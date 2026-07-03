IBM i 现代化与 IBM Bob

实现当前基础设施的现代化，在 IBM i 上构建未来
组织面临着加速实现现代化、提高开发人员上手效率并减少技术债务，同时继续为任务关键型 IBM i 系统提供支持的压力。关键知识往往没有记录，具备高级 RPG 技能的人才越来越难找到，每次应用程序更改都可能带来业务连续性风险。
适用于 IBM i 的 IBM Bob 特选版软件包通过为 IBM Bob 提供针对 RPG、CL、SQL、DDS、QSYS 和现代化工作流的 IBM i 特定专业知识、上下文、工具和智能，帮助团队应对这些挑战。该软件包旨在支持现有的 IBM i 环境，帮助团队理解系统、记录业务逻辑、提高工作效率、验证更改，并以更大的信心进行现代化改造。
与 IBM i 的原生连接
在可用的情况下，通过安全 shell 连接实现直接的原生 IBM i 连接，以便 Bob 可以安全地与 IBM i 环境交互并执行原生操作，例如读取和编写代码、编译程序、运行 SQL 以及支持面向测试的工作流。
预构建技能和智能体工作流
使用预构建的技能针对解释、文档记录、重构、编码、转换、测试等关键用例，优化 Bob 输出，并利用 IBM i 特定工作流来支持固定格式到自由格式 RPG、从 RPH II/III 到 ILE RPG、单体到模块化重构、嵌入式 SQL 现代化和 DDS 到 DDL 转换。
IBM i 数据库模式
让 Bob 获得特定于 IBM i 的知识，帮助开发团队在 SQL 及旧版 DDS 环境中分析、优化查询并进行故障排除。
从长期存在的 RPG 和 IBM i 应用程序中提取解释、图表和文档，避免关键知识被锁定在代码中或依赖日益缩小的专家池。
使用安全、可重复的 IBM i 现代化工作流，并辅以人工审批关卡、验证检查点和可审计性，帮助团队在不中断可信运营的情况下改进系统。
帮助开发人员、DevOps 团队、架构师和首席技术官加快 IBM i SDLC 中的分析、编码、测试、文档记录和现代化工作，同时减少手动工作和返工。
利用原生 IBM i 连接在 IBM i 上进行读取、写入、测试和编译，所有这些都由 Bob 提供，可避免上下文切换。
预先建立的技能和智能体工作流，可提高输出质量
IBM Bob i 特选版软件包
开始使用 IBM Bob i 特选版软件包，通过针对 IBM i 代码库的复杂性而设计的人工智能驱动指导、自动化和治理来加速现代化改造。
通过对存储库的深入理解、结构化的工作流程、企业治理和 Java 特定功能，快速、自信地对 Java 应用程序进行现代化改造和维护。
实现复杂的大型机应用程序现代化改造，利用深厚的平台专业知识、智能体工作流和企业级智能，规划、执行、验证并治理整个 SDLC 的开发。