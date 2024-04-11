该工具包使用 z/OS 的两个功能来对已配置的环境实施控制。您可以在 IBM z/OS Management Facility (z/OSMF) 中定义可以配置运行时环境的工作流。您可以使用 IBM Cloud Provisioning and Management for z/OS 来管理和控制这些工作流。工作流可以根据本地命名标准和操作程序进行定制。z/OS Provisioning Toolkit 可驱动这些工作流。