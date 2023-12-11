它提供了一种标准化格式，以人类易于理解、机器可解读的方式表示结构化数据。“YAML”是首字母缩略词，其全称为“YAML Ain't Markup Language”或“Yet Another Markup Language”。前者旨在强调该语言是针对数据而不是文档。

从本质上讲，YAML 的设计考虑了简单性和可读性。它使用清晰简洁的语法，依赖缩进、键值对和直观的约定。这种方法让开发人员和用户以类似于自然语言且易于理解、一目了然的格式表达复杂的数据结构。

由于强调人类可读性，YAML 特别适合各种应用程序，包括配置 (config) 文件和不同系统之间的数据交换。简单直观的结构增强了其在不同领域的可用性，使用户能够以清晰易懂的方式定义和组织数据。YAML 支持 Unicode 字符，允许表示来自不同语言和字符集的各种字符和符号。有效的 YAML 会生成没有语法错误的规范。

YAML 适应性强，是各种应用程序的通用选择。YAML 可用于各个领域，包括从配置管理到数据交换和自动化，提供了一种可访问且结构化的方法来表示和管理数据。