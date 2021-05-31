云原生应用程序通过容器化、微服务，自动化和开发运维 (DevOps) 实践，来加快上市速度、提高可扩展性、简化管理和降低成本。IBM Consulting 的云应用程序开发服务以共同创造和共同执行为中心，通过支持多云环境的参考架构、工具、加速器、虚拟交付模型和行业解决方案，帮助客户在整个企业中采用和扩展开发和创新。
2022 年 HFS Horizons：云原生转型报告将 IBM 评为 Horizon 3，即“通过混合云资产推动转型，并实现并购投资差异化”。
利用 IBM Garage 和快速构思交付更高质量的应用程序，提升客户忠诚度高达 300%
通过提高开发速度，上市时间加快高达 30%
通过自动化资产、IBM® Garage Method for Cloud Toolkit 和预构建的参考架构，开发成本降低高达 40%
自动化打包为混合云之旅的专家规则、工具、技术资产和行业解决方案初学者工具包，以加速规划和低接触执行，并获得可预测的业务成果。
借助 IBM Garage 方法，实现共同创造；该方法概述了如何运用实践来提升员工能力、引入新的工作流程，以及使用单一无缝的端到端的方法创建全新的运营模式。
IBM 开发了参考架构和设计模式，旨在提供规范性指导、加速云原生开发、降低风险并提高质量。
利用可在任何云上部署的可移植开放式应用程序，提供卓越的客户体验及提高技术敏捷性，从而加快产品上市和客户响应的速度。
通过共同创造、工作实践以及提升和重塑技能的方法，推出全新的工作方式。
利用 IBM 独特的自动化测试和部署工具，优化云应用开发流程，同时降低开发新应用程序的成本。
加速采用 Amazon Web Services，融入开放式创新和智能化工作流程。了解如何使用 Red Hat OpenShift 在 AWS 上构建云原生应用程序。
安全、从容、快速地实现向 Microsoft Azure 的混合云转型。了解如何使用 Microsoft Azure Red Hat® OpenShift® 构建云原生应用程序。
利用人工智能和改良的灾备能力，充分发挥 Google Cloud Platform 的潜力
通过集成 DevOps 工具和实践，构建可充分利用 IBM Cloud 云原生功能的应用程序。借助 IBM Cloud Satellite，您可以扩展 IBM Cloud，在本地、边缘计算和公共云环境中协调一致地部署和运行应用程序。
Praveena 是 IBM 的副总裁兼高级合伙人，拥有超过 25 年的软件产品工程设计经验，为全球科技公司提供技术解决方案，将数字化转型的经验、工程设计技能与服务背景完美结合。
作为 IBM Consulting 的初级合伙人，Satish 领导了 IBM 在印度全球交付中心、新加坡服务整合中心和新加坡云解决方案中心的许多高科技实施项目。
我们与企业合作制定适当的云战略、运营模式、路线图和生态系统。
我们的应用现代化方法由 Redhat 提供支持，可帮助您实现安全敏捷、经济高效的无缝云迁移和现代化。
我们的混合云管理能力可消除管理各种云端应用程序的复杂性，从而提高投资回报率，并可积极调拨更多资源用于创新。
IBM Consulting Cloud Accelerator 平台专为帮助企业加速采用云技术而设计，并提供一致且可预测的结果，以便企业能够把握转型方向。
IBM Consulting 为客户提供专业服务，助力提升安全性、效率和可见性，例如 DevSecOps、自动化、质量工程设计、平台工程设计和服务管理。
了解 IBM 和 Red Hat 如何提高生产力、降低成本并改善业务成果