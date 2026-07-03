IBM i 现代化与 IBM Bob

组织面临着加速实现现代化、提高开发人员上手效率并减少技术债务，同时继续为任务关键型 IBM i 系统提供支持的压力。关键知识往往没有记录，具备高级 RPG 技能的人才越来越难找到，每次应用程序更改都可能带来业务连续性风险。

适用于 IBM i 的 IBM Bob 特选版软件包通过为 IBM Bob 提供针对 RPG、CL、SQL、DDS、QSYS 和现代化工作流的 IBM i 特定专业知识、上下文、工具和智能，帮助团队应对这些挑战。该软件包旨在支持现有的 IBM i 环境，帮助团队理解系统、记录业务逻辑、提高工作效率、验证更改，并以更大的信心进行现代化改造。