该工具可帮助企业在 Linux on IBM Z 上使用现有的 z/OS 软件和中间件。它可与 IBM Z 硬件配合使用，确保应用程序可以在系统之间轻松移动，并让您可以轻松扩展早期开发、测试和培训活动，从而加快开发速度。