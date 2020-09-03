主页 Consulting 大型机应用程序现代化 应用程序现代化咨询和服务
实现大型机应用程序和数据的现代化改造，以释放业务价值
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间接连接大型机的软件屏幕示意图
通过大型机应用程序现代化加速数字化转型

数十年来，企业一直在利用大型机的强大功能，安全高效地为业务核心提供动力。这类资产是数据和业务逻辑的宝库，可支持企业为客户提供服务，并为业务提供动力。数十年的投资代表着无与伦比的商业价值储备和差异化。IBM 的大型机应用程序现代化解决方案代表一套全面的功能，可将大型机工作负载无缝集成到企业的数字化架构中。从启用和加速开发到支持 AI 的自动化工作负载和数据转换，IBM 拥有经过验证的解决方案，旨在快速可靠地实现现代化。

IBM Consulting 通过混合云加速自动化和数字化转型，并充分利用大型机和公有云的优势，所得价值是单独利用公有云的 2.5 倍以上。我们通过 IBM® Garage 方法采用大型机现代化方法和实践，以统一大型机投资管理，加速创新，并帮助您获得新技能，助力持续增长和成功。我们的工具和加速器有助于化繁为简，不断迭代，快速交付价值，同时降低风险。利用 IBM 的综合功能，我们以您的业务需求为中心，构建一个解决方案，将应用程序和数据放置在适合您需求的平台上，而不会限制您使用单一云架构。敏捷、无缝集成的以大型机为核心的混合云平台是合适之选。

我们的方法侧重于将大型机环境逐步现代化并优化，尽早实现业务价值，并通过以下方式帮助您加速释放大型机的全部潜力：

  • 对现有大型机应用程序和大型机数据执行现代化改造，并将其扩展到云端
  • 在大型机上开发新的云原生应用程序，并将其与大型机上现有的数据和应用程序集成
  • 将分布式应用程序迁移到大型机上 Linux 云原生应用程序
  • 帮助员工了解应用程序和数据的交付方式，从而加速强化并降低风险
  • 利用现代化 DevOps 的力量来加快发布速度，揭开应用程序财产的神秘面纱，并维护货币稳定
  • 减少技术债务和许可成本

这就是所谓的企业大型机应用程序现代化，IBM 可以助您一臂之力。
IBM 提升应用程序现代化能力

IBM 宣布收购 Application Modernization Capabilities 的意向，旨在加速客户的大型机现代化议程。
对于加速数字化转型以及释放和增强组织大型机的业务价值而言，应用程序现代化至关重要。
功能 就地现代化改造

通过与开发人员支持功能整合、集成 API、加速和稳定 DevOps 并降低自动化语言转换风险，来优化和了解企业当前的应用程序环境。

 Z 平台上的云原生

构建基于容器的云原生应用程序，这些应用程序可以访问 IBM® Z 上的现有应用程序和数据并与之集成

 混合云现代化

通过重写重构混合云的大型机应用程序来降低技术和业务风险。

 数据服务现代化

在多个现有记录系统和云环境之间创建灵活、高效的信息流，或者通过捕获更改日志活动来推动目标环境的变化，以便实时复制数据
利用 IBM Garage™ 实现共同创新
利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
战略合作伙伴关系 在 AWS Cloud 上实现大型机应用程序现代化

借助 IBM 和 AWS 加速大型机应用程序的现代化改造、开发云原生应用程序并推动 IT 自动化。

 了解 IBM Consulting Services on AWS Cloud 在 Microsoft Cloud 上实现大型机应用程序现代化

最大化您的大型机投资并提高 Microsoft Cloud 的敏捷性。

 了解面向 Microsoft 的 IBM Consulting 服务 在 Google Cloud Platform 上实现应用程序现代化

利用人工智能和改良的灾备能力，充分发挥 Google Cloud Platform 的潜力

 了解 IBM Consulting Services for Google Cloud 在 IBM® Cloud 上实现应用程序现代化

在 IBM Cloud 上实现应用程序现代化。借助 IBM Cloud Satellite，您可以扩展 IBM Cloud，在本地、边缘计算和公有云环境中协调一致地部署和运行应用程序。

