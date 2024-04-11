IBM® z/OS Connect 是一款软件，用于设计和运行符合 OpenAPI 的 API，以便与 z/OS 应用程序和数据进行交互。
IBM z/OS Connect 提供了一种简单、直观的方法，可将 API 功能嵌入大型机。您可以在几分钟内创建可使用的 OpenAPI 3.0 接口，以利用真正的 RESTful API 释放 IBM® Z 子系统的价值。借助强大的云原生功能，强化大型机应用程序和数据，让 IBM Z 成为混合云战略的核心。
探索快速入门所需的信息。
探索 IBM z/OS Connect OpenAPI 3 的增强功能
无论企业选择在何处运行，都可以利用单一、一致的方法对所有 z/OS API 进行监控和审计。
执行安全的企业级 API，每天可处理与核心业务服务相关的大量 API 请求。
发挥灵活性，根据实时需求进行扩展，而无需更改配置或承担中断风险。
作为基于 Java 的产品，99% 以上的产品均可以卸载到 zIIP。
使用 Red Hat OpenShift Dev Spaces，包括 Red Hat OpenShift Wazi Dev Space，或在映像注册表中提供 z/OS Connect Designer 映像，以便与符合 OCI 的容器运行时一起自助使用。
为移动和云应用程序创建高效且可扩展的 RESTful API。
学习：
使用您的 IBMid（或者新建 ID）访问 3 天试用版。
z/OS Connect SI 许可证 (5655-CE3)
z/OS Connect Unlimited 许可证 (5655-CE5)
支持 OpenAPI 2
支持 OpenAPI 3
z/OS 原生部署
容器化部署
基于 Eclipse 的 API 开发（适用于 OpenAPI 2）
基于 Web 的 Designer API 开发（适用于 OpenAPI 3）
部署由设计器创建的 API 项目
定价
并发实例的数量
基于 MSU 的参考定价
利用 IBM Z 加速创新
几分钟内打造由 OpenAPI 3 定义的 API
去中心化 API 集成所有权
整个企业的常见云开发体验
硬件要求
IBM z/OS Connect 可在支持所选操作系统的任何硬件上运行。
软件要求
z/OS Connect 服务器映像：您选择的符合 OCI 的容器平台，例如 Red Hat OpenShift V4.9 或更高版本。
z/OS Connect 本机服务器：
深入了解 z/OS Connect Designer、调用 RESTful API、开发 API-First、z/OS Connect 服务器和 z/OS Connect 本机服务器的核对表。
了解 IBM z/OS Connect 如何帮助企业针对当今的移动设备和云应用程序轻松创建 API。
了解有关 IBM z/OS Connect 的常见问题。
通过一系列教程了解 OpenAPI 3 对 z/OS Connect 的支持，带您从头到尾使用 z/OS Connect 开发 API。
跨多云创建、公开、管理和货币化 API。
从 Java、Java EE、.NET Framework 以及 C 和 C++ 应用程序安全访问 CICS。
扩展任务关键型终端应用程序，不影响现有应用程序。
应用虚拟、集成的数据视图以及读取/写入权限，实现 IBM Z 应用程序现代化。
获取灵活的用户友好型工具，加强文件处理和应用程序开发。