2025 年 4 月 29 日
开发人员和 SRE 已疲于应对。在系统维护与基础设施管理的双重压力下，他们几乎无暇推进创新交付。为此，我们很高兴能推出 IBM EASeJ，这是一项完全托管的服务，帮助您在云中轻松构建、部署和运行企业 Java 应用程序。
问题 1：维护现代化应用程序交付基础设施既困难又耗时
现代化的交付实践需要新科技和新技能。开发人员和 SRE 经常发现自己被复杂的运营任务和工具链管理所困扰：
问题 2：旧版应用程序可能成为安全漏洞的攻击目标，且代价高昂
旧版 Java 应用程序无处不在，如果没有适当的维护，它们会使企业面临安全风险和代价高昂的效率低下问题。工程师有 33% 的时间用于管理技术债务，导致生产率下降和运营成本增加。这相当于每位工程师每年在技术债务管理上花费约 34,887 美元。
这些低效率会减慢创新速度，增加风险，并阻止团队专注于高影响力的工作。企业亟需通过现代化改造实现突破，但实践表明，现代化进程充满挑战，在缺乏自动化的情况下，单个应用迁移平均需要 700 小时。
解决方案：IBM ESeJ
EASeJ 旨在优化整个 Java 应用程序生命周期，无论您是构建新的云原生应用，还是维护现有的工作负载。ESeJ 提供完全托管的应用程序交付体验以及对 GitOps 和 CI/CD 等现代实践的支持，使团队能够快速、大规模地构建、部署和运行 Java 应用程序：
ESeJ 包含先进的 Application Modernization Accelerator (AMA) 工具，用于对企业 Java 应用程序及其消息传递和数据库依赖关系进行现代化改造：
我们看到了实实在在的成果。一家美国大型汽车公司的系统架构师表示：“与 IBM 合作进行 Enterprise Application Service for Java 概念验证具有重大的变革意义。Application Modernization Accelerator 简化了我们的迁移规划，在评估了我们的资产后，很明显我们的大多数应用程序都已准备好顺利迁移。这一洞察分析阐明了我们的后续步骤，使我能够自信地带领我的团队使用 EASeJ 制定经济高效的 Java 战略。”
EASeJ 是更广泛的 JSphere Suite for Java 的一部分，它根据您团队的目标和运营模式提供灵活的选项。如果您希望减少运营开销并加速交付，EASeJ 可以为您提供完全托管的体验，IBM 可以处理基础设施和中间件，因此您的团队可以继续专注于构建和交付应用程序。
对于喜欢管理自己的环境的组织，IBM Enterprise Application Runtimes (EAR) 提供了灵活的企业就绪解决方案，支持新的 Java 开发和现代化，无论是在本地还是在云端。它包括诸如 IBM Modernized Runtime Extension for Java (MoRE) 之类的工具，使团队能够在单一运营模型下运行 Java 8 和 Java 17 工作负载，同时继续使用其现有的 IBM WebSphere 流程。
无论您选择 EASeJ 的托管式便捷性，还是 EAR 的高度定制化控制，JSphere 套件都能根据您的需求，全程护航现代化转型进程。
IBM 将数十年的企业级 Java 专业知识与深度云创新相结合。凭借由现代化中心组成的全球网络以及对自动化和 AI 的持续投资，IBM 提供了现代团队快速行动并保持安全所需的值得信赖的规模和灵活性。
准备好轻松实现 Java 应用程序的现代化了吗？