Open Liberty 是一个 IBM 开源项目。WebSphere Liberty 基于 Open Liberty 而构建。大多数云原生开发人员和运营商不会发现两者之间存在差异，并且可以在开发和生产中使用 Open Liberty 或 WebSphere Liberty（或两者的组合）。基于 Open Liberty 构建的应用程序也可以在 WebSphere Liberty 上运行。用于在 Liberty 上构建和运行云原生应用程序的所有文档均可在 Open Liberty 网站上获取（ibm.com 外部链接）。