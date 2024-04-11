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在 IBM Z 大型机之间创建真正的 RESTful API
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等距图展示了企业范围内 API 集成，用来访问混合云中存储的企业 z/OS 应用程序和数据

IBM® z/OS Connect 是一款软件，用于设计和运行符合 OpenAPI 的 API，以便与 z/OS 应用程序和数据进行交互。

IBM z/OS Connect 提供了一种简单、直观的方法，可将 API 功能嵌入大型机。您可以在几分钟内创建可使用的 OpenAPI 3.0 接口，以利用真正的 RESTful API 释放 IBM® Z 子系统的价值。借助强大的云原生功能，强化大型机应用程序和数据，让 IBM Z 成为混合云战略的核心。
探索更多信息 z/OS Connect 概述 功能列表 z/OS Connect OpenAPI 3 支持服务新概念
z/OS Connect

探索快速入门所需的信息。
新增功能

探索 IBM z/OS Connect OpenAPI 3 的增强功能
优势 监控

无论企业选择在何处运行，都可以利用单一、一致的方法对所有 z/OS API 进行监控和审计。

 安全性

执行安全的企业级 API，每天可处理与核心业务服务相关的大量 API 请求。

 可扩展性

发挥灵活性，根据实时需求进行扩展，而无需更改配置或承担中断风险。

 zIIP 可卸载

作为基于 Java 的产品，99% 以上的产品均可以卸载到 zIIP。

 映像可用性

使用 Red Hat OpenShift Dev Spaces，包括 Red Hat OpenShift Wazi Dev Space，或在映像注册表中提供 z/OS Connect Designer 映像，以便与符合 OCI 的容器运行时一起自助使用。
免费试用

为移动和云应用程序创建高效且可扩展的 RESTful API。

学习：

  • 创建 REST API 用于：
    CICS 程序
    IMS 事务
    Db2 for z/OS 数据
    IBM MQ Queues。
  • 从 COBOL 应用程序调用 REST API。

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比较选项

z/OS Connect SI 许可证 (5655-CE3)

z/OS Connect Unlimited 许可证 (5655-CE5)

支持 OpenAPI 2

支持 OpenAPI 3

z/OS 原生部署

容器化部署

基于 Eclipse 的 API 开发（适用于 OpenAPI 2）

基于 Web 的 Designer API 开发（适用于 OpenAPI 3）

部署由设计器创建的 API 项目

定价

并发实例的数量

基于 MSU 的参考定价
功能
推动快速转型

利用 IBM Z 加速创新

  • 启用外部应用程序，调用 IBM z/OS 应用程序和数据
  • 从 IBM z/OS 应用程序调用 API
  • 选择最适合的混合战略部署选项，无论该选项是接近 z/OS 上的数据还是云端数据
提升敏捷性

几分钟内打造由 OpenAPI 3 定义的 API

  • 确信正在构建的 API 将满足公司和行业标准
  • 提供丰富的功能映射，可控制对最终用户的响应
精简运营

去中心化 API 集成所有权

  • 单独部署独立 API 流程
  • API 流程可以独立扩展
  • 借助 OCI 容器和行业标准平台实现自动化，如 Kubernetes 和 Red Hat OpenShift
标准化

整个企业的常见云开发体验

  • 采用一致方法在平台上对 API 监控、控制和审计
  • 使用基于 OpenAPI 的现代安全方案，确保 API 的安全
  • 与企业现有 CI/CD 管道无缝集成

成功案例

使用自动取款机的年轻女子
变革应用程序开发

借助 IBM z/OS Connect，全球性银行 BNP Paribas 将 IBM Z 服务公开为 RESTful API，以供其他应用程序调用和使用。

技术细节

硬件要求

IBM z/OS Connect 可在支持所选操作系统的任何硬件上运行。

 

软件要求

z/OS Connect 服务器映像：您选择的符合 OCI 的容器平台，例如 Red Hat OpenShift V4.9 或更高版本。

z/OS Connect 本机服务器：

  • z/OS V2.4 或更高版本。
  • IBM z/OS Connect V3.0.55 或更高版本。
  • IBM 64-bit SDK for z/OS V8。
入门核对表

深入了解 z/OS Connect Designer、调用 RESTful API、开发 API-First、z/OS Connect 服务器和 z/OS Connect 本机服务器的核对表。
深入了解所有要求
资源 构建 API 桥接器

了解 IBM z/OS Connect 如何帮助企业针对当今的移动设备和云应用程序轻松创建 API。

 一般常见问题和改进常见问题

了解有关 IBM z/OS Connect 的常见问题。

 z/OS Connect Designer 功能

通过一系列教程了解 OpenAPI 3 对 z/OS Connect 的支持，带您从头到尾使用 z/OS Connect 开发 API。

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后续步骤

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