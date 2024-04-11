IBM z/OS Connect 提供了一种简单、直观的方法，可将 API 功能嵌入大型机。您可以在几分钟内创建可使用的 OpenAPI 3.0 接口，以利用真正的 RESTful API 释放 IBM® Z 子系统的价值。借助强大的云原生功能，强化大型机应用程序和数据，让 IBM Z 成为混合云战略的核心。