”

他继续道：“基础设施团队不断向基础设施上搭建新应用程序，并且要独立将这些应用程序投入生产。提前时间长达九个月。”

该银行面临着加快创新的竞争压力，请 RedBridge 协助评估挑战的规模。RedBridge 顾问很快发现需要进行彻底变革。

“开发人员有责任让组织的服务保持新鲜感和吸引力”，Pfeifer 评论道。“对自己的工具箱或流程不满意会扼杀生产力。我们与该银行共同决定引入敏捷 DevOps 原则和相匹配的现代技术。”