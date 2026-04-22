IBM® Z 软件中的 Developer Tools 在大型机开发中发挥着至关重要的作用，可帮助开发人员高效且有效地创建、调试、测试、部署和监控软件应用程序。
以下列表将面向 IBM Z 的 Developer Tools 功能划分为不同的产品类别。类别包括 AI 加速、测试、开发效率、云原生开发、主机软件、编程语言、编译器和事务处理。
watsonx Code Assistant for Z
一款生成式 AI 辅助产品，旨在以更低的成本和风险加速大型机应用程序现代化。它提供应用程序发现、分析、自动代码重构、COBOL 到 Java 转换、自动测试生成和代码解释等功能。
Integrated Facility for Linux
专用于 IBM Z 和 LinuxONE 上的 Linux 工作负载的处理器。它受特定 Linux 操作系统（适用于 IBM Z 和 IBM LinuxONE、 IBM z/VM 以及 KVM）的支持。IBM z16 和 LinuxONE 4 提供出众的处理能力、片上加速以及业界领先的网络弹性。
IBM Test Accelerator for Z
一种测试自动化和测试生成框架，支持按需虚拟 z/OS 开发和测试环境。
IBM Virtual Dev and Test for z/OS
该工具可帮助企业在 Linux on IBM Z 上使用现有的 z/OS 软件和中间件。它可与 IBM Z 硬件配合使用，确保应用程序可以在系统之间轻松移动，并让您可以轻松扩展早期开发、测试和培训活动，从而加快开发速度。
IBM Z Development and Test Environment
用于进行大型机应用程序开发、测试、演示和教育的平台。此平台支持任何 z/OS 软件在 x86 兼容的本地系统或云实例上运行，方法是通过模拟 IBM Z 指令集并使用虚拟 CP、I/O 和其他设备。
IBM Z Virtual Test Platform
一种测试工具，可提供将全面集成测试左移到开发周期早期的功能。此外，它还提供了革命性的测试技术，使开发人员能够使用记录和回放模式单独测试 z/OS 应用程序。
IBM HourGlass
用于测试大型机应用程序的时钟模拟器，支持模拟过去、现在或未来的日期和时间，无需更改应用程序代码，也不需要单独的计算环境。
IBM Application Delivery Foundation for z/OS
一套旨在提高开发效率的工具。它包括多种集成开发环境、简化问题分析的工具、单元测试帮助、智能构建功能、自动化部署等资源。
用户可单独购买 Application Delivery Foundation for z/OS，也可通过企业许可证购买。通过企业许可证购买的捆绑包中包含：
IBM Application Discovery and Delivery Intelligence
一款分析工具，可帮助可视化 z/OS 上的应用程序、数据和作业。它赋能架构师和开发者一键式发现依赖项目，助力他们自信地实施更改，确保文档始终保持在最新、准确的状态。使用 IBM Application Discovery for IBM Z 和 IBM Wazi Analyze 的功能，加快实现应用程序现代化。
IBM z/OS Provisioning Toolkit
一个简单的命令行实用程序，用于快速配置 z/OS 开发环境。该工具包获得完全支持，可供所有 IBM z/OS V2 客户端使用，无需额外付费。
IBM Rational Programming Patterns
一种协作式集成开发环境 (IDE)，是 Jazz™ Collaborative Lifecycle Management 解决方案的一部分。它提供模式驱动的编程功能以提升编码体验，同时还提供影响分析、质量控制和可扩展性工具以及自动安全的 Pacbase 应用程序迁移过程。
IBM High Level Assembler and Toolkit Feature
一个灵活的开发解决方案，适用于所有汇编语言应用程序。此汇编程序和可选工具包可提高程序员的工作效率，并简化程序开发和维护。
IBM z/OS Container Platform
此平台通过运行容器化 z/OS UNIX 应用程序，帮助用户进行云原生开发。开发人员可以在 z/OS 上的安全隔离环境中，以自助方式轻松构建和访问资源。它提供 z/OS 版本的基本容器工具，涵盖从映像构建到高级编排的所有功能。
IBM Z Digital Integration Hub
该产品可确保大规模获取实时信息流，保护生产环境免受不可预测的查询流量影响，同时提供与 API 和基于事件的架构的灵活交互。它支持在 IBM z/OS 记录系统和混合云应用程序之间快速、实时地交换数据。
IBM z/OS Connect
用户可以使用该软件设计和运行符合 OpenAPI 的 API，以便与 z/OS 应用程序和数据进行交互。您可以在几分钟内创建可使用的 OpenAPI 3.0 接口，以利用真正的 RESTful API 释放 IBM Z 子系统的价值。
IBM Wazi 即服务
该解决方案可在 IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) 中实现 z/OS 的云原生开发和测试体验。借助 Wazi as a Service，应用程序程序开发人员可以在基于 IBM 公有云的 IBM Z 架构上运行的虚拟基础架构“即服务”环境中开发和测试 z/OS 应用程序组件。
IBM z/OS Cloud Broker
该产品支持从 Red Hat OpenShift Container Platform 访问 z/OS 资源和服务，从而将 z/OS 基础架构与混合多云环境和策略相集成。
IBM Open Enterprise Foundation for z/OS
一款经过审查的免费开源开发者工具（Git、Curl、GNU Bash、Vim 等）集合，面向 z/OS 提供热门的 Linux 和 UNIX 软件开发工具。它支持无缝使用开发工具，让开发者更易上手并简化集成。
IBM Open Enterprise SDK for Apache Kafka
一款免费 SDK，支持在 z/OS 上运行的 COBOL 或 C/C++ 代码与 Kafka 代理程序进行本机通信，并在 COBOL 副本和 JSON 事件之间进行转换。
IBM Open Enterprise SDK for Node.js
