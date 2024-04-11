利用近乎实时的运营分析，加速混合事件识别
IBM Z Operational Log and Data Analytics 基于 Z Common Data Provider 提供的数据流功能以及 IBM Z Operations Analytics 中已知的数据洞察，可提供单一解决方案，有助于缩短识别事件的平均时间，并提供 IBM® Z 数据的混合应用程序视图。
IBM Z Operational Log and Data Analytics 通过近乎实时的运营分析，加速识别混合事件。为此，近乎实时的 IBM Z 运营数据会流式传输到企业分析平台，或随附的日志分析平台，或同时传输到两者。所包含的洞察分析有助于快速可视化和搜索运营数据，以减少确定运营问题原因的平均时间。
功能和更新摘要
利用强大的搜索和现代仪表板从 Z 数据中提取情境化洞察分析，并确保混合应用程序健康运行。
向 IBM Analytics 解决方案或选择的分析平台（包括 Splunk 和 Elastic Stack）提供数据。
为不同的消费者以多种格式将数据发送到多个目的地；筛选器仅将所需的数据发送给经授权的消费者。
将 SMF 数据直接加载至 IBM Db2 Analytics Accelerator (IDAA)，降低 CPU 处理和存储需求。使用回收空间或非生产系统的空间，平衡 CPU 使用量。
探索通过流式传输、筛选、搜索、可视化等功能理解您的 Z 数据的解决方案。
从日志、事件和性能数据中搜索、筛选和可视化结果。所包含的数据流功能支持单个简化的收集点能够近乎实时地访问 z/OS 运营数据。
利用 IBM、Splunk 和 Elastic Stack 等多个分析平台上的 IBM 最佳实践洞察分析。
使用通用基础架构访问运行数据，包括：SMF 记录，如 SMF 30 和 SMF 80 记录；RMF；SYSLOG IBM z/OS 系统日志和 USS SysLogd；运行中作业写入 DD 的 JobLogs 输出；应用程序日志，包括 IBM® CICS Transaction Server 日志和 IBM® WebSphere Application Server 日志；通用文件，并发送由您自己的应用程序生成的操作数据。
将结构化和非结构化数据近乎实时地流式传输到分析解决方案。使用批处理模式采集详细数据，支持分析或故障排除；并检索存档信息，调查重复出现的问题。
快速定义数据收集参数（数据的使用方式）以及数据的使用者。相同数据可以发送给多个使用者，例如 Z Data Analytics 平台、Splunk 和 Elastic Stack。
体验丰富而现代的用户体验，并结合我们的客户已经了解和期望的 IBM Z 特定要求。
利用强大的搜索功能和现代仪表板，从 Z 数据中提取情境化洞察分析，并确保混合应用程序健康运行。支持的子系统仪表板包括 z/OS、WebSphere、Db2、CICS、IMS、MQ、网络和安全性。
高级筛选功能支持您专门确定将哪些记录以及这些记录中的字段发送到分析平台。
将 IBM Z 数据摄取到 Splunk 的功能已经过优化，可减少摄取的数据量 - 节省许可成本，并提供更大的灵活性，以便深入了解 IBM Z。
通过简单配置为专有或不支持的类型添加新 SMF 记录定义 — 无需要求或等待代码更改。
观看视频系列，以便更好地学习和采用 IBM Z Operational Log and Data Analytics。视频库包括产品介绍视频、端到端部署演示和用例视频。
了解 Z Operational Log and Data Analytics 的功能和优势。使用您的 IBMid 登录或创建新的 IBMid。
通过检测日志和指标数据中的异常，主动识别运行问题，避免发生代价高昂的事件。
近乎实时的端到端收集、整理和报告，简化了性能、成本和容量管理。
提供从 z/OS 子系统到 APM 解决方案的事务跟踪信息的连接器。
该软件可提供 IBM Z 工作负载之间的交互和依赖关系的可见性。
更高效地监控和管理基于 z/OS 的 IBM z Systems。