使用受治理的 AI 工作流实现 Java 应用程序现代化
企业 Java 团队必须更快地现代化，同时在复杂的互连系统中保持稳定性。IBM Bob Java 现代化特选版软件包可帮助团队协调大型 Java 资产的 Java 升级、用户界面现代化、Liberty 平台重构、依赖性分析、验证和安全修复。
基于 IBM 的“AI 优先”开发平台，IBM Bob Java 特选版软件包套件可指导团队完成从应用程序评估和变更规划，到代码更新、测试、文档记录以及跨代码库和交付管道的治理等工作。
Java SE 版本迁移
通过引导式升级工作流程，将应用程序资产中的 Java 版本现代化，从 Java 8 或更早版本升级到 Java 25。Bob 帮助团队分析依赖关系，识别兼容性问题，协调代码和配置更新，并在多种 Java 环境中验证变更，包括 Spring、IBM Enterprise Build of Quarkus 等。
用户界面现代化
通过结构化工作流程，将 JSF 和 Struts 等旧版 Java 用户界面框架转变为现代的 React、Angular 或 Vue 体验，同时在 Spring、IBM Enterprise Build of Quarkus 等多种架构中保留业务逻辑和行为。
迁移到 Liberty
将旧版企业 Java 应用程序从 Java EE 迁移到 Liberty（IBM 的现代云原生运行时）上的 Jakarta EE。Bob 使用 IBM Application Modernization Accelerator 提供的 AI 辅助工作流和确定性自动迁移计划来将配置现代化、验证部署并降低运营复杂性。
Java 单元测试
作为闭环现代化工作流的一部分，为修改后的类生成和更新 Java 单元测试。Bob 帮助团队提高测试覆盖率，运行“构建-测试-诊断-修复”循环，并迭代验证更改，从而使 Java 现代化工作在更高质量、更高信心和更低回归风险的条件下推进
通过将依赖关系分析、兼容性检查、代码更新和验证整合到一个引导式工作流中，减少升级 Java 应用程序所需的工作量。
通过验证检查点、审批和可追溯的现代化步骤，逐步实施可验证的小幅变更，帮助保护生产稳定。
实现框架、运行时和用户界面层现代化，同时帮助团队在复杂的 Java 环境中保留应用程序行为和关键业务规则。
嵌入 CVE 检查、文档、PR 就绪输出和审批工作流，使 Java 现代化保持可审计、安全和生产就绪。
IBM Bob Java 现代化特选版软件包
开始使用 IBM Bob Java 现代化特选版软件包，借助专为应对 IBM Java 环境复杂性而设计的人工智能驱动的指导、自动化和治理功能，加速现代化改造。
实现复杂的大型机应用程序现代化改造，利用深厚的平台专业知识、智能体工作流和企业级智能，规划、执行、验证并治理整个 SDLC 的开发。
利用深厚的平台专业知识、IBM i 特定上下文以及为 RPG、COBOL、CL、SQL、DDS 和 QSYS 工作流而构建的现代化工具和企业感知智能，自信地实现 IBM i 应用程序现代化。