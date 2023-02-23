Azure 资源组及其他云供应商原生的结构能够帮助有效地组织和管理云资源。在创建好基础并使用 Azure 资源组来为您的业务和运行的应用程序提供所需的分段和对齐后，下一步是开始有效地将资源与应用程序需求匹配。通过这样做，您将能够在优化资源成本的同时，最大化应用程序的性能。

确保应用程序性能并优化您的云环境已经超出了人工可管理的范围，这也是为什么 IBM 将使命专注于管理任何应用程序在任何云上、任何规模下的性能、合规性和成本。

Turbonomic 软件可以让您更轻松地以可视方式查看订阅与资源组之间的父子关系。这一能力有助于直观地映射出组织已实施的框架，使您能够在已建立的应用程序上下文中查看基础设施。Turbonomic 软件会自动发现所有相关的 Azure 订阅、各订阅下的资源组及其内部的资源，包括 Azure 虚拟机 (VM)、Azure 托管磁盘、Azure SQL Server，以及任何保留实例 (RI)，无论是共享 RI 还是针对某个订阅或资源组的 RI。随后，Turbonomic 软件将分析每个资源的使用情况，并开始生成优化操作。此视图显示了单个 Azure 订阅及其下的若干 Azure 资源组的详细情况，每个资源组的待优化操作，以及这些操作可能带来的潜在节省。

此外，Turbonomic 软件还包含一个强大的优化建模引擎，旨在让客户在安全的沙盒模式下对云环境进行不同场景的建模。例如，可以模拟在对资源组中的工作负载进行适当规模调整后，Azure 保留虚拟机实例库存利用率的影响，并与未进行适当调整规模的情况进行对比。