 了解有关 IBM Cloud 的更多信息
成功案例
法国巴黎银行将所有内容放在一个地方 了解这家国际银行如何与 IBM 合作部署由开源工具提供支持的集成开发环境，帮助他们节省资金，并在 IBM Z 平台上创建一个高效、敏捷、自主的用户友好型开发环境。 阅读成功案例

行业

银行重塑客户体验，以满足现代交易需求 保险公司使用大型机来完成核心流程，包括评估风险、设定价格和投资合适的市场。然而，随着利润率不断下降，来自敏捷企业和数字原生初创企业的竞争日益激烈，保险公司需要采用新的业务模型和渠道。与此同时，保险公司面临着越来越多的监管规定、隐私要求和安全威胁。IBM 通过提供现代化解决方案、快速转变数字化运营并利用新的运行模式和技术，帮助保险公司在全新的数字生态系统中有效竞争。通过务实地将大型机应用程序逐步现代化，同时优化云原生技术，保险公司可以快速敏捷、安全可靠地提供高度个性化的产品和服务。
保险公司拥抱新的业务模型 保险公司使用大型机来完成核心流程，包括评估风险、设定价格和投资合适的市场。然而，随着利润率不断下降，来自敏捷企业和数字原生初创企业的竞争日益激烈，保险公司需要采用新的业务模型和渠道。与此同时，保险公司面临着越来越多的监管规定、隐私要求和安全威胁。IBM 通过提供现代化解决方案、快速转变数字化运营并利用新的运行模式和技术，帮助保险公司在全新的数字生态系统中有效竞争。通过务实地将大型机应用程序逐步现代化，同时优化云原生技术，保险公司可以快速敏捷、安全可靠地提供高度个性化的产品和服务。
医疗保健公司解决复杂性问题 医疗保健公司的 IT 部门正在全力应对不断变化的业务模型、兼并和复杂的监管环境。此外，医疗保健相关数据呈爆炸式增长，数字驱动的消费者需求不断变化，进一步增加了复杂性。由于医疗保健数据需要最高级别的安全性、速度和控制，因此，医疗保健公司需要现代化、优化的计算环境。IBM 可以帮助医疗保健公司在传统和多云环境中运行工作负载时，充分利用大型机的强大功能和安全性。他们希望通过访问 AI 和专业资源来辅助诊断、治疗方案和其他决策，而 IBM 专家可以帮助他们确保其系统可靠、可用且受保护，同时确保其应用程序资产可以适应未来。
无论数据位于何处，政府都会保护数据 数据的消耗速度惊人，但生成速度更快。政府机构难以应对不断增长的数据中心工作负载。他们还面临安全漏洞的威胁，以及天气事件、自然灾害、社会动荡和政策变化造成的干扰。他们需要合适的技术、人员和流程来为选民服务，并保护数据，还要能够灵活调整。 IBM 的现有大型机环境现代化改造方法可帮助政府加强传统核心工作负载，提高弹性并降低风险。通过与 IBM 合作，政府机构可以及时更新关键的基础设施和应用程序，而不影响效率或安全性。各机构可以确信，不同云中的数据在静态、传输中以及跨机构处理期间均受到保护。
零售商的快节奏业务转型 随着数字接触点激增，消费者期望和隐私要求不断变化，给零售商和快速消费品公司带来了新的压力。他们必须维持高容量交易处理，跟踪库存，同时对运营进行数字化转型，以支持新的盈利模式，而无需提高运营成本。IBM 可以利用大型机应用程序现代化工具，帮助零售商跨不同接触点个性化无缝参与，从而改善客户体验。通过这种现代化战略，零售商可凭借动态供应链和合作伙伴协作脱颖而出，同时最大限度降低风险，保持安全。
资源 将大型机功能融入云计算领域 为什么大型机应用程序现代化是加速数字化转型的关键
相关解决方案 混合云战略与架构咨询服务

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我们的应用现代化方法由 Red Hat 提供支持，可帮助您实现应用现代化，无缝迁移至安全敏捷、经济高效的云环境。

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