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利用 Liberty——一种能拓展开放式 Java 标准的云原生运行时，推动创新和生产力
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坐在桌旁看笔记本电脑的人
什么是 IBM WebSphere Liberty？

IBM WebSphere Liberty 是下一代应用程序运行时，可加快交付云原生应用程序，使您的团队能够快速实现与众不同的创新。无论是在无服务器环境中运行微服务，还是运行始终在线的传统应用程序，Liberty 都能减少对基础架构的需求，从而节约成本，并为贵组织提供所需的灵活性，能在安全可信和开放式环境中进行任何云端部署。Liberty 使开发和平台工程团队能够持续交付满足并超出客户期望的代码。立即采用 Liberty，缩短高达 99% 的代码部署时间。

IBM WebSphere Liberty 宣布推出适用于云原生 Java 的 InstantOn。
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影响

了解组织将如何得益于 Liberty 创新

 10 倍 加快应用程序启动速度

相较于不使用 InstantOn 的情况，使用 Liberty InstantOn 可以缩短启动应用程序时间。

 了解更多信息 70% 缩短代码部署时间

缩短了 BlueCross BlueShield 的代码部署时间。

 了解更多信息 >99% 减少应用程序现代化和迁移工作量

缩短了 FlowFactor 的完整部署周期。

 了解更多信息
功能 优化的容器和 Kubernetes

Liberty 针对容器化部署进行了优化，可根据环境不断自动微调其性能。

 阅读更多 轻便、灵活、高效

Liberty 占用更少的磁盘和内存，吞吐量更高，有助于降低基础架构和许可证成本。

 阅读更多 MicroProfile、Jakarta EE 和 Java EE 兼容

IBM 致力于遵从开放式标准，使用最新的 MicroProfile、Jakarta EE 和 Java EE 避免锁定供应商。

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用例

云原生开发 充分利用快速的开发者体验，不受 Java 开发限制，在您首选的云端环境中获得优化的部署选项。 了解更多信息
云端敏捷性 实施支持云端敏捷性的技术，避免供应商锁定。Liberty 专为敏捷、供应商中立、云原生的应用程序而构建。 阅读博客
不折不扣地提高运营效率 充分利用 Java 堆栈，优化云性能。Liberty InstantOn 让应用程序能在几百毫秒之内启动和响应。 了解 Liberty InstantOn
客户成功案例 BlueCross BlueShield

BlueCross 通过迁移到基于 WebSphere Liberty 的现代基础架构，优化了计算资源，并为开发者提供更多灵活性和更高的效率。

 FlowFactor

FlowFactor 通过实施 WebSphere Liberty，帮助运输提供商实现应用程序现代化，将部署时间缩短了 99% 以上。
IBM WebSphere Liberty 具有动态、轻便、与平台无关和容器就绪的特性，可以完成现代化改造流程的所有任务，并拥有 TWA 的主干/基础，可为提供支持的技术人员和使用的客户带来信心和稳定性。 Technology 所有者 G2 评论 拥有超过 1,000 名员工的美国企业 阅读评论

常见问题解答

  • Open Liberty 是一个 IBM 开源项目。WebSphere Liberty 基于 Open Liberty 而构建。大多数云原生开发人员和运营商不会发现两者之间存在差异，并且可以在开发和生产中使用 Open Liberty 或 WebSphere Liberty（或两者的组合）。基于 Open Liberty 构建的应用程序也可以在 WebSphere Liberty 上运行。用于在 Liberty 上构建和运行云原生应用程序的所有文档均可在 Open Liberty 网站上获取（ibm.com 外部链接）。

  • 如果您正在运行和维护使用 Java EE 6 等较旧技术的应用程序，或者有助于从传统 WebSphere（或其他传统 Java 应用程序服务器）迁移的 API，或者您的环境由 Installation Manager 管理，或者您希望在虚拟机中集中部署和管理 Liberty 集群，则需要在 WebSphere Liberty 上开发和运行这些应用程序，而不是 Open Liberty。通过 IBM 文档了解更多信息。

所有 WebSphere Liberty 版本都包含较旧的 Java EE API，以及可以更轻松地运行从传统 WebSphere 和其他传统 Java 应用程序服务器迁移的应用程序的 API。WebSphere Hybrid Edition 包括所有 Liberty 版本的权限和 Transformation Advisor 的使用权限。您可以使用 Transformation Advisor 评估您的应用程序和部署，以帮助确定最佳 Liberty 目标并生成 Liberty 服务器和容器配置，帮助进行部署。

如果您购买 IBM WebSphere Hybrid Edition，则包含 WebSphere Liberty 许可证。WebSphere Hybrid Edition 按虚拟处理器核心 (VPC) 数量出售。WebSphere Hybrid Edition 授权您使用所有 Liberty 版本 — WebSphere Liberty Network Deployment、WebSphere Liberty (base)、Open Liberty 和 WebSphere Liberty Core。

Liberty 的所有版本都支持运行 Web Profile 和 Spring Boot。WebSphere Liberty Core 是最具成本效益的版本，可通过 WebSphere Hybrid Edition 获得。对于您拥有的每个 Hybrid Edition VPC，您有权部署 8 个 Liberty Core VPC。

Liberty 集中式管理是通过 Liberty Collective 提供的。需要 WebSphere Liberty Network Deployment (ND) 来运行名为 Collective Controllers 的管理服务器和作为集群成员的应用程序服务器。对于您拥有的每个 Hybrid Edition VPC，您有权部署 1 个 Liberty ND VPC。如果您希望集中管理非集群 Liberty 服务器，那么这些非集群服务器可以使用 WebSphere Liberty (base) 或 WebSphere Liberty Core 许可证。Open Liberty 不能由 Liberty Collective 管理。

如果您购买 WebSphere Hybrid Edition，即可获得 IBM 提供的 Open Liberty 支持。因此可以获得快速、专门的帮助，包括面向业务关键型问题的全天候帮助、适用于先前版本的修复，您还可以通过聊天或电话在线创建申请。对于您拥有的每个 Hybrid Edition VPC，您有权支持 4 个 Open Liberty VPC。联系我们
  • 是的。如果您已经拥有 WebSphere Hybrid Edition、WebSphere Application Server 或 WebSphere Application Server Network Deployment，则您已经有权使用 WebSphere Liberty 和 Open Liberty 支持。

 
相关产品

除 WebSphere Automation 外，每个 WebSphere 产品都包含 Liberty 授权

 IBM® Cloud Pak for Applications

旨在利用全面的应用程序运行、现代化工具和 Kubernetes 容器平台来适应其环境需求。

 WebSphere Application Server

授权传统 WebSphere、WebSphere 和 Open Liberty 用于云原生应用程序，以及传统应用程序服务器的现代化改造。

 IBM WebSphere Automation

自动执行 WebSphere 安全和操作活动，以便腾出时间实施更具战略性的计划。
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