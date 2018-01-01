IBM Consulting Services for Google Cloud 支持开放安全的多云转型路径。我们的专家协同工作，支持企业进行核心工作负载和应用程序的现代化改造和迁移。
采用 Red Hat® OpenShift®、Kubernetes、微服务、Apigee 和多种 API，实现旧版应用程序的现代化改造。利用 IBM 经认证的专业人员、各种工具和敏捷方法，降低风险并加快企业迁移至 Google Cloud 平台的进程。
102% 的组织计划在三年内使用多个混合云。IBM 已完成超过 15,000 个项目，并获得 30 多项分析迁移和现代化专利。*
三分之二的组织表示，多云环境对于降低成本至关重要。*
超过 1,600 名经验丰富的顾问和 500 多名经认证的 Google 从业者，覆盖 Google Cloud 平台产品的所有领域，包括 SAP 迁移、应用程序现代化、分析/客户服务中心、AI 和安全性。*
IBM Consulting® 与 Google 和 SAP 合作，提供 SAP 认证的基础架构。Google Cloud 可以容纳 SAP S/4HANA Cloud、SAP Ariba、SAP HANA Enterprise Cloud 和 SAP Cloud 平台本身。
IBM® Consulting Data Platform Service Practice 专注于帮助大型企业组织迁移现有的企业数据仓储和数据湖并实现现代化改造，使其在 Google Cloud 平台上实现经济高效的集成数据功能。
IBM Consulting 和 Google 携手合作，将 AI 融入智能工作流程，并通过 AI 解决方案和 AI 构建模块加快上市时间。采用 AI 平台大规模简化模型的构建、部署和管理。
作为 Google Cloud 高级合作伙伴，IBM 提供端到端的支持和服务，以配合云部署过程中的任何阶段。我们的关系牢固，说明我们与 GCP 销售和技术团队并肩合作，为我们共同的客户提供一流的服务和解决方案。
云迁移是一项战略性业务计划，成功与否关乎企业的生死存亡。IBM 提供成熟的云资源，帮助企业应对架构、设计和保护云基础架构的复杂性，以便将工作负载迁移到云端，打好坚实的基础，保证安全且可扩展。
让 IBM 助您一臂之力，打好坚实的基础。在这个为期半天的研讨会期间，IBM 团队将为贵组织设计一个量身定制的议程，安排的主要活动是评估当前挑战、分析阻碍因素并提出建议，从而帮助组织实现业务目标。
IBM 可以帮助确定哪些一流的产品和服务适合贵企业。在这个为期半天的研讨会期间，IBM 团队将设计议程，安排的主要活动会符合贵组织需求，从数据安全到如何充分利用 Google Cloud 大数据解决方案的强大功能。
希望缩短上市时间？可采用平台工程。在这个为期半天的研讨会期间，IBM 团队将为贵组织量身定制议程，安排的主要活动会让您更快了解 Google Cloud 部署中的平台工程实践。
利用 IBM 优化企业云环境并实现卓越的数字化功能。面向 GCP 的 SRE Now 托管服务根据 DevSecOps 和站点可靠性工程原理设计和构建。我们积极寻求机会，持续改进企业的流程、工具、架构和运营。
从关键任务运营到站点可靠性工程和持续改进，IBM 混合云托管服务可提供全面的 GCP 云端和混合运营支持。
IBM 以促进企业 GCP 投资的方式，提供每月技术测评和帐单复审。从帐单管理和上报支持到使用规划，IBM 是值得企业信赖的合作伙伴，可以提供主动支出管理、优化和云运行状况检查。
IBM 将混合云托管服务与 Google Resell（包括可选的 Google 高级支持服务）相结合，为企业提供“一站式服务”。我们集中提供企业所需的技术、支持和卓越流程，提供的服务能够助企业成长为一家成熟的数字化企业。
作为 Google Cloud 托管服务提供商，我们提供端到端的支持和服务。我们拥有经过认证的工程师、架构师和 24/7/365 全天候运营中心，可管理和优化企业环境。
Red Hat OpenShift 是一个企业级 Kubernetes 容器平台，通过全栈自动化操作来管理混合云、多云及边缘部署。该平台经过优化，可提高开发者的效率，促进创新。
IBM Cloud® Private 在公共云上运行，包括 Google Cloud 平台。IBM Multicloud Manager 推出后，企业可以从单一管理平面部署、运行和管理云应用程序。
*“IBM GARAGE 的总体经济影响”，由 Forrester Consulting 受托进行的一项研究，2020 年 10 月