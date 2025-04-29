问题 1：维护现代化应用程序交付基础设施既困难又耗时

现代化的交付实践需要新科技和新技能。开发人员和 SRE 经常发现自己被复杂的运营任务和工具链管理所困扰：

问题 2：旧版应用程序可能成为安全漏洞的攻击目标，且代价高昂

旧版 Java 应用程序无处不在，如果没有适当的维护，它们会使企业面临安全风险和代价高昂的效率低下问题。工程师有 33% 的时间用于管理技术债务，导致生产率下降和运营成本增加。这相当于每位工程师每年在技术债务管理上花费约 34,887 美元。

这些低效率会减慢创新速度，增加风险，并阻止团队专注于高影响力的工作。企业亟需通过现代化改造实现突破，但实践表明，现代化进程充满挑战，在缺乏自动化的情况下，单个应用迁移平均需要 700 小时。

解决方案：IBM ESeJ

EASeJ 旨在优化整个 Java 应用程序生命周期，无论您是构建新的云原生应用，还是维护现有的工作负载。ESeJ 提供完全托管的应用程序交付体验以及对 GitOps 和 CI/CD 等现代实践的支持，使团队能够快速、大规模地构建、部署和运行 Java 应用程序：

通过卸载基础设施和中间件管理来减少运营开销。

使用预配置且托管的 CI/CD 管道简化交付。

借助 watsonx Code Assistant (wCA)（单独购买）进行 AI 辅助开发，提高工作效率。

确保高可用性和可靠性，在三个云可用区域中提供 99.95% 的 SLA。

动态扩展以满足工作负载需求，而无需预先配置基础设施。

减少对昂贵的虚拟化工具的依赖。EASeJ 可助您轻松迁移老旧系统平台，无需学习 Kubernetes、OpenShift 或其他复杂技术。

ESeJ 包含先进的 Application Modernization Accelerator (AMA) 工具，用于对企业 Java 应用程序及其消息传递和数据库依赖关系进行现代化改造：

轻松发现并可视化您的本地 Java 应用及其消息队列与数据库依赖项，让迁移规划不再凭猜测行事。

配套的 IBM MQ 即服务与 IBM Db2 即服务解决方案，为寻求将应用及其依赖项现代化升级至全托管模式的团队，提供了强大的增强能力。

使用 Application Modernization Accelerator (AMA) 工具可将迁移规划速度提高 99% 以上。

借助 watsonx Code Assistant (wCA)（单独购买）实现 AI 辅助开发，从而提高现代化生产力。

我们看到了实实在在的成果。一家美国大型汽车公司的系统架构师表示：“与 IBM 合作进行 Enterprise Application Service for Java 概念验证具有重大的变革意义。Application Modernization Accelerator 简化了我们的迁移规划，在评估了我们的资产后，很明显我们的大多数应用程序都已准备好顺利迁移。这一洞察分析阐明了我们的后续步骤，使我能够自信地带领我的团队使用 EASeJ 制定经济高效的 Java 战略。”