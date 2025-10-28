为在快速变化的保险行业保持竞争力，SOMPO 与 IBM 合作对其旧版的 COBOL 系统进行现代化。该公司采用 IBM WebSphere Liberty（隶属 IBM Jsphere Java 套件）完成了向 Java 平台的迁移。这项应用程序现代化举措简化了基础设施管理，提升开发效率并降低成本。



选择 Liberty 基于三大关键因素：

基础设施系统运营负荷降低

应用开发效率提升

整体成本削减

高级工程师 Hiroshi Kato 表示：“Liberty 能以最少人力有效维护管理超过 100 台服务器、支持 24/365 不间断在线服务的最佳解决方案。”



此次合作还构建了可扩展的高效平台，深化了 SOMPO 与 IBM 及更广泛 Java 生态系统的协作关系。