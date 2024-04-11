自助配置 z/OS 开发环境
IBM® z/OS Provisioning Toolkit 是一款简单的命令行实用程序，用于快速配置 z/OS 开发环境。
应用程序开发人员可以在几分钟内配置和取消配置 z/OS 应用程序，无需任何 z/OS 特定的管理技能，从而缩短交付时间。系统程序员可以通过预配置环境轻松管理配置过程，通过 z/OS 安全性控制开发人员访问并设置适当的配置限制。
该工具包获得完全支持，并且可供所有 IBM z/OS V2 客户端使用，无需额外付费。
了解每个版本的 IBM z/OS Provisioning Toolkit 中添加的功能
z/OS Provisioning Toolkit 具有三个主要元素：
z/OS PT 为应用程序开发人员提供命令，以便构建应用程序映像、运行该映像、配置底层中间件环境并在稍后取消配置该环境。提供的命令包括：
zosptfile 文本文件定义了可配置的环境。z/OS Provisioning Toolkit 提供示例文件和映像，以便更快地设置常用环境的基础，例如 CICS 或 IBM z/OS Connect Enterprise Edition。
该工具包使用 z/OS 的两个功能来对已配置的环境实施控制。您可以在 IBM z/OS Management Facility (z/OSMF) 中定义可以配置运行时环境的工作流。您可以使用 IBM Cloud Provisioning and Management for z/OS 来管理和控制这些工作流。工作流可以根据本地命名标准和操作程序进行定制。z/OS Provisioning Toolkit 可驱动这些工作流。
令开发人员能够根据需要自动调配环境，减轻管理开发和测试系统的负担，减少对操作人员的依赖。
使用工作流提供预配置环境，通过 z/OS 安全性控制访问并限制已配置环境的数量。
支持开发和运营团队通过“映像”和“容器”等标准术语使用相同的语言，无论是针对 CICS、MQ、z/OS Connect 还是其他环境。
使用开发人员有效测试其应用程序所需的所有资源来设计环境。根据需要创建任意数量的“图像”，并在团队中轻松共享。这些图像可以包含代码、配置和环境变量。
开发人员可停止并重新启动容器，或使用简易命令将其完全删除。可从同一映像轻松重新创建容器。正在运行的容器数量受到运营团队的限制。系统程序员可管理整个组织的所有容器，无论这些容器由谁创建。
使用单个命令运行映像创建“容器”（映像的预配置实例），在几分钟内为开发人员提供预配置的运行时环境。开发人员可以停止和启动环境，然后在不再需要时将其删除。
可使用模板将访问权限授予特定用户或组。此模板可用于对可配置的最大环境数以及每个用户的最大环境数设置具体限制，以便系统程序员控制开发环境所使用的资源。
IBM z/OS Provisioning Toolkit 的先决条件是 IBM Runtime Environment, Java Technology Edition。
所需的最低硬件先决条件是 IBM Z Systems z10™ 或后续 64 位 z/Architecture 处理器。
有关使用该工具包的系统要求，请参阅《z/OS Provisioning Toolkit 软件兼容性报告》。
深入了解所有先决条件
深入了解 z/OS Provisioning Toolkit 可提供哪些功能来帮助您开始使用不同类型的中间件，例如 CICS 或 z/OS Connect EE。
了解如何超快速地配置和删除 z/OS 中间件环境，以提高开发灵活性。