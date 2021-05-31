主页 Consulting 应用程序开发 云云应用程序开发咨询服务
云应用程序开发意味着一次构建、快速迭代和随处部署
阅读 Frito-Lay 的成功案例 阅读 IBM IBV Cloud Mastery 的报告
在仓库里做笔记的男子
云战略推动企业云之旅

云原生应用程序通过容器化、微服务，自动化和开发运维 (DevOps) 实践，来加快上市速度、提高可扩展性、简化管理和降低成本。IBM Consulting 的云应用程序开发服务以共同创造和共同执行为中心，通过支持多云环境的参考架构、工具、加速器、虚拟交付模型和行业解决方案，帮助客户在整个企业中采用和扩展开发和创新。

 阅读 LFV 成功案例
IBM 荣获云原生转型服务领导者

2022 年 HFS Horizons：云原生转型报告将 IBM 评为 Horizon 3，即“通过混合云资产推动转型，并实现并购投资差异化”。
 
云转型指数：云业务现状   该指数对企业云战略进行了比较，概括了云转型各个领域的进展 阅读报告
优势 300%  

利用 IBM Garage 和快速构思交付更高质量的应用程序，提升客户忠诚度高达 300%

 30%  

通过提高开发速度，上市时间加快高达 30%

 40%  

通过自动化资产、IBM® Garage Method for Cloud Toolkit 和预构建的参考架构，开发成本降低高达 40%
功能 使用 IBM Consulting Cloud Accelerator 加速执行  

自动化打包为混合云之旅的专家规则、工具、技术资产和行业解决方案初学者工具包，以加速规划和低接触执行，并获得可预测的业务成果。

 了解有关 Accelerator 的更多信息 转变运营模式  

借助 IBM Garage 方法，实现共同创造；该方法概述了如何运用实践来提升员工能力、引入新的工作流程，以及使用单一无缝的端到端的方法创建全新的运营模式。

 探索 IBM Garage 方法 使用参考架构提升应用程序质量  

IBM 开发了参考架构和设计模式，旨在提供规范性指导、加速云原生开发、降低风险并提高质量。

 了解参考架构
利用 IBM Garage™ 实现共同创新
利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
用例 转变客户体验

利用可在任何云上部署的可移植开放式应用程序，提供卓越的客户体验及提高技术敏捷性，从而加快产品上市和客户响应的速度。

 提升员工能力

通过共同创造、工作实践以及提升和重塑技能的方法，推出全新的工作方式。

 降低应用程序成本

利用 IBM 独特的自动化测试和部署工具，优化云应用开发流程，同时降低开发新应用程序的成本。
IBM 发挥了关键作用，帮助我们采用了新的工作方式。我们能以如此快的速度，将应用程序交到客户手中，令我们自己都很惊讶 Jason Hobbs Senior Manager, Application Development, American Airlines
成功案例
美国航空 通过云实现客户体验转型。 阅读美国航空的故事
战略合作伙伴关系 在 AWS 云上构建云原生应用程序

加速采用 Amazon Web Services，融入开放式创新和智能化工作流程。了解如何使用 Red Hat OpenShift 在 AWS 上构建云原生应用程序。

 了解 IBM 针对 AWS 云提供的服务 实现向 Microsoft Azure 的混合云转型  

安全、从容、快速地实现向 Microsoft Azure 的混合云转型。了解如何使用 Microsoft Azure Red Hat® OpenShift® 构建云原生应用程序。

 深入了解我们面向 Microsoft Azure 的服务 在 Google Cloud 平台上构建应用程序  

利用人工智能和改良的灾备能力，充分发挥 Google Cloud Platform 的潜力

 了解 IBM 针对 Google Cloud 提供的服务 在 IBM Cloud 上构建应用程序

通过集成 DevOps 工具和实践，构建可充分利用 IBM Cloud 云原生功能的应用程序。借助 IBM Cloud Satellite，您可以扩展 IBM Cloud，在本地、边缘计算和公共云环境中协调一致地部署和运行应用程序。

 了解有关 IBM Cloud 的更多信息

洞察

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了解应用程序现代化如何开启数字化转型 阅读报告
掌控混合云

了解在混合云部署中实现价值的五大常见挑战

 优化企业的数字化转型

尝试使用新产品 IBM Consulting Cloud Accelerator 来推动快速规划和低接触执行，并获得可预测的结果

 分析师排名：Forrester Wave™

了解 IBM 为什么能入围 2021 年第三季度 Forrester Wave “应用程序现代化和迁移服务报告”之领导者象限
专家团队 Praveena Vardarajan

Praveena 是 IBM 的副总裁兼高级合伙人，拥有超过 25 年的软件产品工程设计经验，为全球科技公司提供技术解决方案，将数字化转型的经验、工程设计技能与服务背景完美结合。

 Satish Deshpande

作为 IBM Consulting 的初级合伙人，Satish 领导了 IBM 在印度全球交付中心、新加坡服务整合中心和新加坡云解决方案中心的许多高科技实施项目。
相关解决方案 混合云战略与架构咨询服务

我们与企业合作制定适当的云战略、运营模式、路线图和生态系统。

 了解我们的工作方式 应用程序迁移和现代化服务

我们的应用现代化方法由 Redhat 提供支持，可帮助您实现安全敏捷、经济高效的无缝云迁移和现代化。

 了解更多信息 混合云应用程序管理服务

我们的混合云管理能力可消除管理各种云端应用程序的复杂性，从而提高投资回报率，并可积极调拨更多资源用于创新。

 了解详情 IBM Consulting Cloud Accelerator

IBM Consulting Cloud Accelerator 平台专为帮助企业加速采用云技术而设计，并提供一致且可预测的结果，以便企业能够把握转型方向。

 了解更多信息 平台服务

IBM Consulting 为客户提供专业服务，助力提升安全性、效率和可见性，例如 DevSecOps、自动化、质量工程设计、平台工程设计和服务管理。

 了解 IBM Consulting IBM Red Hat 解决方案

了解 IBM 和 Red Hat 如何提高生产力、降低成本并改善业务成果

 了解 IBN 和 Red Hat 的合作关系
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