数十年来，企业一直在利用大型机的强大功能，安全高效地为业务核心提供动力。这类资产是数据和业务逻辑的宝库，可支持企业为客户提供服务，并为业务提供动力。数十年的投资代表着无与伦比的商业价值储备和差异化。IBM 的大型机应用程序现代化解决方案代表一套全面的功能，可将大型机工作负载无缝集成到企业的数字化架构中。从启用和加速开发到支持 AI 的自动化工作负载和数据转换，IBM 拥有经过验证的解决方案，旨在快速可靠地实现现代化。

IBM Consulting 通过混合云加速自动化和数字化转型，并充分利用大型机和公有云的优势，所得价值是单独利用公有云的 2.5 倍以上。我们通过 IBM® Garage 方法采用大型机现代化方法和实践，以统一大型机投资管理，加速创新，并帮助您获得新技能，助力持续增长和成功。我们的工具和加速器有助于化繁为简，不断迭代，快速交付价值，同时降低风险。利用 IBM 的综合功能，我们以您的业务需求为中心，构建一个解决方案，将应用程序和数据放置在适合您需求的平台上，而不会限制您使用单一云架构。敏捷、无缝集成的以大型机为核心的混合云平台是合适之选。

我们的方法侧重于将大型机环境逐步现代化并优化，尽早实现业务价值，并通过以下方式帮助您加速释放大型机的全部潜力：

对现有大型机应用程序和大型机数据执行现代化改造，并将其扩展到云端

在大型机上开发新的云原生应用程序，并将其与大型机上现有的数据和应用程序集成

将分布式应用程序迁移到大型机上 Linux 云原生应用程序

帮助员工了解应用程序和数据的交付方式，从而加速强化并降低风险

利用现代化 DevOps 的力量来加快发布速度，揭开应用程序财产的神秘面纱，并维护货币稳定

减少技术债务和许可成本

这就是所谓的企业大型机应用程序现代化，IBM 可以助您一臂之力。