SOMPO Holdings 借助 IBM WebSphere Liberty 完成现代化转型
拥有 130 年历史的日本保险巨头 SOMPO Holdings 面临严峻挑战：主机系统因多年累积的技术债务（源于频繁的代码变更）及并购带来的有机增长而日益不堪重负。CPU 核心消耗量增长推高开支，系统复杂性降低员工效率，响应迟缓与功能限制引发客户不满。若不实施现代化改造，SOMPO 将面临成本攀升、竞争力衰退及客户流失的风险。他们决心通过削减核心用量、提升生产效率来布局长期数字创新。
为在快速变化的保险行业保持竞争力，SOMPO 与 IBM 合作对其旧版的 COBOL 系统进行现代化。该公司采用 IBM WebSphere Liberty（隶属 IBM Jsphere Java 套件）完成了向 Java 平台的迁移。这项应用程序现代化举措简化了基础设施管理，提升开发效率并降低成本。
选择 Liberty 基于三大关键因素：
高级工程师 Hiroshi Kato 表示：“Liberty 能以最少人力有效维护管理超过 100 台服务器、支持 24/365 不间断在线服务的最佳解决方案。”
此次合作还构建了可扩展的高效平台，深化了 SOMPO 与 IBM 及更广泛 Java 生态系统的协作关系。
转型后 SOMPO 实现显著效能提升。新建的 SOMPO-MIRAI 系统以最少人力高效管理超 100 台服务器和七套环境。结果 CPU 核心用量减少 54%，内存占用降低 33%，从而大幅节约成本。 SOMPO 持续与 IBM 保持合作。通过现场实践反馈甚至影响了 IBM WebSphere Liberty 的产品路线图，进一步巩固了 IBM 作为长期协作伙伴的角色。
SOMPO Holdings Group 总部位于日本，是一家拥有逾 130年历史的领先保险与金融服务企业。提供财产险、意外险、海外保险、人寿保险及护理解决方案。SOMPO 致力于守护民众规避风险，构建更健康、更互联的未来。
