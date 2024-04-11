主页 Z 软件 Z 开发者工具 Provisioning Toolkit IBM z/OS Provisioning Toolkit

自助配置 z/OS 开发环境

立即下载

IBM® z/OS Provisioning Toolkit 是一款简单的命令行实用程序，用于快速配置 z/OS 开发环境。

应用程序开发人员可以在几分钟内配置和取消配置 z/OS 应用程序，无需任何 z/OS 特定的管理技能，从而缩短交付时间。系统程序员可以通过预配置环境轻松管理配置过程，通过 z/OS 安全性控制开发人员访问并设置适当的配置限制。

该工具包获得完全支持，并且可供所有 IBM z/OS V2 客户端使用，无需额外付费。
下载之后如何开始使用 安装工具包 配置工具包 开始使用工具包
新增功能

了解每个版本的 IBM z/OS Provisioning Toolkit 中添加的功能

元素

z/OS Provisioning Toolkit 具有三个主要元素：

命令行实用程序

z/OS PT 为应用程序开发人员提供命令，以便构建应用程序映像、运行该映像、配置底层中间件环境并在稍后取消配置该环境。提供的命令包括：

  • zospt build：构建应用程序映像。
  • zospt run：运行应用程序映像，并自动预置和启动关联的 z/OS 中间件。
  • zospt ps：列出已配置的环境。
  • zospt rm：取消配置环境。
 zosptfiles 和关联映像

zosptfile 文本文件定义了可配置的环境。z/OS Provisioning Toolkit 提供示例文件和映像，以便更快地设置常用环境的基础，例如 CICS 或 IBM z/OS Connect Enterprise Edition。

 z/OSMF 工作流

该工具包使用 z/OS 的两个功能来对已配置的环境实施控制。您可以在 IBM z/OS Management Facility (z/OSMF) 中定义可以配置运行时环境的工作流。您可以使用 IBM Cloud Provisioning and Management for z/OS 来管理和控制这些工作流。工作流可以根据本地命名标准和操作程序进行定制。z/OS Provisioning Toolkit 可驱动这些工作流。

探索工作流列表 z/OS 中间件的配置和管理概述
优势 提升效率

令开发人员能够根据需要自动调配环境，减轻管理开发和测试系统的负担，减少对操作人员的依赖。

 提供控制

使用工作流提供预配置环境，通过 z/OS 安全性控制访问并限制已配置环境的数量。

 使用通用语言进行简化

支持开发和运营团队通过“映像”和“容器”等标准术语使用相同的语言，无论是针对 CICS、MQ、z/OS Connect 还是其他环境。
功能
与生产环境相匹配的“图像”

使用开发人员有效测试其应用程序所需的所有资源来设计环境。根据需要创建任意数量的“图像”，并在团队中轻松共享。这些图像可以包含代码、配置和环境变量。

 映像概述
轻松管理已配置的“容器”

开发人员可停止并重新启动容器，或使用简易命令将其完全删除。可从同一映像轻松重新创建容器。正在运行的容器数量受到运营团队的限制。系统程序员可管理整个组织的所有容器，无论这些容器由谁创建。

 管理容器
快速配置和取消配置

使用单个命令运行映像创建“容器”（映像的预配置实例），在几分钟内为开发人员提供预配置的运行时环境。开发人员可以停止和启动环境，然后在不再需要时将其删除。

 自动配置
基于模板的访问控制

可使用模板将访问权限授予特定用户或组。此模板可用于对可配置的最大环境数以及每个用户的最大环境数设置具体限制，以便系统程序员控制开发环境所使用的资源。
技术细节
软件要求

IBM z/OS Provisioning Toolkit 的先决条件是 IBM Runtime Environment, Java Technology Edition。

  • 操作系统：z/OS 2.1 版本 2.1 和 z/OSMF V2.1 或 z/OS 版本 2.2
  • 支持的子系统：CICS、MQ 队列管理器、z/OS Connect EE 和 Liberty
  • 需要已配置的 z/OSMF 服务器。
 深入了解 z/OSMF 配置指南 硬件要求

所需的最低硬件先决条件是 IBM Z Systems z10™ 或后续 64 位 z/Architecture 处理器。

有关使用该工具包的系统要求，请参阅《z/OS Provisioning Toolkit 软件兼容性报告》。

 运行能力报告

深入了解所有先决条件
资源 入门简介

深入了解 z/OS Provisioning Toolkit 可提供哪些功能来帮助您开始使用不同类型的中间件，例如 CICS 或 z/OS Connect EE。

 面向 z/OS 的云配置和管理

了解如何超快速地配置和删除 z/OS 中间件环境，以提高开发灵活性。
相关产品 IBM CICS Transaction Server for z/OS

支持您的开发人员在安全、可扩展且经济高效的环境中创建新应用程序，同时支持高事务工作负载。

 z/OS Connect Enterprise Edition

提供单一、通用的方法，通过 RESTful API 释放 IBM 上现有的市场差异化资产。

 IBM MQ

允许海量数据随时以消息形式在应用程序、系统和服务之间移动。

 IBM z/OS Management Facility

是 z/OS 的一个功能，可通过 Web 浏览器界面与 IBM Z/OS 系统通信，并管理 IBM z/OS 系统的各个方面。
后续步骤

探索 IBM z/OS Provisioning Toolkit。安排与 IBM Z 和 LinuxONE 代表进行 30 分钟的免费会议。

 立即开始
更多探索方式 文档 支持 IBM® Redbooks 支持与服务 全球金融 灵活定价 教育与培训 社区 开发者社区 业务合作伙伴 资源