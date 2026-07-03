使用 IBM Bob 实现大型机现代化

大型机仍在支撑业务运转，处理数十亿笔交易，其可靠性已得到数十年的验证。但混合架构、专家退休、z/OS 技能稀缺和复杂的应用程序依赖性使得现代化改造变得紧迫且充满风险。挑战不在于是否要现代化，而在于如何在不中断正常运行的情况下实现现代化。

IBM Bob Z 特选版软件包为 IBM Bob 带来了针对 IBM Z 的深厚大型机专业知识和智能体式 AI 工作流程。它可以帮助团队跨 SDLC 规划、执行、验证和治理多步骤现代化工作流程，直接为开发体验带来更丰富的上下文、自动化和智能。