企业 Java 团队必须更快地现代化，同时在复杂的互连系统中保持稳定性。IBM Bob Java 现代化特选版软件包可帮助团队协调大型 Java 资产的 Java 升级、用户界面现代化、Liberty 平台重构、依赖性分析、验证和安全修复。

基于 IBM 的“AI 优先”开发平台，IBM Bob Java 特选版软件包套件可指导团队完成从应用程序评估和变更规划，到代码更新、测试、文档记录以及跨代码库和交付管道的治理等工作。