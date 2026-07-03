使用 IBM Bob 实现大型机现代化

了解、改造和治理大型机应用项目现代化改造，风险更小

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IBM Bob 编程智能体的等距插图

实现 IBM® Z 的现代化，保持控制力

大型机仍在支撑业务运转，处理数十亿笔交易，其可靠性已得到数十年的验证。但混合架构、专家退休、z/OS 技能稀缺和复杂的应用程序依赖性使得现代化改造变得紧迫且充满风险。挑战不在于是否要现代化，而在于如何在不中断正常运行的情况下实现现代化。

IBM Bob Z 特选版软件包为 IBM Bob 带来了针对 IBM Z 的深厚大型机专业知识和智能体式 AI 工作流程。它可以帮助团队跨 SDLC 规划、执行、验证和治理多步骤现代化工作流程，直接为开发体验带来更丰富的上下文、自动化和智能。

 

您可以做什么

IBM Bob Z 特选版软件包词典工作流屏幕截图

了解整个企业的应用程序

通过涵盖数百个程序的丰富元数据获得企业范围的应用程序可见性，为团队提供架构感知能力，以了解复杂的应用程序资产、发现隐藏的依赖关系、减少盲点、提高现代化准确性并做出更自信、具有业务意识的决策。
 

加速代码现代化工作流

借助特定于 Z 的指导、IBM 整理的洞察分析、支持聊天的工具和深入的应用程序上下文来加快代码现代化工作流，从而帮助团队更快地从分析转向行动，同时在企业级应用程序中保持架构意识、治理就绪度和信息。

IBM Bob Z 特选版软件包影响分析屏幕截图
IBM Bob Z 特选版软件包实施计划屏幕截图

可视化应用程序结构和依赖关系

通过深入分析，了解应用、程序和依赖项如何在复杂的环境中关联，帮助团队了解系统结构、发现隐藏的关系、驾驭大型代码库、评估变更影响并更有信心地进行现代化改造。

解释和记录代码

通过按需解释和自动执行技术逻辑和业务规则的文档记录，加快代码理解速度，并将这些内容集中在应用程序 Wiki 中，以提高可见性、支持合规性、保存机构知识，并使复杂的应用程序更容易维护和现代化。

包含图表的 IBM Bob Z 特选版软件包代码结果屏幕截图

优势

端到端应用程序可见性

查看完整的应用程序资产以识别盲点，提高规划准确性并生成业务感知洞察分析。
 
加速 Z 系统现代化

在整个应用程序生命周期中，采用与成熟实践相一致的指导方针，推动现代化工作的进展。
加强平台合规现代化

应用基于对 Z 应用程序和架构的深刻理解而提出的、符合治理要求的建议。
改进企业特定的推理和文档

使用具体的上下文来生成更准确的洞察分析、文档和解释，同时减少推理差距和幻觉。
 

购买方式

IBM Bob Z 特选版软件包

开始使用 IBM Bob Z 特选版软件包，通过专为 IBM Z 环境的复杂性而设计的人工智能驱动指导、自动化和治理来加速现代化。

  • 加快代码现代化工作流
  • 了解整个企业的应用程序
  • 生成业务感知型输出
  • 执行复杂的编程任务
  • 可作为 IBM Bob 的附加组件，用于基本个人计划配置
IBM Bob 挥手
了解更多特选版功能
Java 应用程序现代化图示
IBM Bob Java 现代化特选版套餐

通过对存储库的深入理解、结构化的工作流程、企业治理和 Java 特定功能，快速、自信地对 Java 应用程序进行现代化改造和维护。

 深入了解 Java 现代化
IBM i 应用程序现代化插图
IBM Bob i 特选版套餐

利用深厚的平台专业知识、IBM i 特定上下文以及为 RPG、COBOL、CL、SQL、DDS 和 QSYS 工作流而构建的现代化工具和企业感知智能，自信地实现 IBM i 应用程序现代化。

 实现 IBM i 应用程序现代化

资源

实现大型机应用程序现代化
了解更多关于旨在加速大型机开发的 IBM Bob Z 特选版软件包的现代化功能和能力。
IBM Z 组合应用程序开发
深入了解其他 IBM Z 应用程序开发组合产品，这些产品旨在通过生成式 AI 和 DevOps 自动化加速大型机现代化。
IBM Bob 开发者网站
访问 IBM Bob 开发者网站，查看产品文档、教程以及 Bob 实际操作的深入演示。
后续步骤

立即开始更快地构建高质量软件。了解 Bob 的实际应用。开始免费试用，或与专家预约时间了解更多信息。

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