一款免费 SDK，可将 Node.js 应用程序连接到 z/OS 资源。它提供独立的 JavaScript 运行时和服务器端 JavaScript 解决方案，可用于为 IBM Z 平台构建 Node.js 本地模块和 JavaScript 模块。
IBM Open Enterprise SDK for Python
面向 IBM z/OS 的 Python 编译器和解释器。它支持使用 Python 编写的 z/OS 应用程序。可利用此工具，通过开发 API、插件和包装器来扩展业务关键型应用程序，实现关键应用程序的现代化，并加速交付。
IBM Open Enterprise SDK for Go
面向 z/OS 平台进行优化的行业标准 Go 编译器。Go 编译器利用最新的 z/Architecture 指令，在 z/OS 平台上实现卓越性能。
IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS
一个用于构建高度稳健、可扩展且可靠的现代企业应用程序的平台。开发人员可以使用 Java API、资料库和框架来构建批处理和事务性应用程序、微服务等。
IBM Rational Business Developer
基于 Eclipse 的 IDE，可使用 Enterprise Generation Language (EGL) 简化 Web 2.0 应用程序、移动应用程序、SOA 应用程序和传统应用程序的开发。它支持程序员使用 Java、Java 平台企业版、浏览器平台、云部署、数据库、IBM i 和 IBM Z Systems 等技术，而无需学习所有底层技术。
IBM Disk Operating System/Virtual Storage (DOS/VS) Report Program Generator (RPG) II
IBM DOS/VS RPG II 是一种编程语言，用于创建执行各种商业数据处理作业的程序。IBM DOS/VS RPG II R3 是当前 DOS/VS RPG II R2 编译器的增强版本，主要用于增强交互式使用体验。
Airline Control System V2
应用程序和 z/OS 操作系统之间的软件接口。它在 z/OS 下作为作业或启动任务运行。它提供实时事务处理设施，非常适合航空公司、银行、酒店和其他因高事务产生率而需要快速响应和高系统可用性的行业。典型应用场景包括航空公司和铁路公司的客运和货运预订、酒店预订系统以及信用卡授权。
IBM Graphical Data Display Manager
在 IBM 主机数据处理应用程序中提供演示服务的一系列程序。这些服务由一系列功能组成，用于在 IBM 显示终端和其他设备上显示数据。
IBM Rational Host Integration Solution
适用于多种环境的完整主机访问和现代化解决方案。可以独立于平台、网络、连接或主机系统访问绿幕应用程序。
IBM Host Access Transformation Services
该服务有助于将任务关键型终端应用程序扩展到 Web、移动设备、门户网站、富客户端，或者作为标准 SOAP 或 RESTful Web 服务，而不影响现有应用程序。无需重写、重构或访问应用程序源代码。
IBM Host On Demand
该产品通过单一界面提供高度安全的 Web 到主机终端仿真，以及主机访问应用程序编程支持。
它可以作为单独产品提供，也可以作为 IBM Host Access Client Package 和 IBM Host Integration Solution 的一部分提供。
IBM Personal Communications
适用于 Microsoft Windows 的主机通信和终端仿真软件包。它采用完整的 64 位架构，可支持虚拟终端 (VT) 仿真和系统网络体系结构 (SNA) 应用程序，并提供了一个平台来访问不同主机系统上的数据和应用程序。
它是 IBM Host Access Client Package 和 IBM Host Integration Solution 中的一个组件。
IBM Communications Server for Data Center Deployment
该产品可整合和扩展 Communications Server for AIX、Linux 和 Linux on IBM Z。用户可通过不同的网络（无论是 SNA、TCP/IP、内联网、外联网还是互联网）连接到企业主机应用程序和数据。可以在工作站和主机系统之间获得一体化通信服务。
IBM Host Access Client Package
用户可使用该软件实现 z/OS 主机的远程访问和终端仿真。该软件支持从多台设备灵活且不间断地进行主机访问、通信和终端仿真，适用于本地部署或远程访问的 Windows、 UNIX 和 IBM Z 平台用户。
该软件包包含： IBM Personal Communications、 IBM Host On-Demand 和 IBM Host Access Client Package Extended Edition。
IBM Interactive System Productivity Facility
面向 IBM Z 的多面开发工具集，可提供基于主机的软件开发，包括软件配置管理。可操作存储在主机上的源代码和数据，并使用称为对话框的交互式应用程序。
COBOL Compilers Family
COBOL 编译器可帮助您利用 z/OS 和 AIX 平台上现有的应用程序。
Fortran Compilers Family
这些先进的高性能编译器可用于开发复杂的 Fortran 程序。
C 和 C++ 编译器系列
用来开发复杂 C 以及 C++ 程序的高性能编译器。
PL/I Compiler Family
高级编译器，用于将 PL/I 应用程序与现代 Web 技术进行集成。
IBM Migration Utility for z/OS
获得 IBM 许可的 Transiom Software Program Engineering (FS/PEngi) 系列 COBOL 开发工具版本，可将 CA Easytrieve Classic 和 Plus 应用程序迁移到 IBM COBOL。该 COBOL 迁移实用程序包含发现、批量转换、并行测试和电子输出比较功能。程序异常结束分析可以简化 IBM Z Systems 和分布式平台上向 Web 服务器输出的内容。
Rational COBOL Runtime for z/VSE
该产品可在 z/VSE 平台上支持 EGL 生成的 COBOL 应用程序。该产品进行了扩展，让 EGL 能够生成为可编译并部署到 z/VSE 的 COBOL 源。