数十年来，企业一直在利用大型机的强大功能，安全高效地为业务核心提供动力。这类资产是数据和业务逻辑的宝库，可支持企业为客户提供服务，并为业务提供动力。数十年的投资代表着无与伦比的商业价值储备和差异化。IBM 的大型机应用程序现代化解决方案代表一套全面的功能，可将大型机工作负载无缝集成到企业的数字化架构中。从启用和加速开发到支持 AI 的自动化工作负载和数据转换，IBM 拥有经过验证的解决方案，旨在快速可靠地实现现代化。
IBM Consulting 通过混合云加速自动化和数字化转型，并充分利用大型机和公有云的优势，所得价值是单独利用公有云的 2.5 倍以上。我们通过 IBM® Garage 方法采用大型机现代化方法和实践，以统一大型机投资管理，加速创新，并帮助您获得新技能，助力持续增长和成功。我们的工具和加速器有助于化繁为简，不断迭代，快速交付价值，同时降低风险。利用 IBM 的综合功能，我们以您的业务需求为中心，构建一个解决方案，将应用程序和数据放置在适合您需求的平台上，而不会限制您使用单一云架构。敏捷、无缝集成的以大型机为核心的混合云平台是合适之选。
我们的方法侧重于将大型机环境逐步现代化并优化，尽早实现业务价值，并通过以下方式帮助您加速释放大型机的全部潜力：
这就是所谓的企业大型机应用程序现代化，IBM 可以助您一臂之力。
IBM 宣布收购 Application Modernization Capabilities 的意向，旨在加速客户的大型机现代化议程。
通过与开发人员支持功能整合、集成 API、加速和稳定 DevOps 并降低自动化语言转换风险，来优化和了解企业当前的应用程序环境。
构建基于容器的云原生应用程序，这些应用程序可以访问 IBM® Z 上的现有应用程序和数据并与之集成。
借助 IBM 和 AWS 加速大型机应用程序的现代化改造、开发云原生应用程序并推动 IT 自动化。
最大化您的大型机投资并提高 Microsoft Cloud 的敏捷性。
利用人工智能和改良的灾备能力，充分发挥 Google Cloud Platform 的潜力
在 IBM Cloud 上实现应用程序现代化。借助 IBM Cloud Satellite，您可以扩展 IBM Cloud，在本地、边缘计算和公有云环境中协调一致地部署和运行应用程序。