IBM watsonx™ Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 通过生成式 AI 驱动的内容推荐，揭开了 Ansible Playbook 创建过程的神秘面纱。该产品专为加速 IT 自动化而构建，旨在提供自动化内容推荐，增强 Ansible 体验。
该产品可以使用以纯英语文本编写的自然语言请求生成语法正确且上下文相关的内容。在试点中使用 IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 的组织将生产力提高了 20-45%，并且 60% 的 Ansible Playbook 内容是根据 AI 内容推荐生成的。
watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 可以灵活地在本地或以“即服务”方式部署其大型语言模型。利用我们的交互式定价估算器，根据您的需求范围来估算价格。
使用 watsonx Code Assistant 更快地生成和解释 Ansible 运行手册 为开发人员提供聊天式体验，助力生成完整的 Ansible 运行手册，并更好地理解其新的以及现有的运行手册。加入以了解更多！
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通过在 Ansible 任务描述中使用自然语言输入，简化生成 Ansible 运行手册的流程。
通过将 AI 内容推荐集成到集成开发环境 (IDE) 中，满足自动化开发人员的需求。
通过使用自然语言和纯英语文本生成内容，使所有技能的开发人员能够在更多业务线中实现自动化。
了解内容推荐训练数据中使用的潜在来源，包括作者和许可证。
使用您现有的 Ansible 运行手册内容进一步定制模型，以获得更个性化、相似且适合企业的代码推荐。
了解 watsonx Code Assistant 技术如何能加快创建 Ansible 运行手册的速度，并将开发工作量和相关成本降低 30%。
在 IBM 首席信息官 (CIO) 组织试点项目中，使用生成式 AI 将运行手册的开发工作减少了 50% 以上。
IBM® Consulting 将 Ansible 运行手册的开发工作量减少了 30%，同时保持了质量、合规和弹性。
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*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
深入了解 watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 如何利用生成式 AI 的力量，来加速并增强 Ansible 自动化功能。
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