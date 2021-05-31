云原生应用程序通过容器化、微服务，自动化和开发运维 (DevOps) 实践，来加快上市速度、提高可扩展性、简化管理和降低成本。IBM Consulting 的云应用程序开发服务以共同创造和共同执行为中心，通过支持多云环境的参考架构、工具、加速器、虚拟交付模型和行业解决方案，帮助客户在整个企业中采用和扩展开发和创新。