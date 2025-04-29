在云中轻松构建、部署和运行 Enterprise Java 应用程序

人工智能 计算和服务器 IT 自动化

2025 年 4 月 29 日

作者

Marc Haberkorn

Vice President, IBM WebSphere & Runtimes

开发人员和 SRE 已疲于应对。在系统维护与基础设施管理的双重压力下，他们几乎无暇推进创新交付。为此，我们很高兴能推出 IBM EASeJ，这是一项完全托管的服务，帮助您在云中轻松构建、部署和运行企业 Java 应用程序。

1 个解决方案解决 2 个问题

问题 1：维护现代化应用程序交付基础设施既困难又耗时

现代化的交付实践需要新科技和新技能。开发人员和 SRE 经常发现自己被复杂的运营任务和工具链管理所困扰：

问题 2：旧版应用程序可能成为安全漏洞的攻击目标，且代价高昂

旧版 Java 应用程序无处不在，如果没有适当的维护，它们会使企业面临安全风险和代价高昂的效率低下问题。工程师有 33% 的时间用于管理技术债务，导致生产率下降和运营成本增加。这相当于每位工程师每年在技术债务管理上花费约 34,887 美元

这些低效率会减慢创新速度，增加风险，并阻止团队专注于高影响力的工作。企业亟需通过现代化改造实现突破，但实践表明，现代化进程充满挑战，在缺乏自动化的情况下，单个应用迁移平均需要 700 小时。

解决方案：IBM ESeJ

EASeJ 旨在优化整个 Java 应用程序生命周期，无论您是构建新的云原生应用，还是维护现有的工作负载。ESeJ 提供完全托管的应用程序交付体验以及对 GitOps 和 CI/CD 等现代实践的支持，使团队能够快速、大规模地构建、部署和运行 Java 应用程序：

  • 通过卸载基础设施和中间件管理来减少运营开销。
  • 使用预配置且托管的 CI/CD 管道简化交付。
  • 借助 watsonx Code Assistant (wCA)（单独购买）进行 AI 辅助开发，提高工作效率。
  • 确保高可用性和可靠性，在三个云可用区域中提供 99.95% 的 SLA。
  • 动态扩展以满足工作负载需求，而无需预先配置基础设施。
  • 减少对昂贵的虚拟化工具的依赖。EASeJ 可助您轻松迁移老旧系统平台，无需学习 Kubernetes、OpenShift 或其他复杂技术。

ESeJ 包含先进的 Application Modernization Accelerator (AMA) 工具，用于对企业 Java 应用程序及其消息传递和数据库依赖关系进行现代化改造：

  • 轻松发现并可视化您的本地 Java 应用及其消息队列与数据库依赖项，让迁移规划不再凭猜测行事。
  • 配套的 IBM MQ 即服务与 IBM Db2 即服务解决方案，为寻求将应用及其依赖项现代化升级至全托管模式的团队，提供了强大的增强能力。
  • 使用 Application Modernization Accelerator (AMA) 工具可将迁移规划速度提高 99% 以上。
  • 借助 watsonx Code Assistant (wCA)（单独购买）实现 AI 辅助开发，从而提高现代化生产力。

我们看到了实实在在的成果。一家美国大型汽车公司的系统架构师表示：“与 IBM 合作进行 Enterprise Application Service for Java 概念验证具有重大的变革意义。Application Modernization Accelerator 简化了我们的迁移规划，在评估了我们的资产后，很明显我们的大多数应用程序都已准备好顺利迁移。这一洞察分析阐明了我们的后续步骤，使我能够自信地带领我的团队使用 EASeJ 制定经济高效的 Java 战略。”

量身定制的 Java 解决方案

EASeJ 是更广泛的 JSphere Suite for Java 的一部分，它根据您团队的目标和运营模式提供灵活的选项。如果您希望减少运营开销并加速交付，EASeJ 可以为您提供完全托管的体验，IBM 可以处理基础设施和中间件，因此您的团队可以继续专注于构建和交付应用程序。

对于喜欢管理自己的环境的组织，IBM Enterprise Application Runtimes (EAR) 提供了灵活的企业就绪解决方案，支持新的 Java 开发和现代化，无论是在本地还是在云端。它包括诸如 IBM Modernized Runtime Extension for Java (MoRE) 之类的工具，使团队能够在单一运营模型下运行 Java 8 和 Java 17 工作负载，同时继续使用其现有的 IBM WebSphere 流程。

无论您选择 EASeJ 的托管式便捷性，还是 EAR 的高度定制化控制，JSphere 套件都能根据您的需求，全程护航现代化转型进程。

为什么选择 IBM？

IBM 将数十年的企业级 Java 专业知识与深度云创新相结合。凭借由现代化中心组成的全球网络以及对自动化和 AI 的持续投资，IBM 提供了现代团队快速行动并保持安全所需的值得信赖的规模和灵活性。

准备好轻松实现 Java 应用程序的现代化了吗？

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