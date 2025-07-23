Gruppo BCC ICCREA (ICCREA) 是意大利领先的合作银行集团，管理着超过 1,640 亿欧元的资产，并为全国 520 多万客户提供服务。

ICCREA 致力于交付以社区为中心的无障碍金融服务。该集团需要将第三方提供的外部服务与其大型机核心银行业务应用程序集成，以发掘新的业务机遇。由于缺乏无缝实现、连接及监控此类外部服务交互行为的方法，导致该集团在审计、绩效监控和标准应用程序监控实践中面临挑战。

以前，大型机系统管理员需要监控此类交互行为，以致效率低下和资源紧张。无法高效集成和监控外部服务不仅制约了 ICCREA 开拓创新、维持竞争优势和确保平稳运营的能力，还影响了客户满意度和业务增长。