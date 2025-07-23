BCC Iccrea Group 与 IBM 合作整合外部服务，以节省 65% 应用集成工作量
Gruppo BCC ICCREA (ICCREA) 是意大利领先的合作银行集团，管理着超过 1,640 亿欧元的资产，并为全国 520 多万客户提供服务。
ICCREA 致力于交付以社区为中心的无障碍金融服务。该集团需要将第三方提供的外部服务与其大型机核心银行业务应用程序集成，以发掘新的业务机遇。由于缺乏无缝实现、连接及监控此类外部服务交互行为的方法，导致该集团在审计、绩效监控和标准应用程序监控实践中面临挑战。
以前，大型机系统管理员需要监控此类交互行为，以致效率低下和资源紧张。无法高效集成和监控外部服务不仅制约了 ICCREA 开拓创新、维持竞争优势和确保平稳运营的能力，还影响了客户满意度和业务增长。
利用 IBM® z/OS Connect 加速产品上市时间
通过 IBM® IZLDA 简化事件管理
简化现有 Elasticsearch 流程的监控
为了克服将外部服务集成至大型机核心银行业务应用程序的挑战，Gruppo BCC ICCREA 与 IBM® Consulting 和 IBM® Technology Expert Labs 合作，利用其应用程序迁移和现代化服务设计混合云解决方案，借此将现有系统与现代第三方服务相连接。
IBM® Technology 帮助 ICCREA 开发最佳解决方案以应对其业务挑战，并在整个实施过程中为 ICCREA 提供支持。
该解决方案的核心是 IBM® Z 基础设施（即该银行的大型机基础设施），并通过 IBM® z/OS Connect 进行增强，可直接从核心银行业务应用程序安全调用外部 REST API。该架构还融入 IBM® WebSphere Liberty 以支持 IBM® z/OS Connect，并与 ICCREA 的云应用程序战略相契合。此类技术共同构建了强大且可扩展的混合架构，助力银行实现无缝整合、优化可见性，并为未来的创新奠定基础。
为了确保全面的可观测性，该团队实施了 IBM® Z Operational Log and Data Analytics (IZLDA)，将运营数据和日志从大型机导出至该银行的 Elasticsearch 监控堆栈。此次实施支持 ICCREA 实时查看涉及第三方服务的交易行为，并在现有环境和云环境中实现统一监控。通过协同现有的监控实践，IZLDA 降低了运营复杂性，无需再配备专业大型机管理员来监管这些交互行为。最终该银行构建了可扩展的集成式可观测性框架，以支持审计、绩效优化和加速解决事件，从而释放关键资源并提高运营敏捷度。
继成功实施 IBM® z/OS Connect 和 IBM® Z Operational Log and Data Analytics 之后，ICCREA 的创新能力和运营效率得到显著提升。通过将第三方服务集成至其大型机核心银行业务应用程序，该银行在维持现有系统可靠性的同时，开辟了新的业务机遇。
利用现有 Elasticsearch 框架监控此类交互行为的能力带来了显著的运营优势：
目前，ICCREA 能够借助混合环境的统一视图，大力扩展业务、开展创新并响应市场需求。IBM 始终是该银行持续数字化转型中的可信合作伙伴，助力其迈向更敏捷、更互联的未来。
Gruppo BCC ICCREA（链接位于 ibm.com 外部）是意大利领先的合作银行集团，100% 由意大利本土控股。该集团成立于 2019 年意大利合作信贷改革时期，由 113 家合作银行组成，覆盖 1,700 多个市镇，分支机构超 2,500 家。该集团管理着 934 亿欧元的净贷款和 1,370 亿欧元的直接资金，为超过 520 万客户提供服务，且拥有 900,000 余名股东。Gruppo BCC ICCREA 利用其广泛的业务网络和对区域市场的深刻洞察，专注于为个人、企业和当地社区提供金融服务。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。