IBM Z Operational Log and Data Analytics 通过近乎实时的运营分析，加速识别混合事件。为此，近乎实时的 IBM Z 运营数据会流式传输到企业分析平台，或随附的日志分析平台，或同时传输到两者。所包含的洞察分析有助于快速可视化和搜索运营数据，以减少确定运营问题原因的平均时间。