IBM WebSphere Liberty 是下一代应用程序运行时，可加快交付云原生应用程序，使您的团队能够快速实现与众不同的创新。无论是在无服务器环境中运行微服务，还是运行始终在线的传统应用程序，Liberty 都能减少对基础架构的需求，从而节约成本，并为贵组织提供所需的灵活性，能在安全可信和开放式环境中进行任何云端部署。Liberty 使开发和平台工程团队能够持续交付满足并超出客户期望的代码。立即采用 Liberty，缩短高达 99% 的代码部署时间。
IBM WebSphere Liberty 宣布推出适用于云原生 Java 的 InstantOn。
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了解组织将如何得益于 Liberty 创新
相较于不使用 InstantOn 的情况，使用 Liberty InstantOn 可以缩短启动应用程序时间。
缩短了 BlueCross BlueShield 的代码部署时间。
缩短了 FlowFactor 的完整部署周期。
Liberty 针对容器化部署进行了优化，可根据环境不断自动微调其性能。
Liberty 占用更少的磁盘和内存，吞吐量更高，有助于降低基础架构和许可证成本。
IBM 致力于遵从开放式标准，使用最新的 MicroProfile、Jakarta EE 和 Java EE 避免锁定供应商。
BlueCross 通过迁移到基于 WebSphere Liberty 的现代基础架构，优化了计算资源，并为开发者提供更多灵活性和更高的效率。
FlowFactor 通过实施 WebSphere Liberty，帮助运输提供商实现应用程序现代化，将部署时间缩短了 99% 以上。
Open Liberty 是一个 IBM 开源项目。WebSphere Liberty 基于 Open Liberty 而构建。大多数云原生开发人员和运营商不会发现两者之间存在差异，并且可以在开发和生产中使用 Open Liberty 或 WebSphere Liberty（或两者的组合）。基于 Open Liberty 构建的应用程序也可以在 WebSphere Liberty 上运行。用于在 Liberty 上构建和运行云原生应用程序的所有文档均可在 Open Liberty 网站上获取（ibm.com 外部链接）。
如果您正在运行和维护使用 Java EE 6 等较旧技术的应用程序，或者有助于从传统 WebSphere（或其他传统 Java 应用程序服务器）迁移的 API，或者您的环境由 Installation Manager 管理，或者您希望在虚拟机中集中部署和管理 Liberty 集群，则需要在 WebSphere Liberty 上开发和运行这些应用程序，而不是 Open Liberty。通过 IBM 文档了解更多信息。
所有 WebSphere Liberty 版本都包含较旧的 Java EE API，以及可以更轻松地运行从传统 WebSphere 和其他传统 Java 应用程序服务器迁移的应用程序的 API。WebSphere Hybrid Edition 包括所有 Liberty 版本的权限和 Transformation Advisor 的使用权限。您可以使用 Transformation Advisor 评估您的应用程序和部署，以帮助确定最佳 Liberty 目标并生成 Liberty 服务器和容器配置，帮助进行部署。
如果您购买 IBM WebSphere Hybrid Edition，则包含 WebSphere Liberty 许可证。WebSphere Hybrid Edition 按虚拟处理器核心 (VPC) 数量出售。WebSphere Hybrid Edition 授权您使用所有 Liberty 版本 — WebSphere Liberty Network Deployment、WebSphere Liberty (base)、Open Liberty 和 WebSphere Liberty Core。
Liberty 的所有版本都支持运行 Web Profile 和 Spring Boot。WebSphere Liberty Core 是最具成本效益的版本，可通过 WebSphere Hybrid Edition 获得。对于您拥有的每个 Hybrid Edition VPC，您有权部署 8 个 Liberty Core VPC。
Liberty 集中式管理是通过 Liberty Collective 提供的。需要 WebSphere Liberty Network Deployment (ND) 来运行名为 Collective Controllers 的管理服务器和作为集群成员的应用程序服务器。对于您拥有的每个 Hybrid Edition VPC，您有权部署 1 个 Liberty ND VPC。如果您希望集中管理非集群 Liberty 服务器，那么这些非集群服务器可以使用 WebSphere Liberty (base) 或 WebSphere Liberty Core 许可证。Open Liberty 不能由 Liberty Collective 管理。
除 WebSphere Automation 外，每个 WebSphere 产品都包含 Liberty 授权
旨在利用全面的应用程序运行、现代化工具和 Kubernetes 容器平台来适应其环境需求。
授权传统 WebSphere、WebSphere 和 Open Liberty 用于云原生应用程序，以及传统应用程序服务器的现代化改造。
自动执行 WebSphere 安全和操作活动，以便腾出时间实施更具战略性的计划。