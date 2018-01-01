IBM Consulting Services for Google Cloud 支持开放安全的多云转型路径。我们的专家协同工作，支持企业进行核心工作负载和应用程序的现代化改造和迁移。

采用 Red Hat® OpenShift®、Kubernetes、微服务、Apigee 和多种 API，实现旧版应用程序的现代化改造。利用 IBM 经认证的专业人员、各种工具和敏捷方法，降低风险并加快企业迁移至 Google Cloud 平台的进程。