IBM watsonx™ Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 通过生成式 AI 驱动的内容推荐，揭开了 Ansible Playbook 创建过程的神秘面纱。该产品专为加速 IT 自动化而构建，旨在提供自动化内容推荐，增强 Ansible 体验。

该产品可以使用以纯英语文本编写的自然语言请求生成语法正确且上下文相关的内容。在试点中使用 IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 的组织将生产力提高了 20-45%，并且 60% 的 Ansible Playbook 内容是根据 AI 内容推荐生成的。

watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 可以灵活地在本地或以“即服务”方式部署其大型语言模型。利用我们的交互式定价估算器，根据您的需求范围来估算价格。

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